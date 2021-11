Matthaus: 'Không ai xứng với Quả Bóng Vàng như Lewandowski'

Huyền thoại tuyển Đức và CLB Bayern, Lothar Matthaus không đồng tình với kết quả bầu chọn giải Quả Bóng Vàng năm 2021.

"Nói thật là tôi không hiểu gì nữa", Matthaus, cựu tiền vệ từng giành Quả Bóng Vàng 1990, bình luận sau lễ trao giải tối 29/11. "Với tất cả sự tôn trọng dành cho Messi và những cầu thủ tuyệt vời khác, tôi không thấy ai xứng đáng với Quả Bóng Vàng năm nay như Lewandowski".

Lewandowski về thứ hai khi đạt 580 điểm, kém Messi 33 điểm. Đây là khoảng cách ngắn thứ hai trong các cuộc bầu chọn từ năm 2016, thời điểm France Football chấm dứt hợp tác bầu chọn với FIFA. Năm 2019, Messi giành giải khi chỉ hơn Virgil Van Dijk bảy điểm.

Lewandowski giành giải Tiền đạo hay nhất, nhưng trượt Quả Bóng Vàng. Ảnh: EFE.

Năm 2021, Lewandowski giành Bundesliga, Vua phá lưới Bundesliga và Giày vàng châu Âu. Tuy nhiên tiền đạo người Ba Lan không tạo được ấn tượng ở cấp đội tuyển. Tại Euro 2021, Ba Lan bị loại ngay vòng bảng. Trái lại, Messi giành Cup Nhà vua và Copa America - giải đấu anh chơi nổi bật, giành một loạt danh hiệu cá nhân như Cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới và kiến tạo nhiều nhất. Anh đồng thời là Vua phá lưới La Liga.

Năm 2020, Lewandowski từng giành cú ăn sáu với Bayern và đoạt giải The Best do FIFA tổ chức. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 làm xáo trộn bóng đá, France Football không tổ chức bầu chọn. Khi lên nhận giải tối qua, Messi thừa nhận Lewandowski xứng đáng giành Quả Bóng Vàng 2020 và đề nghị France Football trao danh hiệu.

Trong bài đăng mới đây, CLB Bayern đã động viên Lewandowski: "Với chúng tôi, Lewandowski vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới".

Giám đốc Điều hành Bayern, cựu thủ môn Oliver Kahn thì nói: "Chúc mừng Messi, nhưng Lewandowski xứng đáng với cả Quả Bóng Vàng và giải Tiền đạo hay nhất. Cậu ấy đã chơi xuất sắc ở đẳng cấp cao nhất trong nhiều năm. Ngay cả khi không có Quả Bóng Vàng, cậu ấy cũng đã tiến lên đỉnh Olympic cùng những cầu thủ vĩ đại. Cậu ấy sẽ tiếp tục là ứng cử viên trong những năm tới".

Thanh Quý (theo Twitter)