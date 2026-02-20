Matthew McConaughey dự đoán AI 'xâm nhập Oscar'

Tài tử "Interstellar" Matthew McConaughey cho rằng các giải như Oscar có thể mở thêm hạng mục Phim AI hay nhất vài năm tới.

Gần đây, Matthew McConaughey và bạn diễn Interstellar - Timothée Chalamet - dự tọa đàm do Variety và CNN tổ chức tại đại học Texas, Mỹ. Cả hai chia sẻ quan điểm làm nghề trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tác động Hollywood, cho các sinh viên lời khuyên về việc tận dụng AI. Cuộc trò chuyện dự kiến lên sóng ngày 21/2.

Trong video quảng bá ngày 19/2, Matthew McConaughey gây chú ý khi nói với Timothée Chalamet rằng AI có thể thay thế diễn viên con người, ảnh hưởng đến các giải thưởng như Oscar. Nghệ sĩ dự đoán một số hạng mục mới như Phim AI hay nhất, Diễn viên AI xuất sắc xuất hiện vài năm tới. Theo anh, AI trong tương lai giỏi đến mức khán giả không thể phân biệt tác phẩm do máy móc hay con người sản xuất, cũng như việc chúng hiện diện trước mắt chúng ta theo cách không ai nhận ra.

Matthew McConaughey dự đoán AI sẽ 'xâm nhập vào Oscar' Matthew McConaughey khuyên Timothée Chalamet đăng ký bản quyền hình ảnh, giọng nói để không bị AI dùng trái phép, dự đoán có giải thưởng phim dành cho AI vài năm sau. Video: Variety

"Giờ đây, một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra: thực tại là gì. Tôi nghĩ thực tại mơ hồ hơn bao giờ hết theo một cách vừa thú vị vừa đáng sợ. Các bạn hãy chuẩn bị cho viễn cảnh này. Làm chủ con đường của mình để ít nhất bạn vẫn còn quyền kiểm soát khi AI bắt đầu xâm nhập", anh nói thêm.

Dù vậy, Matthew McConaughey cho rằng con người không nên chối bỏ AI, thay vào đó biến nó thành công cụ mang lại lợi thế cạnh tranh. Anh nhận định việc ngồi ngoài làn sóng AI, đưa ra lời phản đối mang tính đạo đức rằng "AI là điều sai trái" không đủ để ngăn nó trong khi công nghệ này đem lại nhiều lợi nhuận, hoạt động quá năng suất.

"Tôi phải nói rằng: Hãy làm chủ chính mình. Từ giọng nói đến hình ảnh và nhiều thứ khác. Hãy đăng ký bản quyền tất cả. Làm mọi thứ cần thiết để khi AI đến, không ai có thể đánh cắp bạn", anh nói thêm.

Theo Entertainment Weekly, diễn viên cho lời khuyên dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Tháng 11/2025, Matthew McConaughey ký thỏa thuận với công ty AI ElevenLabs, cho phép dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các mẫu giọng nói của anh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tháng 1, McConaughey đăng ký bản quyền câu cửa miệng "Alright, alright, alright" của nhân vật do anh thủ vai trong phim Dazed and Confused (1993).

Tài tử Matthew McConaughey diện thiết kế của thương hiệu Olymp. Ảnh: Instagram/Matthew McConaughey

Quan điểm của Matthew McConaughey được đưa ra trong thời điểm AI từng bước lấn sang giới giải trí, dấy lên nhiều tranh luận. Ban đầu, nhiều nghệ sĩ và nhà làm phim phản đối việc dùng AI trong sáng tạo, lo ngại gây hại quyền lợi nghệ sĩ và bản quyền. Nhưng gần đây, cách nhìn nhận trí tuệ nhân tạo ở Hollywood đã thay đổi, nhiều hãng phim và nhà sản xuất coi công nghệ này như công cụ hỗ trợ nên học cách sống chung với AI.

Matthew McConaughey, 57 tuổi, là một trong những diễn viên hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng qua nhiều vai như phi công NASA Joseph Cooper trong Interstellar (2014), Wooderson của Dazed and Confused (1993). Anh từng là nam chính quen thuộc của dòng phim hài lãng mạn như How to Lose a Guy in 10 Days (2003) và Failure to Launch (2006). Sự nghiệp của anh có bước ngoặt lớn khi đoạt giải Oscar nhờ phim Dallas Buyers Club (2013). Tháng 3/2025, anh tái xuất điện ảnh với phim The Rivals of Amziah King, sau sáu năm không đóng dự án nào.

