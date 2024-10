'Bí mật đen tối' của mục sư dụ tình nhiều phụ nữ

MỹMục sư trẻ Nick Hacheney lợi dụng đức tin để thao túng phụ nữ, dụ dỗ họ ngoại tình sau khi vợ qua đời trong vụ cháy bí ẩn.

Vợ chồng Dawn và Nick Hacheney kết hôn năm 1990, vốn có mối quan hệ gắn bó mật thiết vì đều sùng đạo. Nick làm mục sư trẻ tại một nhà thờ nhỏ ở thành phố Bainbridge Island, bang Washington.

Ba mục sư dẫn dắt nhà thờ, trong đó có Nick, đã tổ chức các buổi tư vấn đặc biệt cho giáo dân, cùng cầu nguyện Chúa xua đuổi "quỷ dữ" đang cản trở họ. Các mục sư sẽ hỏi họ có ngoại tình không, có uống rượu quá nhiều không, hay có đi xem bóng chày hay không... Tất cả hành vi không được coi là đúng đều bị ghi vào sổ, khiến giáo dân luôn sống trong tâm trạng sợ hãi.

Mùa thu 1997, "nữ tiên tri" của giáo hội Sandy Glass đưa ra một lời dự báo đáng lo ngại cho Nick. Cô tiết lộ Chúa đã nói với mình rằng vợ Nick - Dawn - sắp qua đời và cô sẽ trở thành vợ mới của anh ta. Nick trả lời: "Tôi biết điều đó".

Cũng trong khoảng thời gian này, Dawn tâm sự với bạn về hôn nhân rạn nứt, Nick thường dành thời gian bên người khác khiến cô thấy cô đơn. Trong tiệc mừng con sắp chào đời, Dawn bật khóc nức nở vì tin rằng chồng đang mất hứng thú với mình.

Vợ chồng Dawn và Nick Hacheney trong đám cưới vào năm 1990. Ảnh: Oxygen

Đến ngày 26/12/1997, "lời tiên tri" của Sandy trở thành sự thật. Dawn, 28 tuổi, qua đời trong vụ cháy thiêu rụi một phần ngôi nhà ở thành phố Bremerton của cặp đôi. Cô được tìm thấy trên giường, bị bỏng nặng đến mức không thể nhận dạng.

Cảnh sát tìm thấy các bình khí propan, một máy sưởi điện và giấy gói quà Giáng sinh bị cháy khắp phòng ngủ.

Trước cảnh sát, Nick nói đã bật máy sưởi trước khi rời nhà vào sáng hôm đó để đi săn và tin rằng giấy gói quà gần đó có thể đã bốc cháy khi anh ta đi vắng. Nick giải thích bình khí propan, dùng để sưởi ấm và nấu ăn, là món quà Giáng sinh anh ta đã mở từ đêm hôm trước và vẫn chưa mang ra khỏi phòng ngủ. Nick cũng cho biết Dawn đang bị cảm và phải uống thuốc Benadryl, điều này có thể khiến cô ngủ say không thể chạy thoát khỏi đám cháy.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết Dawn bị phù phổi hoặc tràn dịch màng phổi, có thể xảy ra do ngạt thở hoặc nhiều nguyên nhân khác. Nhà nghiên cứu bệnh học pháp y kết luận rằng Dawn bị ngạt khi thanh quản của cô đóng lại theo phản xạ do vụ cháy dữ dội đột ngột bùng phát. Nhà nghiên cứu bệnh học đưa ra kết luận này một phần dựa trên thực tế là không có nghi ngờ gì về hành vi phạm tội vào thời điểm đó.

Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát kết luận rằng vụ hỏa hoạn và cái chết của Dawn là do tai nạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà Dawn và Nick Hacheney. Ảnh: Oxygen

Trở lại với công việc tại nhà thờ, Nick bắt đầu tổ chức các buổi tư vấn hôn nhân cho những cặp đôi, trong đó có vợ chồng Annette và Craig Anderson, nhưng nhanh chóng biến thành chỉ gặp người vợ.

Vài tuần sau khi Dawn qua đời, Nick nói với Annette rằng muốn quan hệ tình dục như một phần của quá trình tư vấn. Cô miễn cưỡng đồng ý, sau đó thường xuyên gặp anh ta tại khách sạn.

Tuy nhiên, Annette không phải là người duy nhất. Nick có quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ khác trong nhà thờ, thường bắt đầu bằng cách tranh thủ sự cảm thông của họ dành cho người chồng đang đau khổ vì mất vợ, bao gồm cả mẹ Dawn. Họ tin rằng mình đang giúp đỡ một người đàn ông tan vỡ tìm lại được chính mình.

Mối tình ngoài luồng của Annette với Nick - cô gọi là "sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi" - kết thúc vào năm 1998. Cô giữ im lặng suốt nhiều năm, cho đến khi thừa nhận hành vi tội lỗi của mình trong một cuộc tranh cãi với chồng Craig vào tháng 4/2001.

Craig giận dữ tố cáo mọi chuyện với một trong những lãnh đạo nhà thờ trong cuộc họp có cả Sandy. Sau cuộc họp, Sandy thuê luật sư cùng đi trình báo cảnh sát, kể cho họ nghe câu chuyện giấu kín.

Sandy thừa nhận đã ngoại tình với Nick vài tháng trước khi vợ anh ta qua đời và cho biết cả hai đã bàn rất nhiều về việc kết thúc mạng sống của bạn đời mình. Sandy ly thân chồng vào năm 1997 và tin rằng Chúa đang nói với cô rằng cuộc đời của Dawn sẽ sớm kết thúc. Nick cũng được cho là đã hứa cưới Sandy, theo tài liệu của tòa án.

Sandy kể với nhà chức trách rằng sau vụ hỏa hoạn vào ngày 26/12/1997, Nick đã gọi cho cô thông báo "mọi chuyện đã xong". Nick nói với Sandy đã cho Dawn uống quá liều Benadryl, làm ngạt thở bằng túi nhựa rồi phóng hỏa.

Báo cáo khám nghiệm tử thi của Dawn năm 1997 cho thấy trong khí quản hay phối của cô không có bồ hóng. Bên cạnh đó, báo cáo về chất độc cho thấy hàm lượng Benadryl trong cơ thể cô rất cao.

Lời thú nhận gây sốc của Sandy khiến cảnh sát phải điều tra lại vụ án bốn năm trước. Nick bị bắt vì tội giết vợ vào tháng 9/2001, gây chấn động cộng đồng giáo xứ.

Điều tra viên phát hiện mạng lưới quan hệ tình ái Nick chia sẻ với năm phụ nữ gặp qua nhà thờ. Những bức email khiêu dâm cho thấy anh ta quan hệ ngoài luồng từ khi Dawn vẫn còn sống.

Trên phiên tòa xét xử năm 2002, các công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy Dawn đã chết vì ngạt thở trước khi đám cháy bùng lên. Họ tin rằng Nick đã giết vợ để được tự do gặp gỡ những phụ nữ khác.

Dù khẳng định vô tội, Nick bị kết tội giết người cấp độ một vào năm 2002, nhận án tù chung thân. Sau khi kháng cáo, bản án bị bác bỏ vào năm 2008, tòa phúc thẩm tuyên phạt Nick 26 năm 8 tháng tù. Anh ta sẽ đủ điều kiện để được xét ân xá vào năm 2027.

Vụ án của Nick Hacheney được kể lại trong cuốn sách A Twisted Faith: A Minister's Obsession and the Murder That Destroyed a Church của tác giả Gregg Olsen.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, Findlaw)