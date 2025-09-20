Mất tinh hoàn sau tai nạn trong kỳ trăng mật

Hà NộiChơi đua xe mô hình trong tuần trăng mật ở Đà Lạt, thanh niên 26 tuổi không may gặp tai nạn, dẫn đến vỡ và phải cắt bỏ tinh hoàn.

Ngày 19/9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết nam thanh niên đến khám sau khi bị chấn thương vùng bìu trái trong kỳ trăng mật. Tuy nhiên, thay vì đi khám sớm, anh và vợ vẫn tiếp tục chơi nốt hai ngày còn lại. Khi về Hà Nội, tình trạng sưng đau không thuyên giảm, anh mới đến bệnh viện.

Kết quả siêu âm cho thấy tinh hoàn trái của anh vỡ hoàn toàn, toàn bộ mô dập nát và tụ máu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương vỡ tinh hoàn trái, chỉ định mổ cấp cứu.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ thấy tinh hoàn trái tổn thương quá nặng, dập nát không thể cứu vãn. Họ buộc phải cắt bỏ để xử lý triệt để thương tổn, tránh biến chứng nguy hiểm.

"Đây là một trường hợp đáng tiếc. Nếu bệnh nhân đến sớm, đặc biệt trong vòng 24-48 giờ đầu, khả năng bảo tồn tinh hoàn sẽ cao hơn", bác sĩ Đỗ Ích Định, Khoa Nam học và Y học giới tính, cho biết. "Việc trì hoãn khiến máu tụ chèn ép, mô tinh hoàn thiếu máu và hoại tử".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nam giới không nên chủ quan khi gặp bất kỳ chấn thương nào vào vùng kín. Tâm lý e ngại, xấu hổ là rào cản lớn khiến nhiều người chậm trễ khám chữa, trong khi 24 giờ đầu (đặc biệt là 6 giờ đầu) là khoảng thời gian vàng để điều trị chấn thương tinh hoàn. Thăm khám muộn có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn như phải cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tâm lý sau này.

Nếu sau chấn thương vùng bìu, người bệnh có các triệu chứng như đau dữ dội, bìu sưng to, bầm tím lan rộng, buồn nôn hoặc nôn, cần đến ngay cơ sở y tế. Người bệnh có thể sơ cứu tạm thời bằng cách nằm nghỉ, kê cao bìu, chườm lạnh và mặc quần lót nâng đỡ. Tuyệt đối không tự ý nắn chỉnh hay chườm nóng. Nếu có vết thương hở, hãy băng lại bằng gạc sạch trước khi đến viện.

Thúy Quỳnh