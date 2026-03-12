Mắt Sài Gòn kết hợp Schwind giới thiệu công nghệ xóa cận Lumopro

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn công bố hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Schwind eye-tech-solutions (Đức), ra mắt công nghệ xóa cận Femtosecond Laser thế hệ mới tại Việt Nam với thương hiệu Lumopro.

Tên gọi công nghệ được lấy cảm hứng từ "ánh sáng" trong tiếng Latin. Đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn cho biết, với Lumopro, "ánh sáng" không chỉ là biểu tượng cho thị lực sắc nét được phục hồi, mà còn đại diện cho thế hệ năng lượng laser mới - được kiểm soát thông minh, dịu nhẹ và chính xác hơn. Công nghệ Lumopro kiến tạo chuẩn mực mới trong phẫu thuật khúc xạ - nơi triết lý bảo tồn mô giác mạc và tối ưu năng lượng laser trở thành trung tâm.

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Tập đoàn Schwind tại Lễ công bố hợp tác chiến lược và ra mắt công nghệ xóa cận Lumopro. Ảnh: BVCC

Hành trình phát triển của phẫu thuật xóa cận vết mổ nhỏ (KLEx - Keratorefractive Lenticule Extraction) đã trải qua nhiều cột mốc quan trọng. Giai đoạn đầu, công nghệ tập trung thu nhỏ kích thước vết mổ để giảm xâm lấn so với phương pháp tạo vạt truyền thống. Thế hệ tiếp theo chú trọng nâng cao tốc độ laser. Còn Lumopro đánh dấu bước tiến bảo tồn mô giác mạc. Công nghệ này đặt trọng tâm vào việc kiểm soát năng lượng laser thông minh và duy trì độ vững bền cơ sinh học của giác mạc - những yếu tố ngày càng được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị khúc xạ hiện đại.

Lumopro quy tụ một loạt cải tiến. Đầu tiên là năng lượng laser dịu nhẹ. Cụ thể, công nghệ có thiết kế điểm chiếu laser bất đối xứng giúp tổng năng lượng phân phối lên giác mạc dịu nhẹ hơn đến 50% so với các công nghệ vết mổ nhỏ khác, giảm thiểu phản ứng viêm và tổn thương không mong muốn cho lớp mô lân cận. Nhờ vậy, bề mặt phẫu thuật đạt độ nhẵn mịn và đồng đều cao hơn, góp phần giảm tán xạ ánh sáng trong giai đoạn đầu sau mổ, hỗ trợ phục hồi thị lực nhanh và nâng cao sự thoải mái cho khách hàng.

Khách hàng xóa cận với công nghệ Lumopro tại bệnh viện Mắt Sài Gòn. Ảnh: BVCC

Đồng thời, xóa cận với Lumopro giúp tiết kiệm mô giác mạc. Trong khi lõi mô của các công nghệ xóa cận vết mổ nhỏ khác có rìa dày từ 10-30 micron, thì lõi mô của Lumopro có độ dày rìa bằng 0 micron. Việc bảo tồn nhiều mô hơn góp phần duy trì độ bền cơ sinh học của giác mạc, giảm nguy cơ biến chứng giãn phình về lâu dài, đồng thời mở rộng dải điều trị lên đến 12 độ cận và 6 độ loạn, phù hợp với người có độ khúc xạ cao hoặc giác mạc mỏng.

Lumopro được thực hiện trên hệ thống máy phẫu thuật hiện đại của Schwind - tích hợp công nghệ EyeTracking theo dõi chuyển động mắt theo thời gian thực, tự động định tâm và bù trừ trục thị giác. Điều này giúp nâng cao độ chính xác trong từng thao tác và đảm bảo kết quả thị lực đồng đều hơn.

Với vết mổ 2 mm, Lumopro thuộc nhóm công nghệ xóa cận rút lõi mô (KLEx), hoàn toàn không tạo vạt, giúp giảm xâm lấn, hạn chế ảnh hưởng đến thần kinh giác mạc và cho phép khách hàng phẫu thuật sớm quay trở lại sinh hoạt thường ngày.

"Với sự kết hợp giữa năng lượng laser thông minh, khả năng bảo tồn mô tối ưu và độ chính xác cao trong từng chuyển động vi mô, Lumopro không chỉ mang lại thị lực sắc nét ngay sau phẫu thuật mà còn hướng đến sự ổn định và bền vững lâu dài cho giác mạc", đại diện Mắt Sài Gòn cho biết.

ThS.BS Lê Nguyễn Huy Cường - Phó giám đốc Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự đại diện đội ngũ chuyên môn nghiên cứu phát triển công nghệ - trình bày về các ưu việt của Lumopro tại sự kiện. Ảnh: BVCC

Phát biểu tại sự kiện hôm 8/3, ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cho biết, tương lai của phẫu thuật khúc xạ không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở độ chính xác và khả năng bảo tồn bền vững cho mô giác mạc.

"Hợp tác cùng Schwind giúp chúng tôi tiếp cận nền tảng laser thế hệ mới nhất, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa cam kết đưa các chuẩn mực điều trị tiên tiến của thế giới đến gần hơn với khách hàng Việt Nam", ông Lê Huỳnh Đức nói.

Ông Domenic Von Planta - Tổng giám đốc Schwind eye-tech-solutions chia sẻ: "Chúng tôi tự hào được cùng Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn giới thiệu đến thị trường Việt Nam công nghệ xóa cận Femtosecond laser tiên tiến nhất của Schwind". Đến nay đã có hơn 7 triệu lượt phẫu thuật thành công với công nghệ này được thực hiện trên toàn cầu. Ông Domenic Von Planta tin rằng "sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Schwind và chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Mắt Sài Gòn sẽ mang lại giá trị điều trị vượt trội cho khách hàng".

Ông Domenic Von Planta - Tổng giám đốc Schwind eye-tech-solutions trao chứng nhận Hợp tác chiến lược cho ông Huỳnh Lê Đức và đội ngũ Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Ảnh: BVCC

Trải qua hơn 22 năm phát triển, Mắt Sài Gòn hiện là hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa Mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam với 24 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc. Việc trở thành đối tác chiến lược của Schwind để triển khai công nghệ Lumopro tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của hệ thống trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ và cam kết đầu tư dài hạn vào công nghệ nhãn khoa chuẩn quốc tế.

Công nghệ xóa cận Lumopro đang được triển khai tại các bệnh viện của hệ thống tại TP HCM và Đà Nẵng, đồng thời sẽ từng bước mở rộng trên toàn quốc.

Kim Anh