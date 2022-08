Mặt thật của 'người mẹ nhân ái' nhận nuôi 118 đứa trẻ

Trung QuốcTừ nhân vật được vinh danh vì bán cả biệt thự nuôi 118 trẻ mồ côi, Lý Lệ Quyên bị tiền bạc làm mờ mắt, dùng nhiều thủ đoạn để trục lợi cho cuộc sống xa hoa.

Lý Lệ Quyên sinh năm 1965 ở vùng nông thôn của thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc. Gia đình cô có nhiều thế hệ theo nghề y, điều kiện khá giả. Sau khi tốt nghiệp, Quyên trở thành y tá ở bệnh viện địa phương.

Tại nơi làm việc, cô gặp và yêu một người đàn ông mới ra tù, bất chấp bố mẹ phản đối. Sau một thời gian hẹn hò, hai người kết hôn và có con trai đầu lòng.

Khi đó, tài chính gia đình rất túng quẫn, chồng khó kiếm việc làm vì có tiền án, Quyên quyết định bỏ việc y tá, mua máy may tự học may quần áo. Nhờ chăm chỉ và có đầu óc kinh doanh, Quyên dần mở được cửa hàng bán quần áo và xưởng may, hai vợ chồng cùng quản lý.

Tuy nhiên, sau khi kiếm được nhiều tiền, chồng Quyên sa vào ma túy, gần như toàn bộ tiền tiết kiệm đều bị tiêu xài hết, xưởng may phải đóng cửa.

Quyên ly hôn nhưng con trai nhỏ bị tòa phán giao cho bố nuôi dưỡng.

Không lâu sau, người chồng không có tiền mua ma túy nên bán con cho một người lạ với giá 7.000 nhân dân tệ. Nhờ người quen báo tin, Quyên chạy đến ga tàu, xin mua lại con với số tiền 8.000 nhân dân tệ vừa vay được từ bố. Sau đó, Quyên gần như không dám rời xa con, sợ chồng cướp con đem bán.

Sau biến cố, Quyên sinh lòng yêu thương những đứa trẻ bất hạnh. Năm 1996, cô nhận nuôi một bé gái mồ côi bố, bị mẹ bỏ rơi, thường đi nhặt đồ ăn thừa ngoài đường. Tin tức này nhanh chóng lan truyền tại địa phương. Trong vài năm sau đó, hơn chục đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa nhà Quyên, có em còn bị bệnh hay khuyết tật về trí tuệ.

Vì lợi nhuận từ cửa hàng quần áo không đủ chi phí nuôi dưỡng nhiều trẻ em như vậy, Quyên phải bán một căn biệt thự mua trên thị trấn hồi trước. Qua đó, cô bắt đầu được chú ý.

Sau khi truyền thông địa phương đưa tin, một đài truyền hình lớn cũng đến phỏng vấn, từ đó ngày càng nhiều người biết đến câu chuyện của Quyên. Một nhà hảo tâm ở Hong Kong gửi tặng Quyên 50.000 HKD, hứa tiếp tục hỗ trợ nếu gặp khó khăn. Quyên dùng số tiền này xây vài gian nhà cấp bốn làm nhà tình thương, mua đồ dùng học tập, sách vở cho những đứa trẻ. Cô còn hướng dẫn các em trồng rau, nuôi lợn và làm một số đồ thủ công. Những đứa trẻ gọi Quyên là mẹ, rất tin tưởng và biết ơn cô.

Năm 2006, Quyên được vinh danh là một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng của tỉnh Hà Bắc, danh tiếng lan rộng. Truyền thông bình luận về Quyên: "Cô ấy từng giàu có, cũng từng chịu đựng gian khổ trong cuộc sống. Số phận trắc trở không khiến cô đánh mất tấm lòng thiện lương. Cô trở thành người mẹ đáng quý nhất trong lòng nhiều đứa trẻ".

Với độ nổi tiếng tăng cao, ngày càng nhiều người gửi tiền quyên góp cho Quyên, trong đó có không ít doanh nhân. Nhờ đó, điều kiện sống của những đứa trẻ được cải thiện đáng kể. Theo thời gian, nhà tình thương của Quyên đã nhận nuôi tổng cộng 118 trẻ bị bỏ rơi, trong đó có nhiều trẻ khuyết tật.

Nhà tình thương được xây mới vào năm 2017. Ảnh: Toutiao

Tuy nhiên, đến 5/5/2018, nhà tình thương do Quyên xây dựng bị chính quyền đóng cửa vì vi phạm quy định, những đứa trẻ được gửi đến các trại trẻ mồ côi. Quyên bị tạm giữ hình sự với cáo buộc gây rối trật tự xã hội, lừa đảo, tống tiền và các hành vi phạm tội khác. Hình tượng "người mẹ nhân ái" từng được ca tụng sụp đổ.

Tại Vũ An, nhiều người dân gọi Quyên là "kẻ lừa đảo", "lưu manh". Theo họ, ban đầu Quyên nhận nuôi trẻ mồ côi xuất phát từ tình thương thật sự, mọi người rất cảm phục cô. Nhưng sau khi nổi tiếng, nhận được nhiều khoản quyên góp từ khắp cả nước, Quyên bắt đầu thay đổi. Cô ta nhận ra việc nhận nuôi trẻ mồ côi có thể giúp mình kiếm tiền.

Quyên không nhận nuôi trẻ em theo đúng trình tự quy định của pháp luật, luôn trốn tránh công tác kiểm tra và giám sát của cơ quan chức năng, không công khai số tiền quyên góp được sử dụng thế nào.

Năm 2012, từng có người tung tin lên mạng rằng Quyên lén vơ vét tiền dưới vỏ bọc từ thiện, mua nhiều nhà sang, xế hộp, có cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên tiết lộ này không gây được sự chú ý vào thời điểm đó, Quyên vẫn được xã hội công nhận là hình tượng người mẹ nhân ái.

Khi phóng viên hỏi về nguồn tài chính để nuôi hơn 100 đứa trẻ, Quyên nói: "Chi phí hàng tháng là 50.000 đến 60.000 nhân dân tệ, áp lực rất lớn. Tiền dành dụm trước đây của tôi đều dùng cho bọn trẻ, gia đình cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Để duy trì nhà tình thương, tôi nợ hơn 2 triệu nhân dân tệ, nhưng không thể để lũ trẻ không có chỗ ở được".

Phóng viên đăng tải lời chia sẻ mà không xác thực, giúp hình ảnh Quyên rực rỡ hơn trong mắt công chúng.

Lý Lệ Quyên từng được vinh danh là một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng của tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Toutiao

Trên thực tế, Quyên tích lũy được nhiều tài sản qua các kênh khác nhau. Cô ta lợi dụng trẻ khuyết tật để nhận 1,27 triệu nhân dân tệ trợ cấp của chính phủ vào năm 2017. Nhiều khoản quyên góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Quyên, phần lớn không được sử dụng cho những đứa trẻ mà để cô ta tiêu xài.

Quyên còn có quan hệ tình cảm với Hứa Kỳ, tên ác bá khét tiếng ở làng. Kỳ ở phía sau thao túng, Quyên chịu trách nhiệm xuất đầu lộ diện, gây ra nhiều vụ gây rối, tống tiền.

Kỳ nhắm tới một mỏ khoáng sản ở địa phương, muốn mua lại với giá thấp để khai thác kiếm lời. Chủ mỏ không đồng ý. Kỳ bèn bảo Quyên đưa các con nuôi đến mỏ quặng ăn vạ, gây rối khiến công nhân không thể làm việc. Quyên còn đe dọa chủ mỏ: "Nếu dám động vào bọn trẻ, tôi sẽ gọi phóng viên đến làm to chuyện".

Kỳ chiêu mộ một nhóm lưu manh, thỉnh thoảng đến mỏ đánh người, đập phá đồ đạc và phóng hỏa. Hết cách, chủ mỏ phải đồng ý bán lại cho hai người.

Ngày 15/12/2017, Quyên dẫn các con nuôi đến cản trở lễ khởi công xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị thông minh Trung Nguyên, trực thuộc Tập đoàn Gree. Cô nói tuyến cáp do Gree dựng lên đi qua nhà tình thương, bức xạ của cáp quang sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em nhỏ. Quyên đòi công ty 100.000 nhân dân tệ. Công ty đành tránh nhà tình thương của Quyên trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, cô tiếp tục đưa các con đến cản trở thi công, buộc công ty phải quyên góp 70.000 nhân dân tệ.

Bệnh viện, khách sạn và một số doanh nghiệp cũng bị Quyên dẫn đám trẻ đến vòi tiền với đủ lý do. Nếu không cho, Kỳ sẽ gọi lưu manh đến phá rối.

Năm 2018, một số cá nhân và doanh nghiệp cùng tố cáo Quyên.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Quyên nói dối về số lượng trẻ em ở nhà tình thương để hưởng trợ cấp. Từ năm 2014 đến 2018, Quyên làm giả thông tin của 23 đứa trẻ, gian lận 560.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp. Cô ta còn nhờ người thân gửi con vào nhà tình thương, đăng ký hộ khẩu ở đây để được chính phủ hỗ trợ nhiều hơn. Một số trẻ em bị bắt cóc và bán đến làng không thể đăng ký hộ khẩu thông thường, Quyên sẽ làm giúp hộ khẩu ở nhà tình thương.

Quyên đứng tên hơn 40 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền hơn 20 triệu nhân dân tệ và hơn 20.000 USD. Thu nhập bất hợp pháp Quyên có được từ việc lừa đảo, tống tiền là 784.000 nhân dân tệ. Quyên cũng có nhiều bất động sản ở Vũ An và Hàm Đan, trong đó có một số dinh thự bề thế.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/7/2019, Quyên bị kết án 20 năm tù, bị phạt 2,67 triệu nhân dân tệ. Quyên kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án ban đầu.

Bạn trai Hứa Kỳ của Quyên cũng phải ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích.

Tuệ Anh (Theo Toutiao)