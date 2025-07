Mật vụ Mỹ được trang bị 'xe golf bọc thép' để bảo vệ Tổng thống

Một phương tiện trong đội ngũ an ninh của Tổng thống Trump gây chú ý ở Scotland, các chuyên gia cho rằng nó là "xe golf bọc thép".

Công tác an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf tại sân Trump Turnberry ở South Ayrshire, Scotland hôm 26/7. Ngoài xe tải quân sự, chốt chặn an ninh và các tay bắn tỉa được bố trí quanh vùng nông thôn Turnberry, đội ngũ an ninh của ông Trump được cho là còn được triển khai biện pháp an ninh dưới hình thức xe golf bọc thép màu đen.

Tổng thống Mỹ lái chiếc xe golf khung trắng tiêu chuẩn quanh sân, còn chiếc xe địa hình cồng kềnh hơn bám sát ông trong suốt buổi chơi.

Chiếc xe golf "bọc thép" xuất hiện tại sân golf Trump Turnberry ở South Ayrshire, Scotland hôm 26/7. Ảnh: Telegraph

Các chuyên gia an ninh nói rằng xe này có tất cả "dấu hiệu rõ ràng" cho thấy nó được trang bị vũ khí hạng nặng và nó có vẻ là thành viên mới trong đội xe của người đứng đầu nước Mỹ.

"Với tôi, chiếc ở sân golf đúng là xe bọc thép, đặc biệt khi nhìn vào phần kính chắn gió ở phía trước có viền đen bao quanh", Gary Relf, giám đốc công ty Dịch vụ Xe bọc thép có trụ sở tại Anh, chuyên cung cấp xe bảo vệ nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tôn giáo và người giàu, cho hay.

"Khi bọc thép cho một chiếc xe, chúng tôi tháo rời mọi bộ phận, từ nóc xe, ghế ngồi, sàn xe, thảm, sau đó bọc thép vào rồi mới lắp lại tất cả. Do đó, mọi người có thể không bao giờ biết nó được bọc thép. Tuy nhiên, điểm dễ nhận thấy nhất chính là phần kính chắn gió", ông nói.

Chiếc xe golf "bọc thép" (thứ hai từ phải sang) trong đoàn xe chơi golf của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân Trump Turnberry hôm 26/7. Ảnh: Telegraph

Một trong những chuyên gia hàng đầu về xe bọc thép của lực lượng cảnh sát Anh đồng tình với đánh giá này.

"Từ những bức ảnh, có thể thấy chiếc xe được bọc thép 100%", ông cho hay, thêm rằng xe golf của đội ngũ bảo vệ ông Trump đã được cải tiến đặc biệt để bảo vệ người ngồi bên trong tối đa có thể, đồng thời đủ nhẹ để không làm hỏng sân golf.

Ông cho biết phần đầu cùng với bánh và lốp xe không có nhiều thay đổi so với mẫu bán sẵn, vì đây là xe bọc thép "phòng thủ, không phải tấn công".

Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Sở Mật vụ Mỹ cho biết họ sử dụng nhiều công cụ và nguồn lực để bảo vệ yếu nhân. "Để đảm bảo công tác bảo vệ, Sở Mật vụ không thảo luận về các phương tiện và phương pháp cụ thể được sử dụng", người phát ngôn cho hay.

Ông Trump lái chiếc xe đẩy túi gậy golf khung trắng ở Scotland. Ảnh: AFP

Ngày 15/9/2024, ông Trump suýt bị ám sát trong lúc chơi golf tại sân Trump International Golf Club ở West Palm Beach, bang Florida. Một mật vụ đã phát hiện "nòng súng nhô ra khỏi hàng rào" cách ông khoảng 275-460 m và lập tức bắn ít nhất 4 phát về phía nghi phạm nấp sau lùm cây. Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, bỏ trốn bằng ôtô nhưng bị bắt sau đó.

Chỉ hai tháng trước đó, ông Trump bị bắn sượt qua tai trong lúc đang vận động tranh cử tại thành phố Butler, bang Pensylvania. Tay súng Thomas Crooks, 20 tuổi, bị mật vụ Mỹ bắn chết tại hiện trường.

Huyền Lê (Theo Telegraph, NY Post)