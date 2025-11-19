MatePad 11.5 PaperMatte - tablet đa dụng giá 9,7 triệu đồng

Huawei MatePad 11.5 Paper Matte 2025 có giá bán 9,69 triệu đồng, cao hơn 200.000 đồng so với thế hệ trước. Trong đợt đầu, hãng tặng bàn phím, chuột không dây và bút cảm ứng M-Pencil thế hệ ba, giúp người dùng có trải nghiệm đầy đủ như máy tính xách tay. Đi kèm sản phẩm là củ sạc 40 W, cáp kết nối và khăn lau màn hình giống Apple Cloth. Bộ phụ kiện văn phòng là lợi thế cạnh tranh của máy khi các model dưới 10 triệu như Samsung Tab A11+, Redmi Pad 2 Pro hay iPad A16 không tặng các trang bị này.
Thiết kế máy không thay đổi nhiều so với trước với vỏ nhôm nguyên khối và viền bo cong nhẹ, cho cảm giác cầm dễ chịu khi không sử dụng case bảo vệ. Máy mỏng 6,1 mm và nặng 515 gram. Cổng kết nối bàn phím bằng nam châm được chuyển từ cạnh máy sang mặt lưng.
MatePad 11.5 PaperMatte 2025 có hai màu tím và xám. Bản màu tím có case bảo vệ trắng còn màu xám dùng case đen. Case bảo vệ tích hợp bàn phím của máy mỏng nhẹ hơn trước với chất liệu giả da mềm. Thiết kế case bảo vệ mới đưa chỗ gắn bút lên cạnh trên, thay vì mặt sau, để có thể sạc không dây tiện hơn. Bàn phím và case có thể tách rời để sử dụng riêng.
Bàn phím đi kèm có kích thước phím tương tự laptop cùng hành trình 1,5 mm nên cho cảm giác gõ và phản hồi tốt. Tuy nhiên, do kích thước nhỏ, máy thiếu bàn di chuột và các phím chức năng. Người dùng nên sử dụng chuột để có trải nghiệm tốt nhất.
Trên phiên bản 2025, Huawei cài sẵn WPS Office PC bản quyền với các tính năng tương tự laptop Windows, thay vì bản rút gọn cho máy tính bảng thông thường. Đây là điểm vượt trội so với các tablet Android hay iPad. Ngoài kho ứng dụng chính App Gallery, người dùng có thể cài đặt và sử dụng trực tiếp ứng dụng Android từ Google Play tương tự các thiết bị Android khác một cách đơn giản và ổn định thông qua ứng dụng Gbox.
Bút M-Pencil thế hệ ba nhỏ gọn với dạng lục giác dễ cầm và sử dụng. Bút gần như không có độ trễ, đầu bút bằng silicon bám tốt trên bề mặt nhám của màn hình cho cảm giác viết gần giống giấy thật. Bút cũng có khả năng nhận biết lực nhấn để tạo nét đậm nhạt, giúp ghi chú hay vẽ tự nhiên hơn so với màn hình thông thường.
Ứng dụng Notes có thêm tính năng tối ưu viết tay bằng AI và Trung tâm Tài nguyên để quản lý ghi chú thuận tiện. Huawei cũng hỗ trợ phần mềm vẽ chuyên dụng GoPaint giống các model cao cấp của hãng.
Điểm nổi bật của sản phẩm là màn hình nhám PaperMatte kích thước 11,5 inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 600 nit. Trên màn hình này, hãng cho biết đã nâng cấp công nghệ khắc vi mô cấp độ nano và lớp phủ quang học nano magnetron giúp chống chói tốt hơn. Trải nghiệm thực tế, màn hình không bị lóa cả khi bị đèn flash chiếu trực tiếp. Tỷ lệ 3:2 cho khả năng hiển thị nhiều thông tin và thuận tiện cho làm việc so với màn hình 16:9 thiên về giải trí.
MatePad 11.5 trang bị chip Kirin T82B, RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB và chạy hệ điều hành HarmonyOS phiên bản 4.3, chạy mượt các ứng dụng công việc, văn phòng và đa nhiệm. Việc chơi các game ở thiết lập phổ thông không bị giật lag.
Người dùng có thể cài Gemini, tuy nhiên sản phẩm chưa hỗ trợ bộ công cụ AI cho công việc như thường thấy trên smartphone. Máy có bốn loa với thuật toán Histen 9.0 cho chất lượng âm thanh tốt trong tầm giá. Webcam có thêm tính năng FollowCam giúp theo dõi và điều chỉnh vị trí người dùng luôn ở vị trí trung tâm giống với Center Stage của Apple.
Sản phẩm có thể chạy đa nhiệm với nhiều cửa sổ để kéo thả nội dung. Tính năng Super Device cho phép chia sẻ dữ liệu, hình ảnh và tác vụ với các thiết bị khác của Huawei.
Điểm trừ so với các đối thủ là máy chỉ có phiên bản kết nối wifi nên hạn chế cho người hay di chuyển cần kết nối di động, còn điểm cộng là viên pin tăng lên 10.100 mAh so với 7.700 mAh của thế hệ trước.
