Mặt tiền quốc lộ 33 m tạo lợi thế cho Flamingo Golden Hill

Vị trí mặt tiền quốc lộ 21A rộng 33 m giúp Flamingo Golden Hill tạo lợi thế khai thác kinh doanh, đồng thời hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng khu vực.

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, quá trình mở rộng hạ tầng đang định hình một hành lang phát triển mới dọc quốc lộ 21A, kết nối Thủ đô với chuỗi điểm đến du lịch tâm linh, sinh thái, di sản như Tam Chúc, Tràng An hay Bái Đính. Đây được xem là trục xương sống kinh tế của khu vực. Trong bối cảnh đó, Flamingo Golden Hill tại phường Tam Chúc (Ninh Bình) hưởng lợi khi nằm trên trục giao thông này.

Mặt tiền quốc lộ 33 m tạo nên giá trị cho Flamingo Holdings. Ảnh: Flamingo Holdings

Theo quy hoạch, đoạn quốc lộ 21A qua Ninh Bình dự kiến mở rộng lên 6 làn xe giai đoạn 2026-2030, góp phần tăng năng lực giao thương và tạo điều kiện cho các dịch vụ du lịch - công nghiệp ở vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Việc nằm ngay mặt tiền tuyến đường với chiều rộng 33 m giúp dự án tiếp cận trực tiếp dòng phương tiện lớn, điều mà nhiều dự án nghỉ dưỡng tại Ninh Bình chưa có do nằm sâu trong khu dân cư hoặc cách xa tuyến du khách thường di chuyển.

Từ góc độ khai thác kinh doanh, mặt tiền lớn cho phép hình thành nhiều loại hình dịch vụ, từ lưu trú đến thương mại - giải trí. Ở khía cạnh đầu tư, lợi thế "hai hướng nhìn" gồm hướng hồ và hướng quốc lộ tạo điều kiện để phát triển bất động sản đa công năng, có khả năng tạo dòng tiền ổn định từ vận hành và kinh doanh dịch vụ.

Flamingo Golden Hill nằm ngay tại giao điểm của hai dòng khách, du lịch và giới chuyên gia di chuyển hàng ngày trên trục công nghiệp của khu vực. Ảnh: Flamingo Holdings

Vị trí của dự án cũng gắn với hai nguồn khách chính: khách du lịch và lực lượng chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp. Theo báo cáo 9 tháng của Sở Du lịch Ninh Bình, tỉnh đón hơn 16,7 triệu lượt khách, tăng gần 28% so với cùng kỳ.

Dọc hành lang từ Đồng Văn (Hà Nam) tới Gia Viễn (Ninh Bình) hiện có hơn 30 khu công nghiệp, thu hút lượng lớn chuyên gia nước ngoài lưu trú dài hạn. Nằm trên tuyến di chuyển giữa các khu công nghiệp và các điểm du lịch, dự án tiếp cận đồng thời cả hai dòng khách này.

Đại diện chủ đầu tư cho biết nhóm khách chuyên gia, với nhu cầu lưu trú ổn định quanh năm, giúp tăng hệ số lấp đầy và giảm phụ thuộc mùa vụ - yếu tố quan trọng trong bài toán vận hành của các dự án dịch vụ, nghỉ dưỡng tại địa phương.

Thiết kế bên trong căn villa mẫu tại dự án. Ảnh: Flamingo Holdings

Khai thác lợi thế mặt tiền rộng, dự án phát triển hai dòng sản phẩm gồm villashop và villa mang phong cách nghỉ dưỡng. Quy mô gồm 134 căn villashop và 47 căn villa cao 3,5 tầng, diện tích 105-312 m2, sở hữu vỉa hè rộng và tầm nhìn mở.

Các căn villa đều có bể bơi panorama trên mái và sử dụng chung hệ thống tiện ích nội khu như bể bơi bốn mùa, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, quảng trường sắc màu, phố đi bộ thương mại, không gian cắm trại kết hợp trải nghiệm âm nhạc và chiếu phim ngoài trời.

Với lợi thế hạ tầng, vị trí và công năng vận hành, chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ hưởng lợi từ đà tăng trưởng của du lịch và công nghiệp tại Ninh Bình.

Song Anh