Mẫu bán tải Mỹ được ông Trump tán dương khó tìm đường vào Nhật

Tổng thống Trump ca ngợi Ford F-150, ủng hộ Nhật mua mẫu xe bán tải, nhưng sản phẩm này khó có cửa vào thị trường Nhật vì "quá lớn".

Xe bán tải Ford F-150 được coi là một biểu tượng cho đàm phán thương mại giữa Mỹ và Nhật, khi có thông tin Tokyo sẽ đặt mua hơn 100 chiếc từ Washington để làm xe dọn tuyết. Thương vụ tiềm năng này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump rất hào hứng khi ông trên đường đến Nhật hôm 28/10.

Trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump mô tả thông tin này "tuyệt vời" và là "minh chứng cho gu thẩm mỹ tinh tế của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi". "Đó là mẫu xe bán tải rất hot", ông Trump ca ngợi F-150, một trong những dòng xe bán chạy nhất ở Mỹ.

Ông Trump từ lâu ủng hộ Nhật Bản mua thêm ôtô do Mỹ sản xuất. Khi ông Trump gặp bà Takaichi tại cung điện Akasaka ngày 28/10, bên ngoài đỗ sẵn một chiếc F-150, gắn cờ Mỹ trên biển số. Tuy nhiên, sau khi chuyến thăm kết thúc, hai nước vẫn chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận mua F-150 nào.

Trên thực tế, giới quan sát cho biết dòng xe bán tải F-150 rất khó "có cửa" vào thị trường Nhật, bởi chúng đơn giản là quá lớn đối với quốc gia nổi tiếng với những con phố hẹp, quanh co và ưa chuộng xe cỡ nhỏ.

Xe Ford F-150 (giữa), và hai mẫu xe Mỹ khác đỗ bên ngoài Cung điện Akasaka ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/10. Ảnh: AP

Mark Schirmer, phát ngôn viên Cox Automotive, một trong những công ty công nghệ và dịch vụ ôtô lớn nhất thế giới, cho biết F-150 "sẽ không bao giờ là mẫu xe bán lẻ thành công tại thị trường Nhật".

Ông Schirmer, từng làm việc cho Ford và sống ở Nhật, cho biết dòng xe bán tải này có thể hữu dụng đối với các nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa đường, ngoài ra "chỉ được người nổi tiếng, hoặc các thành viên băng đảng yakuza, ưa chuộng".

Những chiếc Ford mà ông Trump ca ngợi từng được bán ở Nhật nhưng không nhận được sự quan tâm của khách hàng. Ford rút khỏi thị trường Nhật vào năm 2016 sau khi chỉ bán được khoảng 5.000 xe trong cả năm 2015, so với hơn 2,5 triệu xe bán tại thị trường Mỹ.

Vào thời điểm đó, tập đoàn cho rằng Nhật Bản là "nền kinh tế ôtô phát triển nhưng khép kín nhất thế giới" và tuyên bố hãng "không có cửa nào để có thể thu lời" ở quốc gia này.

Doanh số xe bán tải Ford ở Nhật thấp xuất phát từ những lý do thực tế. Nhiều tuyến đường, bãi đỗ xe ở Nhật không đủ lớn để xe bán tải Ford lưu thông, đậu đỗ. Riêng bán tải F-150 to đến mức xe khác khó có thể lưu thông ở làn bên cạnh.

"Xét về kích thước đường sá và mật độ xe xung quanh, mẫu xe này hoàn toàn lạc lõng ở thị trường Nhật", Schirmer nói.

Mẫu bán tải Ford F-150 2024 của Mỹ. Ảnh: Ford

Người Nhật sử dụng tay lái nghịch, trong khi hầu hết xe Ford được sản xuất cho các nước tay lái thuận, như Mỹ, Canada, Mexico. Dù có thể chuyển đổi tay lái để phù hợp với quy tắc giao thông địa phương, Ford cho biết thay đổi đó có thể khiến xe mất hiệu lực bảo hành.

Trước thông tin Nhật muốn mua F-150 trước chuyến thăm của ông Trump, David Tovar, phát ngôn viên Ford, cho biết hãng "trân trọng việc Tổng thống ủng hộ các sản phẩm Mỹ".

"Chúng tôi rất háo hức được giới thiệu mẫu xe bán tải bán chạy nhất của Mỹ đến khách hàng và chính phủ Nhật Bản", ông Tovar nói, song không trả lời các câu hỏi về khả năng vận hành thực tế của F-150 tại Nhật.

Trong tuyên bố sau đó, hãng xác nhận F-150 "sẽ phải được chuyển đổi để phù hợp với thị trường Nhật", nhưng chưa nêu cụ thể.

Đức Trung (Theo Politico, Mainichi, WSJ)