Sao 'Friends' ghét Keanu Reeves

Tài tử Matthew Perry - đóng Chandler Bing trong "Friends" - từng ước Keanu Reeves là người chết thay bạn thân của anh.

Theo Pagesix, ngôi sao 53 tuổi tiết lộ mối hiềm khích với Keanu Reeves trong tự truyện Friends, Lovers and the Big Terrible Thing dự kiến phát hành vào tháng 11. Perry mở đầu bằng việc gợi lại câu chuyện cuối thập niên 1980, khi anh hợp tác cố diễn viên River Phoenix - bạn thân của Reeves - trong phim A Night in the Life of Jimmy Reardon. Hai người dần trở thành tri kỷ trong quá trình ghi hình ở Chicago.

Matthew Perry (trái) bất ngờ tiết lộ căm ghét Keanu Reeves trong tự truyện. Ảnh: Pagesix

Trong sách, Perry cho biết rất đau đớn khi nghe tin Phoenix qua đời vì sốc thuốc năm 1993. "Anh ấy là một con người tuyệt đẹp, cả ngoại hình và tâm hồn, thậm chí quá đẹp với thế giới này. Tôi cảm giác những người thực sự tài năng thường là những người ra đi sớm... Tại sao những người có suy nghĩ khác biệt như River Phoenix, Heath Ledger mất mạng. Trong khi, Keanu Reeves vẫn đi lại nhởn nhơ giữa chúng ta".

Perry tiếp tục công kích Keanu Reeves trong phân đoạn về cái chết của đồng nghiệp Chris Farley. "Tôi đã đấm thủng một lỗ trên tường xuyên qua phòng thay đồ của Jennifer Aniston khi nghe tin Farley chết vì sốc thuốc (năm 1997). Trong khi đó, Keanu Reeves vẫn sống".

Ngôi sao Friends không tiết lộ lý do cụ thể khiến anh thù ghét Keanu Reeves - người vốn được nhiều đồng nghiệp, khán giả yêu thích vì lối sống khiêm tốn. Trong sự nghiệp, hai người chưa từng hợp tác.

Theo Independent, cuốn sách của Matthew Perry gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một người dùng Twitter bình luận: "Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh ta khi tiết lộ sự thù ghét đó. Keanu Reeves vốn là người được cả Hollywood yêu quý và Matthew thì ước anh ấy chết đi. Thật không bình thường!".

Matthew Perry trong Friends Matthew Perry trong "Friends". Video: ABC

Trong tự truyện, Matthew Perry cũng tiết lộ nhiều năm đối mặt các vấn đề nghiện ngập. Anh sớm vướng vào các chất kích thích sau khi đạt được tiền tài, danh vọng nhờ nghề diễn xuất. Perry cho biết từng phải uống 55 viên giảm đau liều mạnh một ngày để có thể hoàn thành các buổi quay Friends. Những năm gần đây, sức khỏe anh sa sút trầm trọng. Perry từng được nhận vào phim Don't Look Up (2021) nhưng phải xin rút sau khi tim ngừng đập năm phút tại bệnh viện.

Matthew Perry, 53 tuổi, là diễn viên truyền hình nổi tiếng. Anh được biết đến qua vai diễn Chandler Bing trong series Friends. Sau đó, tài tử tham gia các phim điện ảnh như 17 Again, Go On, The Odd Couple... nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Matthew Perry từng hẹn hò nhiều minh tinh như Julia Roberts, Lauren Graham hay Lizzy Caplan nhưng không kết hôn. Keanu Reeves sinh năm 1964 tại Toronto, Canada. Trong ba thập niên qua, anh là một trong những ngôi sao ăn khách nhất phòng vé của Hollywood với tổng doanh thu hơn 3,8 tỷ USD. Tài tử được biết đến qua những thương hiệu như The Matrix, John Wick...

Phương Mai (theo Pagesix, Independent)