Mất sạch vốn liếng khi cưới vợ sau 4 giờ gặp mặt

Trung QuốcĐược 9 bà mối cùng giới thiệu, Huang Zhongcheng vội vã đăng ký kết hôn với người phụ nữ mới quen 4 tiếng, để rồi mất sạch 240.000 tệ trong một tháng.

Huang Zhongcheng, 40 tuổi, quê Hành Dương, tỉnh Hồ Nam là công nhân xây dựng tại Quảng Đông. Mồ côi cha từ nhỏ, gia cảnh nghèo khó và mải làm lụng nuôi mẹ ốm, anh chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò.

Mong mỏi lớn nhất của anh là tìm được một người vợ, không quan trọng ngoại hình, để yên bề gia thất. Nghe tin có người mai mối, anh lập tức xin nghỉ phép, mang toàn bộ tiền tiết kiệm về quê tìm vợ.

Zhongcheng nhận kết cục thảm khi bị lừa cưới vợ chỉ sau 4 giờ gặp mặt. Ảnh: go.seoul.co.kr

Sáng 21/8, Huang đi xem mắt. Tại điểm hẹn, ngoài người môi giới ở cùng làng, còn có 8 bà mối khác cùng xuất hiện để giới thiệu anh với một phụ nữ đã ly hôn, đang nuôi hai con và làm việc tại thẩm mỹ viện.

Dưới sự thúc ép của đội quân mai mối và sự chủ động của đàng gái, hai người gặp mặt trực tiếp và quyết định đi đăng ký kết hôn chỉ 4 giờ sau đó.

"Cô ấy khăng khăng đòi hoàn tất thủ tục ngay trong ngày. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi ngẩn ngơ, ngỡ như một giấc mơ", Huang nhớ lại thời điểm đặt bút ký vào giấy hôn thú lúc 17h cùng ngày.

Tuy nhiên, "giấc mơ" nhanh chóng biến thành ác mộng. Huang cho biết, ngoài đêm tân hôn ở khách sạn, vợ chồng anh không còn bất kỳ sự gần gũi nào. Những ngày sau đó, mỗi khi anh cố gắng thể hiện tình cảm, người vợ đều cự tuyệt.

Chỉ hai ngày sau lễ cưới, người vợ giục Huang quay lại Quảng Đông kiếm tiền. Kể từ đó, cô liên tục viện cớ để xin tiền chồng. Các đoạn tin nhắn WeChat cho thấy, vào lễ Thất Tịch, Huang chuyển cho vợ 1.314 tệ (con số tượng trưng cho ý nghĩa "trọn đời trọn kiếp"). Cô nhận tiền và đáp lại ngắn gọn: "Cảm ơn chồng". Đến ngày 6/9, cô tiếp tục nhắn tin xin 2.300 tệ để mua máy tính cho con gái riêng.

Đỉnh điểm, Huang phát hiện toàn bộ số tiền tiết kiệm 240.000 tệ (khoảng 840 triệu đồng) anh tích cóp bao năm đã bị vợ tiêu sạch.

"Chúng tôi gặp nhau ngày 21/8, đến ngày 8/9, chưa đầy một tháng sau, cô ấy đã tiêu hết sạch vốn liếng của tôi", người đàn ông 40 tuổi chua xót nói.

Hiện tại, Huang đã trình báo cảnh sát và thuê luật sư khởi kiện để đòi lại tài sản. Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người cho rằng Huang đã rơi vào một cái bẫy được dàn dựng bài bản bởi nhóm người mai mối và cô dâu.

"Đây là cái giá quá đắt cho sự ngây thơ và nóng vội. Không ai dám giao cả cuộc đời và tài sản cho một người lạ chỉ sau vài giờ nói chuyện", một độc giả bình luận trên 163.

Nhật Minh (Theo 163.com/SCMP)