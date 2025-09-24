Mật vụ Mỹ phá mạng lưới có thể làm tê liệt mạng di động của New York

Mật vụ Mỹ phá mạng lưới thiết bị điện tử được đặt tại nhiều địa điểm quanh New York, có khả năng vô hiệu hóa mạng di động của thành phố.

Sở Mật vụ Mỹ ngày 23/9 cho biết tại 5 địa điểm trong phạm vi 56 km tính từ thành phố New York, các đặc vụ phát hiện hơn 300 máy chủ SIM cùng 100.000 thẻ SIM. 80 gram cocaine, vũ khí bất hợp pháp, máy tính và điện thoại di động cũng được tìm thấy tại các địa điểm này.

"Những thiết bị này có thể giúp liên lạc ẩn danh, được mã hóa giữa các tác nhân đe dọa tiềm tàng và tổ chức tội phạm, tạo điều kiện để tổ chức tội phạm hoạt động mà không bị phát hiện", Matt McCool, người đứng đầu văn phòng tại New York của Sở Mật vụ, cho hay. "Mạng lưới này có khả năng vô hiệu hóa các trạm phát sóng di động và về cơ bản là làm tê liệt mạng di động ở thành phố New York".

Ông Matt McCool (giữa) xem các đoạn video giám sát văn phòng của Sở Mật vụ ở New York ngày 22/9. Ảnh: AP

Theo ông, giới chức đang điều tra xem liệu những người tạo ra mạng lưới này có dự định sử dụng nó để gây gián đoạn Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York tuần này hay không.

Một quan chức giấu tên cho biết các mạng lưới này cũng có thể được sử dụng để vô hiệu hóa thông tin liên lạc của dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS), cảnh sát, cũng như thông tin liên lạc được mã hóa.

Các đặc vụ đang tìm kiếm trong thẻ SIM để xác định ai tạo ra mạng lưới này. "Chúng tôi đang xem xét mọi cuộc gọi, tin nhắn cũng như lịch sử tìm kiếm trên các thẻ SIM đó", quan chức giấu tên nói thêm.

Ông McCool nói mạng lưới này bị mật vụ phát hiện sau khi số lượng mối đe dọa đối nhằm vào quan chức Mỹ, những người được Sở Mật vụ bảo vệ, tăng lên vào đầu năm nay. Ông từ chối nêu tên những quan chức bị đe dọa.

Các thiết bị này sẽ được giám định và một cuộc điều tra diện rộng đang được tiến hành.

Huyền Lê (Theo AFP, NBC News)