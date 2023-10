Matthaus: 'Quả Bóng Vàng 2023 là trò hề'

PhápCựu đội trưởng tuyển Đức Lothar Matthaus cho rằng Erling Haaland xứng đáng giành Quả Bóng Vàng 2023 hơn Lionel Messi.

"Cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 2023 là một trò hề, dù tôi là fan của Messi", Matthaus nói trên kênh Sky sau lễ trao Quả Bóng Vàng tối 30/10. "Suốt mùa trước, Haaland thể hiện tốt hơn. Messi thắng không xứng đáng".

Matthaus cũng cho rằng, chiến thắng của Messi cho thấy World Cup quan trọng hơn bất kỳ giải đấu nào. Do đó, những cầu thủ không được dự World Cup như Haaland không có cơ hội cạnh tranh Quả Bóng Vàng. "Haaland đã giành Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA và phá nhiều kỷ lục ghi bàn. Với tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất 12 tháng qua", Matthaus nói thêm.

Messi giành Quả Bóng Vàng tại Paris, Pháp tối 30/10. Ảnh: EPA

Quả Bóng Vàng 2023 do tạp chí France Football (Pháp) tổ chức bầu chọn. Quyền quyết định bỏ phiếu thuộc về 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia dẫn đầu bảng tổng sắp FIFA. Mỗi nhà báo chọn năm cầu thủ từ danh sách 30 ứng cử viên. Cầu thủ dẫn đầu nhận được sáu điểm, cầu thủ xếp thứ hai nhận được bốn điểm, cầu thủ xếp thứ ba nhận được ba điểm, cầu thủ xếp thứ tư nhận được hai điểm và cầu thủ xếp cuối cùng nhận được một điểm. Cầu thủ có điểm tổng hợp từ 100 lá phiếu cao nhất sẽ giành chiến thắng. Theo kết quả công bố tối 30/10, Messi dẫn đầu ngay trên Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne và Rodri.

12 tháng qua, Messi giành World Cup 2022 với tuyển Argentina, Ligue 1 với PSG và Leagues Cup với Inter Miami. Tiền đạo 36 tuổi cũng giành hai danh hiệu cá nhân Quả Bóng Vàng World Cup và Giày Bạc.

Trong khi đó, Erling Haaland không dự giải đấu ở Qatar, do tuyển Na Uy không vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, tiền đạo 23 tuổi ghi được 52 bàn trong 53 trận mùa 2022-2023, giúp Man City giành Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA.

Messi lần thứ tám đoạt Quả Bóng Vàng, lập kỷ lục mới về số danh hiệu này, đồng thời nâng cách biệt với cầu thủ xếp thứ hai, Cristiano Ronaldo, lên ba Quả Bóng Vàng. Các huyền thoại Johan Cruyff, Michel Platini và Marco Van Basten cùng xếp thứ ba, với ba Quả Bóng Vàng.

Thời gian bỏ phiếu cho Quả Bóng Vàng 2023 là từ trước World Cup 2022 đến cuối tháng 8/2023. Trong khi đó, thời gian bỏ phiếu cho giải The Best của FIFA là từ sau World Cup đến cuối tháng 8/2023. Do đó, Haaland là ứng cử viên số một cho giải này. Lễ trao giải The Best sẽ diễn ra vào đầu năm 2024.

Matthaus từng là đội trưởng tuyển Đức, vô địch World Cup 1990, Euro 1980, giành sáu Bundesliga, một UEFA Cup với Bayern và một Serie A, một UEFA Cup với Inter. Năm 1990, cựu tiền vệ giành Quả Bóng Vàng.

Thanh Quý (theo Sky)