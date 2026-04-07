Matthaus: 'Vinicius khiêu khích đối thủ, nhưng cằn nhằn khi bị phạm lỗi'

Tây Ban NhaHuyền thoại Lothar Matthaus lên án phong cách thi đấu của Vinicius trước đại chiến Real - Bayern.

Vinicius nổi tiếng về khả năng đi bóng và ghi bàn. Với những kỹ năng này, tiền đạo 25 tuổi đã giúp Real giành hai Champions League và ba La Liga. Nhưng ngoài tài năng, anh còn được biết đến với hàng loạt tranh cãi trên sân cỏ. Trong trận lượt đi vòng play-off Champions League mùa này, Vinicius nhảy nhót khiêu khích trước mặt CĐV Benfica, nhưng sau đó cáo buộc bị Gianluca Prestianni phân biệt chủng tộc.

Trước trận lượt đi vòng tứ kết giữa Real và Bayern tối 7/4, huyền thoại của đội bóng Đức, Lothar Matthaus nói: "Tất nhiên, Vinicius là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng vấn đề là cậu ta liên tục khiêu khích người khác, rồi khi bị ai đó vào bóng thô bạo, cậu ta chỉ biết kêu ca và cằn nhằn".

Vinicius (trái) phàn nàn về Prestianni trong trận Benfica - Real ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm 17/2. Ảnh: Sky Sports

Trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 2024, Vinicius thua sát nút trước Rodri. Khi biết trước kết quả, Real liền tẩy chay lễ trao giải.

Theo Matthaus, với quyết định không tham dự, Real tự đánh mất uy tín của một CLB vĩ đại với lịch sử huy hoàng. "Rodri được chọn và họ nói: 'Thật không công bằng. Một người trong số chúng ta lẽ ra phải thắng. Chúng ta sẽ tẩy chay'. Bạn không nên làm vậy. Bạn phải tôn trọng đối thủ, các đội và các cầu thủ khác", huyền thoại của Bayern nói thêm.

Real và Bayern sẽ đá hai trận tứ kết Champions League vào tối 7 và 15/4. Đội đi tiếp sẽ gặp đội thắng trong cặp Liverpool - PSG ở bán kết. Hai cặp tứ kết ở nhánh còn lại là Barca - Atletico và Sporting - Arsenal.

Trên đấu trường châu Âu, Real từng thắng Bayern 13 trận, hòa 4 và thua 11. Lần gần nhất Bayern loại Real ở Champions League là mùa 2011-2012, khi thắng luân lưu 3-1 ở bán kết. Nhưng trong bốn lần gặp sau đó vào các mùa 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018 và 2023-2024, Real đều đi tiếp và vô địch.

Matthaus từng cùng Bayern thắng Real chung cuộc 4-2 ở bán kết Cup C1 mùa 1986-1987. Trong đó, huyền thoại người Đức góp hai bàn từ chấm 11m.

Thanh Quý (theo Sky Sports)