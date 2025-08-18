MatePad Pro 2025 bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam, với các phụ kiện như bàn phím, bút cảm ứng và chuột không dây. Với giá 24 triệu đồng, máy nằm ở phân khúc tablet cao cấp cùng các đối thủ như Galaxy Tab S10 Ultra hay iPad Pro.
MatePad Pro 2025 bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam, với các phụ kiện như bàn phím, bút cảm ứng và chuột không dây. Với giá 24 triệu đồng, máy nằm ở phân khúc tablet cao cấp cùng các đối thủ như Galaxy Tab S10 Ultra hay iPad Pro.
Sản phẩm không thay đổi thiết kế so với model tiền nhiệm ngoài màu sắc mới cùng với thiết kế cụm camera đẹp mắt. Máy là model mỏng và nhẹ nhất hiện nay với độ dày 5,5 mm và nặng 508 gram, khi gắn bàn phím máy vẫn chưa tới 1 kg. Ngoài ra, thiết kế cạnh viền cong giúp cầm và sử dụng thoải mái so với thiết kế dạng phẳng của iPad Pro hay Galaxy Tab S10 Ultra. Sản phẩm không có khả năng kháng nước như của Samsung.
Sản phẩm không thay đổi thiết kế so với model tiền nhiệm ngoài màu sắc mới cùng với thiết kế cụm camera đẹp mắt. Máy là model mỏng và nhẹ nhất hiện nay với độ dày 5,5 mm và nặng 508 gram, khi gắn bàn phím máy vẫn chưa tới 1 kg. Ngoài ra, thiết kế cạnh viền cong giúp cầm và sử dụng thoải mái so với thiết kế dạng phẳng của iPad Pro hay Galaxy Tab S10 Ultra. Sản phẩm không có khả năng kháng nước như của Samsung.
Huawei nâng cấp mạnh camera chính của MatePad Pro 2025 với cảm biến 50 megapixel, góc siêu rộng giữ nguyên mức 8 megapixel. Chất lượng hình ảnh camera chính tương đương nhiều mẫu smartphone cao cấp. Tuy nhiên, việc không có chống rung quang học khiến khả năng chụp thiếu sáng và quay video kém hơn.
Huawei nâng cấp mạnh camera chính của MatePad Pro 2025 với cảm biến 50 megapixel, góc siêu rộng giữ nguyên mức 8 megapixel. Chất lượng hình ảnh camera chính tương đương nhiều mẫu smartphone cao cấp. Tuy nhiên, việc không có chống rung quang học khiến khả năng chụp thiếu sáng và quay video kém hơn.
Màn hình là điểm nổi bật của sản phẩm với tấm nền Tandem OLED 12.2 inch, độ phân giải 2.8K (2.800 x 1.840 pixel), tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa 2.000 nit. So với thế hệ trước và iPad Pro, màu sắc trên MatePad Pro 2025 có độ tương phản cao và sống động hơn. Tỷ lệ màn hình 3:2 phù hợp hơn cho công việc, vẽ tranh hay giải trí, tốt hơn 16:10 thiên về giải trí của Galaxy Tab S10 Ultra, nhưng không linh hoạt bằng 4:3 của iPad.
Màn hình là điểm nổi bật của sản phẩm với tấm nền Tandem OLED 12.2 inch, độ phân giải 2.8K (2.800 x 1.840 pixel), tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa 2.000 nit. So với thế hệ trước và iPad Pro, màu sắc trên MatePad Pro 2025 có độ tương phản cao và sống động hơn. Tỷ lệ màn hình 3:2 phù hợp hơn cho công việc, vẽ tranh hay giải trí, tốt hơn 16:10 thiên về giải trí của Galaxy Tab S10 Ultra, nhưng không linh hoạt bằng 4:3 của iPad.
Sản phẩm đi kèm bàn phím Huawei Glide, ưu điểm là hành trình phím sâu, độ nảy tốt và touchpad lớn. Người dùng được tặng kèm phụ kiện thay vì phải mua rời như iPad của Apple. Một điểm thiếu sót của bàn phím là không có đèn nền.
Sản phẩm đi kèm bàn phím Huawei Glide, ưu điểm là hành trình phím sâu, độ nảy tốt và touchpad lớn. Người dùng được tặng kèm phụ kiện thay vì phải mua rời như iPad của Apple. Một điểm thiếu sót của bàn phím là không có đèn nền.
Huawei bố trí ngăn riêng cho bút cảm ứng ở trên bàn phím nhờ đó giúp cất giữ bút thuận tiện và an toàn hơn, tránh bị rơi mất như iPad Pro chỉ gắn bằng hít nam châm và không làm dày mặt lưng như Galaxy Tab S10 Ultra. Tuy nhiên, việc bố trí ngăn cất bút khiến phần case có chiều rộng lớn hơn hẳn thân máy. Bút cảm ứng và bàn phím đều kết nối với máy bằng công nghệ NearLink. Người dùng cũng có thể sạc cho bút bằng cách đặt lên cạnh hoặc trong khay chứa.
Thiết bị chạy hệ điều hành Harmony OS 4.3 với 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ trang bị bộ xử lý Kirin sản xuất trên tiến trình 7 nm, cũ hơn so với các đối thủ. Tuy vậy, trải nghiệm giao diện vẫn mượt và nhanh.
Huawei muốn cạnh tranh với các đối thủ về khả năng hỗ trợ công việc khi tích hợp WPS Office PC giống laptop thay vì bản rút gọn trên tablet. Màn hình lớn cũng giúp việc chạy đa nhiệm tốt hơn. Ngoài ra, người dùng có thể cài được Play Store và các ứng dụng Android phổ biến như Gemini, Youtube, Gmail… thông qua ứng dụng Gbox.
Bút Huawei M-Pencil thế hệ ba có thể nhận diện 10.000 mức độ lực nhấn cho thao tác viết, vẽ mượt, gần như không có độ trễ. Trải nghiệm càng tốt hơn nhờ màn hình nhám mờ tạo cảm giác gần giống như dùng trên giấy. Huawei trang bị tính năng cải thiện chữ viết tay bằng AI giúp việc viết đẹp hơn, phần mềm Go Paint cho phép chuyển đổi hình ảnh người dùng vẽ thành hình động Animation.
Bút Huawei M-Pencil thế hệ ba có thể nhận diện 10.000 mức độ lực nhấn cho thao tác viết, vẽ mượt, gần như không có độ trễ. Trải nghiệm càng tốt hơn nhờ màn hình nhám mờ tạo cảm giác gần giống như dùng trên giấy. Huawei trang bị tính năng cải thiện chữ viết tay bằng AI giúp việc viết đẹp hơn, phần mềm Go Paint cho phép chuyển đổi hình ảnh người dùng vẽ thành hình động Animation.
Máy có cảm biến vân tay tích hợp nút nguồn, ddwowjfc làm lõm xuống giúp đặt ngón tay nhận diện thuận tiện hơn. Hệ thống âm thanh bao gồm 8 loa tùy chỉnh cùng công nghệ Huawei Sound, cho chất lượng âm thanh tốt, giàu âm trầm, tuy nhiên thân máy có thể bị rung nhẹ khi âm lượng lớn.
Máy có cảm biến vân tay tích hợp nút nguồn, ddwowjfc làm lõm xuống giúp đặt ngón tay nhận diện thuận tiện hơn. Hệ thống âm thanh bao gồm 8 loa tùy chỉnh cùng công nghệ Huawei Sound, cho chất lượng âm thanh tốt, giàu âm trầm, tuy nhiên thân máy có thể bị rung nhẹ khi âm lượng lớn.
Pin dung lượng 10.100 mAh, đủ sức đáp ứng cho người dùng thông thường 1-2 ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh 100 W SuperCharge, cho phép sạc từ 15% lên 100% trong 46 phút, củ sạc nhanh được bán kèm theo máy.
Tablet của Huawei là model đáng gờm trong phân khúc cao cấp. Chip không phải loại tiên tiến nhất, nhưng sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ, màn hình xuất sắc và đi kèm các phụ kiện hữu dụng.
Pin dung lượng 10.100 mAh, đủ sức đáp ứng cho người dùng thông thường 1-2 ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh 100 W SuperCharge, cho phép sạc từ 15% lên 100% trong 46 phút, củ sạc nhanh được bán kèm theo máy.
Tablet của Huawei là model đáng gờm trong phân khúc cao cấp. Chip không phải loại tiên tiến nhất, nhưng sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ, màn hình xuất sắc và đi kèm các phụ kiện hữu dụng.