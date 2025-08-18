MatePad Pro 2025 - tablet 3 trong 1 cạnh tranh iPad Pro

Thiết bị chạy hệ điều hành Harmony OS 4.3 với 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ trang bị bộ xử lý Kirin sản xuất trên tiến trình 7 nm, cũ hơn so với các đối thủ. Tuy vậy, trải nghiệm giao diện vẫn mượt và nhanh.



Huawei muốn cạnh tranh với các đối thủ về khả năng hỗ trợ công việc khi tích hợp WPS Office PC giống laptop thay vì bản rút gọn trên tablet. Màn hình lớn cũng giúp việc chạy đa nhiệm tốt hơn. Ngoài ra, người dùng có thể cài được Play Store và các ứng dụng Android phổ biến như Gemini, Youtube, Gmail… thông qua ứng dụng Gbox.