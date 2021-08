'Mắt thần' kiểm soát người ra đường trong giãn cách

Đà NẵngHàng nghìn camera an ninh được các tổ dân phố, công an sử dụng để kiểm soát người ra đường khi thành phố dừng mọi hoạt động.

Chiều 19/8, ông Nguyễn Văn Lộc, 61 tuổi, Bí thư chi bộ Phước An 4, phường Phước Ninh (quận Hải Châu), mở đồng thời ba camera phủ khắp kiệt 56 đường Lê Đình Dương. "Giờ không cần phải đi kiểm tra, cứ qua camera mà phát hiện người ra khỏi nhà là nhắc nhở ngay lên nhóm zalo của khu dân cư", ông nói.

Ngoài kiệt 56 Lê Đình Dương, khu dân cư của Phước An 4 còn có năm camera khác để làm "tai mắt" cho các tổ dân phố quản lý chặt địa bàn. Theo ông Lộc, bốn ngày qua, người dân chấp hành rất tốt, chưa có trường hợp nào ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Lộc quan sát các camera giám sát tại kiệt 56 Lê Đình Dương, ngày 19/8. Ảnh: Nguyễn Đông.

Năm 2016, thành phố Đà Nẵng huy động nguồn lực, kêu gọi thêm người dân đóng góp lắp đặt camera để giám sát tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở. Tám "mắt thần" ở khu dân cư của ông Lộc được người dân đóng góp hơn 23 triệu đồng, cùng với hỗ trợ của chính quyền, để lắp đặt.

Ông Lộc khẳng định hệ thống camera an ninh đang phát huy tác dụng khi giám sát khu dân cư trong đai dịch Covid--19. Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng là những người được cấp địa chỉ IP để truy cập vào camera an ninh, theo dõi mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đi tuần tra.

"Nhất là khi trời tối, chúng tôi có thể quan sát mọi ngóc ngách trong khu vực. Riêng kiệt 56 Lê Đình Dương có 25 hộ, hơn 100 người", ông Lộc nói, cho biết ngoài hệ thống camera này, Tổ Covid cộng đồng cũng luôn phiên trực chốt bảo vệ "vùng xanh", không cho người bên ngoài vào khu dân cư để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cách đó chừng 500 mét, chốt bảo vệ của tổ dân phố 29 phường Bình Hiên tại kiệt 50 đường Trưng Nữ Vương cũng giám sát các cư dân bằng camera an ninh. Một vài trường hợp người dân đi lại trước ngõ, chưa tiếp xúc với nhà bên cạnh đã được tổ trưởng thông báo, nhắc nhở.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, 59 tuổi, Tổ trưởng dân phố 29, cho biết từ 16/8 đến nay, việc giám sát 7h sáng đến 20h30 hàng ngày do Tổ Covid cộng đồng phụ trách. Mỗi khi chuyển các nhu yếu phẩm hay trao quà hỗ trợ các hộ khó khăn trong khu dân cư, các thành viên Tổ Covid cộng đồng kết hợp quan sát, nhắc nhở người dân ở yên trong nhà.

Ông Nguyễn Văn Mỹ tại chốt vùng xanh kiệt 50 đường Trưng Nữ Vương. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Sau 20h30 đến 7h sáng, tổ dân phố sẽ giám sát toàn bộ khu dân cư của 73 hộ dân bằng bốn camera an ninh", ông Mỹ nói, cho biết các camera cũng được truyền về công an phường để cùng hỗ trợ, thông báo tức thời để xử lý ngay những trường hợp người dân ra ngoài.

Chiều 18/8, camera ở khu vực đường Nguyễn Hữu Thận, tổ 26, phường An Khê, quận Thanh Khê, ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đạp xe ra đường. Thông tin này lập tức được thông báo vào nhóm zalo của Ban điều hành khu dân cư. Chỉ ít phút sau, người vi phạm được xác định là môt người ở trọ trong khu vực.

"Người này thường có thói quen đạp xe qua các khu dân cư để lượm ve chai về bán. Tổ dân phố đã cử người đến phòng trọ nhắc nhở, yêu cầu người này nếu tái phạm sẽ báo lên công an và chính quyền phường để xử lý", anh Công Khanh, thành viên trong Tổ dân phố, cho biết.

Theo Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, trên địa bàn có hơn 1.600 camera an ninh phủ khắp các kiệt, hẻm của các khu dân cư. Cùng với lực lượng công an chốt chặn và tuần tra 24/24, các "mắt thần" là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong việc giám sát người dân không ra khỏi nhà.

"Cơ bản người dân chấp hành tốt quy định của thành phố. Đường phố quan sát qua camera những ngày qua đều vắng tanh. Quận Sơn Trà chưa phát hiện trường hợp nào ra đường không thiết yếu từ hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường và khu dân cư", Thượng tá Mẫn cho hay.

Hệ thống camera an ninh lắp đặt ở Đà Nẵng đã qua 5 năm sử dụng. Ông Mẫn nói yếu tố thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng đã khiến nhiều camera bị hư hỏng hoặc giảm chất lượng. "Chúng tôi đang làm đề án xin duy tu, bảo dưỡng hệ thống camera. Rất mong thành phố hỗ trợ sớm để hệ thống này được vận hành trơn tru trong tình hình dịch bệnh hiện nay", Thượng tá Mẫn nói.

Nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng được lắp đặt camera an ninh. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đà Nẵng áp dụng "người dân không ra khỏi nhà" để tập trung cho việc xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng từ 8h ngày 16/8. Những người ra đường phải có giấy tờ công vụ, trong đó chủ yếu là lực lượng phòng chống dịch, vận chuyển nhu yếu phẩm.

Từ ngày 4/5 đến chiều 19/8, Đà Nẵng ghi nhận 2.547 ca mắc Covid-19 (18 ca tử vong). Trong ngày 19/8, thành phố phát hiện 169 ca mắc mới, trong đó có 43 ca cộng đồng; 84 ca khỏi bệnh; 1.341 bệnh nhân đang được điều trị; hơn 124.000 lượt người được làm xét nghiệm. Hiện có hơn 111.000 người được tiêm vaccine.

Nguyễn Đông