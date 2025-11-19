MatePad 11.5 PaperMatte - tablet đa dụng giá 9,7 triệu đồng

MatePad 11.5 PaperMatte 2025 có hai màu tím và xám. Bản màu tím có case bảo vệ trắng còn màu xám dùng case đen. Case bảo vệ tích hợp bàn phím của máy mỏng nhẹ hơn trước với chất liệu giả da mềm. Thiết kế case bảo vệ mới đưa chỗ gắn bút lên cạnh trên, thay vì mặt sau, để có thể sạc không dây tiện hơn. Bàn phím và case có thể tách rời để sử dụng riêng.

Bàn phím đi kèm có kích thước phím tương tự laptop cùng hành trình 1,5 mm nên cho cảm giác gõ và phản hồi tốt. Tuy nhiên, do kích thước nhỏ, máy thiếu bàn di chuột và các phím chức năng. Người dùng nên sử dụng chuột để có trải nghiệm tốt nhất.