Mắt Sài Gòn tổ chức hội nghị về công nghệ Phaco không dao

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn tổ chức Hội nghị khoa học Kỹ thuật Phaco không dao 2025, đánh dấu bước tiến trong điều trị, góp phần nâng tầm công nghệ nhãn khoa tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra ngày 6/12 là sự kiện chuyên môn đầu tiên của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn dành riêng cho công nghệ Phaco không dao. Qua đây, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn) muốn khẳng định vai trò tiên phong của một đơn vị y tế tư nhân trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào điều trị đục thủy tinh thể. Hội nghị có sự tham dự của gần 100 chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Được thiết kế như một diễn đàn học thuật chuyên sâu, hội nghị đưa ra những góc nhìn về kỹ thuật, quy trình và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ Phaco không dao - phương pháp điều trị đục thủy tinh thể đã được ứng dụng trên lâm sàng tại Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn từ đầu năm 2025. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trình bày 6 báo cáo khoa học, trong đó có một tham luận từ đơn vị quốc tế, xoay quanh kinh nghiệm triển khai kỹ thuật tại từng cơ sở, đặc biệt ở các ca phức tạp, bài học về quản trị chuyên môn và cải tiến quy trình trong thực hành. Theo ban tổ chức, những dữ liệu này bổ sung thêm cơ sở khoa học cho việc chuẩn hóa Phaco không dao tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu tiếp theo.

ThS.BS Nguyễn Phú Tùng - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chuyên môn, Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự báo cáo tại hội nghị. Ảnh: MSG

Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận chuyên môn, hội nghị góp phần thúc đẩy hợp tác giữa đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế. Những trao đổi tại hội nghị nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong nâng cao độ chính xác, giảm sang chấn và tối ưu hóa chăm sóc hậu phẫu, tạo nền tảng để các cơ sở nhãn khoa trong nước tiếp cận sâu hơn với bộ tiêu chí điều trị đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Giữ vai trò đơn vị tổ chức và dẫn dắt học thuật, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã thể hiện quyết tâm trong việc thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ Phaco không dao vào lâm sàng. Đại diện đơn vị nhấn mạnh, việc chủ động tổ chức hội nghị chuyên biệt về Phaco không dao thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong việc định hình tiêu chuẩn điều trị đục thủy tinh thể hiện đại, góp phần đưa nhãn khoa Việt Nam hội nhập nhanh hơn với xu thế công nghệ toàn cầu.

Toàn cảnh Hội nghị khoa học Kỹ thuật Phaco không dao 2025 với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế. Ảnh: MSG

Hội nghị cũng có sự tham gia của đại diện từ Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) - đơn vị sáng tạo và phát triển công nghệ Phaco không dao, cùng Vista Eye Specialist (Malaysia) - một trong những đơn vị y tế tiên phong triển khai công nghệ này tại khu vực Đông Nam Á. Ông Florian Haas - Giám đốc Quản lý đối tác quốc tế, đại diện Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) cho biết, Femtosecond Laser (Phaco không dao) trong phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn còn tương đối mới tại Việt Nam cũng như ở nhiều nước Đông Nam Á. Số cơ sở có thể triển khai công nghệ này một cách bài bản, liên tục vẫn còn hạn chế, do yêu cầu cao về hạ tầng, đào tạo bác sĩ và quy trình vận hành. "Việc một hệ thống tư nhân như Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đạt được tốc độ mở rộng như hiện tại và đầu tư tổ chức hội nghị chuyên biệt phản ánh rõ năng lực tổ chức chuyên môn cũng như sự đầu tư nghiêm túc của hệ thống", ông Florian Haas nói.

Mr. Florian Haas - Giám đốc Quản lý đối tác quốc tế, Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MSG

BSCKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Điều hành cấp cao chuyên môn y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cho biết, các dữ liệu trình bày tại hội nghị thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của đội ngũ bác sĩ Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong việc vận hành công nghệ Phaco không dao. Mỗi giai đoạn từ chỉ định, thao tác kỹ thuật đến quản trị chất lượng đều được chuẩn hóa theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. "Hội nghị là dịp tổng hợp kinh nghiệm, mở rộng hợp tác khoa học và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn", BSCKII Hoàng Trung Kiên nhấn mạnh.

BS CKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Điều hành cấp cao chuyên môn ykhoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MSG

Trong thời gian tới, Mắt Sài Gòn sẽ tiếp tục mở rộng triển khai công nghệ Phaco không dao trên toàn hệ thống, đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo chuyên sâu và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng. Chiến lược này hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phẫu thuật, tăng độ an toàn cho người bệnh và từng bước đưa nhãn khoa Việt Nam tiếp cận chuẩn mực phẫu thuật tiên tiến trên thế giới.

Kim Anh