Mặt tối của 'cặp đôi kiểu mẫu' trong vụ án ba valy phi tang xác

MỹVốn là cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ, vợ chồng William và Melanie McGuire bị phơi bày những mâu thuẫn, ngoại tình sau khi William bỗng dưng biến mất.

Ngày 5/5/2004, trong chuyến đi câu, hai ngư dân phát hiện một chiếc valy màu đen trôi nổi trên mặt nước gần cầu vượt biển kết hợp đường hầm chạy qua Vịnh Chesapeake.

Tò mò, họ kéo valy lên, nghĩ đó có thể là hành lý vô tình rơi ra khỏi tàu chở hàng. Nhưng khi mở valy, họ thấy một chiếc túi nylon màu đen, bên trong chỉ có hai cẳng chân nam giới, chưa bị phân hủy. Cảnh sát nhanh chóng được thông báo nhưng chưa thể xác định danh tính nạn nhân.

Manh mối trong những chiếc valy thi thể

Ngày 11/5/2004, một sinh viên đến Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia ở đảo Fisherman gần Vịnh Chesapeake, tình cờ phát hiện một chiếc valy màu xanh đậm trên bãi biển, bên trong cũng có túi nylon màu đen nhưng bốc mùi hôi thối.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy đầu và phần thân trên của nam giới đang phân hủy trong túi. Đầu nạn nhân có một vết đạn và phần thân có hai vết đạn vào ngực. Ngoài ra, valy còn có một chiếc chăn y tế in logo của một chuỗi bệnh viện tại Mỹ.

Chiếc valy thứ hai chứa thi thể được tìm thấy trên bãi biển. Ảnh: CourtTV

Ngày 16/5/2004, một ngư dân tìm thấy chiếc valy thứ ba gần cầu Vịnh Chesapeake. Valy này nhỏ nhất, chỉ 20 inch, bên trong có hai cánh tay người.

Từ ba chiếc valy, cảnh sát ghép lại được một thi thể gần như hoàn chỉnh của một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay bị ngâm trong nước biển quá lâu nên khó lấy được dấu vân tay để xác định danh tính. Vì vậy, cảnh sát mời một họa sĩ phác họa cấu trúc khuôn mặt của người đàn ông, công bố trên các phương tiện truyền thông.

Cùng lúc đó, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị hại cách đây 20 ngày, vết thương chí mạng là do súng bắn. Hung khí là một khẩu súng lục cỡ nòng 0.38 với đạn đầu phẳng. Vết thương do súng bắn rất nhẵn, có thể do có vật giảm xóc ở giữa, cho thấy người đàn ông đã bất tỉnh khi bị hại hoặc thủ phạm là người quen. Trong valy không có máu, nghĩa là thi thể đã được xử lý trước khi bỏ vào.

Người vợ bất thường

Đến 21/5, vụ án có bước đột phá khi một người đàn ông gọi cho cảnh sát báo tin người trong bức phác họa có thể là bạn thân William T. McGuire. Nhà chức trách phát hiện William từng bị bắt vì lái xe liều lĩnh ở bang Virginia vào năm 1994, dấu vân tay được lưu trong hệ thống. Sau khi đối chiếu, nạn nhân được xác nhận chính là William.

William sinh năm 1964 tại bang New Jersey, từng là lính hải quân và hiện là nhà phân tích chương trình máy tính tại Học viện Công nghệ New Jersey. Trước khi biến mất, William vừa nộp đơn xin vay thế chấp 500.000 USD để mua một ngôi nhà lớn.

Chiều 28/4, sau khi giải quyết xong việc liên quan đến nhà mới, William nhanh chóng chia sẻ tin vui với bạn thân, dự định mời ăn tân gia. Tuy nhiên, bữa tiệc không bao giờ diễn ra.

Cảnh sát phát hiện vợ William là Melanie Lyn McGuire có biểu hiện rất bất thường vì William biến mất đã nhiều tuần nhưng thay vì trình báo, cô lại nóng lòng làm thủ tục ly hôn.

Ngày 28/5, cảnh sát triệu tập Melanie để thẩm vấn, tuy nhiên cô đi cùng hai luật sư, một người chuyên về các vụ ly hôn và một người chuyên về án hình sự.

Mặt tối của 'cặp đôi kiểu mẫu'

Melanie kém chồng 8 tuổi, bố mẹ ly hôn từ nhỏ. Cô học chuyên ngành toán học và tâm lý học tại Đại học Rutgers, trở thành y tá sau khi tốt nghiệp. Melanie và William gặp nhau khi cùng làm việc tại một nhà hàng trong kỳ nghỉ hè.

Năm 1999, ngay sau khi Melanie tốt nghiệp, hai người kết hôn và có hai con trai. Trong mắt bạn bè, họ là cặp đôi kiểu mẫu đáng ghen tị.

Tuy nhiên, Melanie khẳng định William có hai mặt tính cách, bên dưới vẻ lịch thiệp, hài hước là tính hay kiểm soát và mê cờ bạc. Trước khi kết hôn, mối quan hệ của họ luôn căng thẳng, nhiều lần cãi nhau, chia tay rồi lại làm lành.

Vợ chồng William và Melanie McGuire khi hạnh phúc. Ảnh: Fdumagazine

Melanie cho biết lần cuối nhìn thấy William là vào 2h30 ngày 29/4/2004. Sau cuộc cãi vã dữ dội, William tát và nhét giấy vào miệng vợ. Tiếng động đánh thức con trai út, Melanie phải ôm con trốn trong phòng tắm. William tiếp tục chửi rủa qua cánh cửa, sau đó nói "Tôi sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa" rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Sáng 29/4, sau khi đưa con đi học mẫu giáo, Melanie lập tức gọi điện đến tòa để xin lệnh cấm đối với William. Với cô, việc William không quay lại suốt một tháng qua là điều may mắn. Ngày 25/5, cô đã đệ đơn ly hôn.

Những lời khai đáng ngờ

Lời khai của Melanie có vẻ hợp lý, nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Họ xác định valy thuộc về gia đình McGuire, nhưng Melanie liên tục nói không biết, chỉ phải thừa nhận khi xem ảnh hiện trường. Trong suốt quá trình thẩm vấn, Melanie rất căng thẳng, tay run rẩy, biểu cảm đau buồn nhưng không rơi một giọt nước mắt.

Cảnh sát khám xét nhà cặp đôi nhưng phát hiện bên trong trống rỗng, Melanie đã chuyển đi. Đồ đạc của William bị cô đóng gói gửi đến nhà một người bạn. Chiếc túi nylon đen đựng quần áo của William được cho là giống hệt chiếc túi trong valy.

Càng điều tra sâu, cảnh sát phát hiện càng nhiều sự trùng hợp về Melanie.

Cô có một khẩu súng, cả cỡ nòng và đạn đều trùng khớp với báo cáo pháp y của William. Ngày 26/4/2004, hai ngày trước khi William mất tích, Melanie đến một cửa hàng ở Pennsylvania để mua một khẩu súng và một hộp đạn. Cô sử dụng địa chỉ nhà dì ở Pennsylvania làm giả giấy phép lái xe, vì chính sách mua súng ở đó thoải mái hơn ở New Jersey.

Theo gợi ý của Melanie, vào 4/6/2004, cảnh sát tìm thấy ôtô của William trong một bãi xe ở Atlantic City, vốn bị kéo đi khỏi bãi đậu xe của khách sạn Flamingo vào ngày 8/5 vì không đỗ đúng quy định. Trong xe, họ tìm thấy điện thoại di động của William, một ống tiêm và một loại thuốc kê đơn là chloral hydrate (thuộc nhóm thuốc an thần, gây mê).

Cảnh sát cũng tìm thấy đơn thuốc do một bác sĩ kê đơn tại bệnh viện nơi Melanie làm việc vào ngày 8/4/2004. Nhưng tên trên đơn thuốc là tên mẹ chồng đã mất từ lâu của cô.

Tuy nhiên, do trời quá tối và đèn quá chói, cảnh sát không thể nhìn ra ai đang lái xe của William qua camera giám sát của khách sạn. Họ chỉ biết có người đã bước ra khỏi xe và bỏ đi.

Nhưng sau bản tin công bố xe của William được tìm thấy và cảnh sát đã có đoạn video giám sát về người đỗ xe, Melanie chủ động nhận là người đó. Cô nói tức giận bị William đánh nên vào tối 29/4 đã lái xe đến Atlantic City để tìm chồng. Thấy xe của William ở bãi đậu xe của sòng bạc, cô lái nó đến khách sạn bẩn nhất thành phố - Flamingo để trút giận. Melanie khẳng định đó chỉ là một trò đùa và "nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật". Thời gian camera giám sát ghi lại là 0h41 ngày 30/4.

Còn về khẩu súng, Melanie cho biết chồng yêu cầu cô mua vì William nghiện cờ bạc và mắc nợ, cần mua để tự vệ. William từng bị bắt vì lái xe liều lĩnh nên không thể mua súng. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện Melanie đã trả lời "không" cho câu hỏi "William hay gia đình có súng không" trên mẫu thông tin xin lệnh cấm của tòa.

Tình nhân bí mật

Xác định Melanie khai gian dối, cảnh sát theo dõi điện thoại di động của cô. Trong 40 ngày, họ đã ghi lại hơn 500 giờ đàm thoại.

Qua đó, cảnh sát phát hiện tình nhân của Melanie là Bradley Miller, cấp trên và cũng là bác sĩ đã kê đơn thuốc có chloral hydrate. Hai người đã qua lại được ba năm. Cảnh sát suy đoán đây có thể là động cơ Melanie phạm tội.

Bradley đã kết hôn và có ba con. Dù đôi tình nhân gặp nhau mỗi ngày ở chỗ làm, Bradley vẫn chuẩn bị hai chiếc điện thoại di động để liên lạc riêng. Theo điều tra, họ gọi cho nhau ít nhất hơn chục cuộc mỗi ngày, bắt đầu lên kế hoạch để được ở bên nhau và thoát khỏi hai cuộc hôn nhân từ năm 2004.

Cảnh sát nghi ngờ Bradley có thể là đồng phạm của Melanie. Nhưng sau khi các chuyên gia nhận dạng chữ viết tay xác định rằng chữ ký bác sĩ trên đơn thuốc không phải là của Bradley, cảnh sát loại trừ nghi ngờ.

Trong quá trình thẩm vấn, Bradley đồng ý hợp tác với cảnh sát. Anh ta cũng nghi ngờ Melanie vì chiếc chăn trong valy thứ hai được dùng tại bệnh viện của họ, nhà cung cấp sẽ giao khoảng 100 chiếc đến bệnh viện mỗi tuần.

Ngoài Bradley, Melanie còn liên lạc với Jim Finn, người đàn ông phải lòng cô từ hồi đại học. Tháng 4/2003, Melanie bất ngờ gọi cho Jim nói rằng chồng thường xuyên uống rượu và cư xử kỳ lạ, cô rất lo lắng cho sự an toàn của mình. Jim khuyên cô mua súng tự vệ và hướng dẫn cách xin giấy phép sử dụng súng.

Nỗ lực che giấu chuyến xe phi tang

Cảnh sát kiểm tra thẻ E-ZPass (thẻ thu phí điện tử) trên xe của Melanie và phát hiện đi qua bang Delaware lúc 0h54 ngày 3/5/2004 và bị trừ 0,85 USD. Bộ phận dịch vụ khách hàng của E-ZPass đã nhận được hai cuộc gọi yêu cầu hủy ghi chép thu phí này, một cuộc vào 3/6 và cuộc còn lại vào 10/6.

Cảnh sát suy đoán chuyến đi tới Delaware mua đồ của Melanie chỉ là cái cớ, vì đi theo con đường này về phía nam sẽ đến cầu qua Vịnh Chesapeake - nơi vứt xác.

Cảnh sát cũng kiểm tra hồ sơ đăng ký xe của William và phát hiện nạn nhân lái xe từ nhà đến Atlantic City vào đêm 29/4, chứ không phải vào 3-4h ngày 29/4 như Melanie khai.

Lúc này, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy khẩu súng, cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào trong ngôi nhà của cặp vợ chồng, dù đã cậy sàn nhà, kiểm tra đường ống nước, dỡ tấm ốp tường và dùng chất luminol tìm vết máu. Nhưng cảnh sát tin đã có đủ bằng chứng gián tiếp, vì vậy một năm sau cái chết của William, vào ngày 2/6/2005, Melanie bị buộc tội giết người cấp độ một. Số tiền bảo lãnh được ấn định là 750.000 USD.

Dù cảnh sát có nhiều bằng chứng, bao gồm báo cáo pháp y, hồ sơ mua súng, bản ghi âm điện thoại, hồ sơ thẻ thu phí, phân tích chữ viết tay trên đơn thuốc... Melanie vẫn phủ nhận cáo buộc.

Âm mưu thoát tội

Trong lúc Melanie được bảo lãnh tại ngoại, một lá thư tự thú của kẻ giết người đồng thời được gửi đến một tờ báo, luật sư của Melanie và Tổng chưởng lý bang New Jersey. Hắn tự nhận là người gây ra cái chết của William, không muốn bắt nhầm người, cũng không muốn khiến con của William phải mất mẹ vì tội lỗi của mình.

Để chứng minh, kẻ giết người mô tả trong thư những chi tiết chưa từng được đưa tin trên truyền thông.

Ngày 11/10/2005, Melanie bị bắt lần thứ hai, số tiền bảo lãnh tăng lên 2,1 triệu USD.

Lần thứ hai Melanie được bảo lãnh tại ngoại, tổng chưởng lý nhận được một gói hàng khác từ địa chỉ văn phòng của chị gái William. Gói hàng chứa nhẫn cưới, vòng tay, hộp đạn đầu phẳng rỗng và chìa khóa ôtô của William, như thể chứng minh cái chết của William do kẻ này gây ra.

Dựa theo phí chuyển phát nhanh được thanh toán bằng thẻ quà tặng của một hiệu thuốc, cảnh sát phát hiện vào lúc 15h42 ngày chuyển hàng, một phụ nữ đi vào hiệu thuốc, nhưng video bị mờ không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy dáng vẻ giống Melanie.

Một năm sau, ngày 26/10/2006, Melanie bị buộc tội làm giả thư từ để trốn tránh sự theo dõi của cảnh sát. Số tiền bảo lãnh là 10.000 USD. Melanie tiếp tục trả tiền để mua tự do.

Ngày 5/3/2007, sau khi bên công tố đệ trình vụ kiện thứ tư chống lại Melanie, vụ án cuối cùng đã được đưa ra xét xử.

Bằng chứng khó chối cãi

Tại tòa, thái độ của Melanie rất coi thường, thậm chí còn nhai kẹo cao su khi buồn chán. Khi nhìn thấy ảnh thi thể không toàn vẹn của William, cô thể hiện vẻ khóc lóc đau khổ nhưng phải chớp mắt liên tục mới có thể rơi lệ.

Trong phiên tòa, Bradley chỉ ra rằng động cơ của Melanie có thể là giành quyền nuôi hai con trai, vì cô từng nói nếu ly hôn, William sẽ đưa các con đi và cô sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa.

Chuyên gia máy tính làm chứng rằng, từ ngày 8 đến ngày 26/4/2004, Melanie đã tìm kiếm lượng lớn từ khóa trên máy tính như "thuốc độc tác dụng nhanh", "thuốc an thần", "chất độc không thể phát hiện", "cách mua súng ngắn ở New Jersey", "chloral hydrate", "chloral và tác dụng phụ".

Hai túi nylon đựng rác màu đen, một túi trong valy thi thể và một túi đựng quần áo của William, được một chuyên gia có 27 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm định là được sản xuất từ cùng một lô trên cùng một dây chuyền, mỗi lô không quá 20 túi.

Melanie McGuire ôm luật sư khóc sau phán quyết năm 2007. Ảnh: Mycentraljersey

Kết quả này khiến Melanie bị sốc. Thấy phiên tòa ngày càng bất lợi cho mình, cô lộ vẻ hoảng hốt. Khi nghe thẩm phán tuyên có tội với tất cả các cáo buộc, Melanie che mặt khóc nức nở.

Ngày 19/7/2007, Melanie bị kết án tù chung thân, phải chấp hành ít nhất 85% bản án trước khi được xem xét ân xá, nghĩa là Melanie sẽ không đủ điều kiện ân xá cho đến năm 2073, khi 101 tuổi.

Đến giờ, Melanie vẫn luôn khẳng định vô tội. Cô nói William đã bị mafia ở Atlantic City giết vì là kẻ nghiện cờ bạc và nợ rất nhiều tiền.

Tuệ Anh (Theo Toutiao)