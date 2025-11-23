Mất tiền tỷ vì đánh đề theo 'thông tin nội bộ của công ty xổ số'

Đà NẵngNgười đàn ông 51 tuổi được Phạm Phước Ân hai lần cho số đánh đề đều trúng, nhưng khi chuyển 1,4 tỷ đồng để tiếp tục "lấy số nội bộ" thì không thể liên lạc.

Ngày 23/11, Phạm Phước Ân (55 tuổi, trú Quảng Ngãi) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Đức Ân khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, tháng 8/2015, ông Tiến (51 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) liên tục nhận các cuộc gọi từ hai người tự xưng là "Dũng" và "Ba". Hai người này nói mình là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đăk Lăk và hứa "cho số từ nội bộ" để ông Tiến đánh đề trúng thưởng, đổi lại phải chia đôi tiền trúng.

Tin lời, ông Tiến đánh theo số nhóm này cung cấp. Hai lần đầu, ông đều trúng và giao nửa số tiền lại cho họ. Khi đã tạo được lòng tin, nhóm yêu cầu ông Tiến chuyển 1,4 tỷ đồng với lời hứa sẽ cung cấp "số độc quyền tại Đà Nẵng". Ông Tiến nhiều lần chuyển đủ theo yêu cầu. Sau đó, nhóm tiếp tục cho số nhưng ông Tiến không trúng và bị cắt liên lạc hoàn toàn, nên trình báo công an.

Công an xác định người giả danh nhân viên xổ số và xưng "Dũng" là Phạm Phước Ân. Ân khai thêm người xưng "Ba" là Nguyễn Văn Khánh (44 tuổi, quê Đồng Tháp), kẻ mạo danh Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Đăk Lăk. Trong số tiền chiếm đoạt, Ân giữ 650 triệu đồng, Khánh giữ 750 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng đang truy tìm Nguyễn Văn Khánh và kêu gọi người này ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Việc tự nguyện trình diện, thành khẩn khai báo sẽ là căn cứ quan trọng để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngọc Trường

* Tên nạn nhân đã thay đổi