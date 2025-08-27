Mất tiền vì đặt nhầm khách sạn giả mạo ở Hà Nội dịp 2/9

Thấy em gái khoe đặt được phòng khách sạn 5 sao tại Hà Nội, gần khu vực diễu binh với giá hơn một triệu đồng, Mai Phương nghi ngờ, lập tức liên lạc với khách sạn.

"Họ nói không có thông tin em gái tôi đặt phòng", Mai Phương, sống tại Đà Nẵng, nói.

Em gái Phương là giáo viên tại một trung tâm ở TP HCM. Ly không về Đà Nẵng nghỉ lễ 2/9 cùng gia đình như mọi lần mà đặt vé ra Hà Nội xem diễu binh.

Ly đặt vé máy bay giữa tháng 7 nhưng quá nửa tháng 8 vẫn chưa tìm được khách sạn ưng ý ở Hà Nội. Trong một lần lướt mạng xã hội tìm kiếm, nữ du khách trẻ thấy một người rao nhượng lại phòng khách sạn 5 sao Hà Nội "do có việc đột xuất". Thấy giá rẻ bằng 30% so với giá trên ứng dụng đặt phòng Booking, Ly vội chuyển toàn bộ tiền. Chuyển xong, cô bị tài khoản này chặn liên lạc. "Lúc đó tôi mới nhận ra mình vừa trở thành một con gà bị lừa", Ly nói và chấp nhận mất tiền vì biết rất khó để lấy lại.

Một du khách bị fanpage giả mạo khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake lừa tiền. Ảnh: Khách sạn cung cấp

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, đối diện hồ Giảng Võ vừa cảnh báo về tình trạng bị mạo danh trên mạng xã hội để lừa đảo du khách.

Bà Hà Thu Hiền, phụ trách truyền thông khách sạn, cho biết đã nhận được phản ánh của nhiều nạn nhân cung cấp bằng chứng chuyển tiền cho kẻ gian, có trường hợp mất 4-5 triệu đồng. "Mọi yêu cầu chuyển khoản, đặt cọc qua fanpage đều là lừa đảo", đại diện khách sạn khẳng định và cho biết các giao dịch hợp lệ chỉ được thực hiện qua website, email chính thức hoặc do phòng kinh doanh trực tiếp liên hệ.

Ngoài ra, du khách nên đặt phòng trên các ứng dụng như Booking.com, Agoda hay Traveloka hoặc công ty du lịch uy tín.

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake nằm đối diện hồ Giảng Võ. Ảnh: Booking

Theo ông Phạm Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, lừa đảo trong du lịch đã có từ lâu nhưng ngày càng tinh vi hơn. Hình ảnh, thông tin giả mạo giống như thật, từ ảnh chụp phòng khách sạn, hợp đồng nhận đặt phòng.

Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến mất tiền khi đặt phòng dịp cao điểm mùa du lịch hay lễ đặc biệt, du khách nên kiểm tra kỹ nguồn thông tin về nơi đặt phòng, cảnh giác với các ưu đãi quá cao. Du khách cũng cần đặc biệt cảnh giác khi giao dịch với các cá nhân lạ, hoặc chuyển tiền qua các link lạ. Trước khi chuyển tiền, khách nên gọi điện cho khách sạn để trực tiếp xác nhận số booking, mã code đặt phòng cũng như hỏi rõ về thông tin chuyển khoản qua số hotline.

Khi nghi ngờ hoặc đã bị kẻ xấu lừa du khách hãy bình tĩnh xử lý bằng cách lưu lại toàn bộ bằng chứng chuyển tiền, tin nhắn, email, ảnh chụp giao dịch và liên lạc ngay với khách sạn, ngân hàng, đồng thời trình báo công an địa phương để được hỗ trợ xử lý.

"Chúng ta cần tỉnh táo trước các chương trình khuyến mại giá hời vì các dịch vụ chất lượng khó có giá rẻ", ông Vũ nói.

Phương Anh