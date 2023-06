Matty Healy hôn nam bảo vệ giữa tin hẹn hò Taylor Swift

Matty Healy hôn môi nhân viên bảo vệ nam trong buổi diễn ở Đan Mạch ngày 2/6, giữa tin đồn hẹn hò Taylor Swift.

Matty Healy hôn vệ sĩ nam giữa tin hẹn hò Taylor Swift Thành viên nhóm The 1975 hôn nhân viên bảo vệ khi trình diễn tại Lễ hội NorthSide 2023 ở Đan Mạch. Video: Pop base

Trong show của nhóm The 1975 ngày 2/6, khi biểu diễn bản hit Robbers, Healy quỳ gối và hôn môi nhân viên nam. Cả hai sau đó tách ra, rồi lại ôm nhau và người bảo vệ hôn vào cổ nam ca sĩ. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhân viên bảo vệ mỉm cười và giơ tay lên trời sau khi hôn ngôi sao nhạc rock.

Taylor Swift và Matty Healy song hành thời gian gần đây. Ảnh: Backgrid

Từ tháng 4 đến nay, sau khi Taylor Swift chia tay bạn trai hơn sáu năm Joe Alwyn, cô và Healy bắt đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng nhiều hơn. Tại buổi gặp mặt với nhạc sĩ Jack Antonoff cùng vị hôn thê Margaret Qualley ở khách sạn Casa Cipriani (New York), hai ca sĩ dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Healy thường lui tới căn hộ của Swift ở New York. Hôm 16/5, hai ngôi sao cùng rời phòng thu âm Electric Lady Studios trước sự chứng kiến của nhiều người hâm mộ. Ở show The Eras Tour, Taylor Swift nói "hạnh phúc hơn bao giờ hết", giữa tin tức cô hẹn hò giọng ca của nhóm The 1975.

Trước đó, Healy xuất hiện tại nhiều buổi diễn thuộc The Eras Tour và cùng Swift đến nơi ở của cô sau khi đêm nhạc ở Nashville hôm 6/5 kết thúc. Tờ Entertainment Weekly cho rằng cả hai bước vào giai đoạn hẹn hò vào ngày 8/5.

Healy từ lâu nổi tiếng với hành động hôn, ôm người hâm mộ, kể cả fan nam trong các buổi biểu diễn. Theo Pagesix, hồi tháng 1, trong một concert của ban nhạc có khách mời là Taylor, Healy từng nói anh ngừng hôn fan vì muốn tôn trọng ca sĩ Taylor Swift.

Matty Healy sinh năm 1989 tại London (Anh), có cả cha và mẹ là diễn viên. Năm 2002, ca sĩ thành lập ban nhạc The 1975 cùng Adam Hann, Ross MacDonald và George Daniel - những bạn học của anh tại trường trung học phổ thông Wilmslow. The 1975 được khán giả biết đến qua các ca khúc như About You, Somebody Else.

Taylor Swift là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ sinh cùng năm với Healy. Năm 15 tuổi, cô ký hợp đồng với hãng thu âm Big Machine Records và cho ra mắt album đầu tay mang tên Taylor Swift. Giữa thời kỳ pop và rock bão hòa, chất nhạc đồng quê của Swift đã mang đến làn gió mới cho thị trường âm nhạc Mỹ.

Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy, 29 giải Billboard và được tạp chí âm nhạc trên vinh danh ở bảng xếp hạng các nghệ sĩ xuất sắc mọi thời vào năm 2019.

Quỳnh Quyên