'Mắt thần' mới thấy con rắn ở đâu trong ảnh?

Con rắn này quả thật là bậc thầy ngụy trang, nằm im thin thít như muốn thách thức đôi mắt tinh tường nhất.

Nhìn thoáng qua, bạn sẽ nghĩ đây chỉ là một góc vườn xanh mát, với đài nước duyên dáng và mấy tảng đá trang trí bình thường thôi đúng không? Nhưng xin thưa, ẩn nấp đâu đó giữa những viên đá và lớp đất đen kia, có một "thanh niên nguy hiểm" đang chơi trò trốn tìm.

Người thì bảo thấy ngay, người thì soi cả buổi vẫn lắc đầu ngao ngán. Cứ như nó đang mỉm cười nghĩ: "Cứ tìm đi, ta đây chẳng đi đâu cả!".

Bức ảnh này không chỉ là một thử thách thị giác, mà còn là màn giải trí nhẹ nhàng, giúp bạn vừa thư giãn vừa "đánh thức" khả năng quan sát. Ai mà tìm được trong vòng 10 giây chắc chắn xứng đáng mang danh "đôi mắt đại bàng"! Còn nếu chưa thấy, cũng đừng buồn - bởi đây là lúc để nhận ra rằng, thiên nhiên đúng là có những màn ảo thuật khiến con người chỉ biết... chịu thua.

Vậy đó, bạn đã sẵn sàng tìm "người bạn trốn tìm" này chưa?

Mộc Trà (theo jagranjosh)