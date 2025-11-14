Mật táo đỏ Tâm An - thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng tự nhiên

Với nguyên liệu tự nhiên và quy trình sản xuất nghiêm ngặt, mật táo đỏ Tâm An hỗ trợ nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Mật táo đỏ Tâm An là thực phẩm chăm sóc sức khỏe của Công ty Mật táo đỏ Tâm An. Sản phẩm được kết hợp từ các nguyên liệu tự nhiên như: táo đỏ, kỷ tử, bông cúc... ủ nấu theo phương thức cổ truyền, có hương vị thơm ngon, thanh nhẹ. Sản phẩm có nhiều công dụng như: bổ máu, hỗ trợ cải thiện tuần hoàn khí huyết giúp giảm mệt mỏi, hoa mắt... và hỗ trợ chức năng của hệ tiêu hóa.

Sản phẩm mật táo đỏ Tâm An được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên. Ảnh: Mật táo đỏ Tâm An

Đại diện doanh nghiệp cho biết mật táo đỏ Tâm An được phát triển dựa trên triết lý "không hóa chất - không phụ gia - không chất bảo quản - ủ nấu cổ truyền" - định hướng cốt lõi giúp thương hiệu tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Theo đó, doanh nghiệp chú trọng lựa chọn nguồn nguyên liệu từ những vùng canh tác đạt chuẩn, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và bền vững. Một số loại hạt được nhập khẩu chính ngạch từ các đối tác uy tín, giúp duy trì chất lượng ổn định và hương vị đặc trưng của sản phẩm.

Công ty kiểm soát chặt quy trình sản xuất đạt chuẩn quy định. Ảnh: Mật táo đỏ Tâm An

Bên cạnh các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, Mật táo đỏ Tâm An còn xem minh bạch là "cam kết sống còn" trong triết lý phát triển doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa đến tay người tiêu dùng mà còn đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc và trách nhiệm.

"Chúng tôi không muốn người tiêu dùng phải mua niềm tin bằng cảm tính mà chứng nhận trong quá trình sử dụng đạt kết quả tốt, bên cạnh là các giấy tờ tuân thủ pháp luật để cụ thể cho sự trung thực của Tâm An. Khi khách hàng được nhìn thấy rõ quy trình sản xuất, họ sẽ cảm nhận được cái tâm của người làm thực phẩm", vị đại diện nói.

Việc minh bạch hóa toàn diện cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng. Từ khâu thu mua nguyên liệu, vận chuyển đến đóng gói đều có hồ sơ điện tử ghi nhận và cập nhật định kỳ. Cách làm này giúp Tâm An đảm bảo chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng hiện đại.

Công ty tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: Mật táo đỏ Tâm An

Ngoài hoạt động kinh doanh, Mật táo đỏ Tâm An còn được biết đến với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng ăn chay, lan tỏa lối sống lành mạnh, hiến máu nhân đạo và tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em.

Hiện công ty đồng hành cùng hơn 100 quán và nhà hàng chay trên toàn quốc thông qua việc hỗ trợ sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ định hướng phát triển bền vững.

"Chúng tôi mong muốn các quán chay có thể ổn định hoạt động, lan tỏa rộng rãi hơn thói quen ăn uống lành mạnh và tinh thần sống thiện lành đến cộng đồng", đại diện doanh nghiệp nói.

Bên trong nội bộ, toàn thể cán bộ, nhân viên Tâm An cũng duy trì bữa ăn chay tập thể mỗi ngày, coi đây là một nét văn hóa đặc trưng, giúp nuôi dưỡng sức khỏe, tâm an và lan tỏa năng lượng tích cực trong môi trường làm việc.

(Nguồn: Công ty Mật táo đỏ Tâm An)