Mất sạch tiền tiết kiệm vì lừa đảo trực tuyến, bà lão kiện ngân hàng

MỹBị lừa chuyển 700.000 USD trong suốt 9 tháng, bà lão 86 tuổi trách các ngân hàng không cảnh báo khi thấy nhiều giao dịch bất thường.

Theo đơn kiện đệ trình lên Tòa án Tối cao Manhattan ngày 3/10, bà Nina Mortellito, 86 tuổi, bị những kẻ lừa đảo nhắm tới vào tháng 8/2023, khi một cửa sổ pop-up đột ngột hiện lên trên máy tính cảnh báo "tài khoản ngân hàng của bà đã bị hack".

Chín tháng tiếp theo, bà Nina đã bị những kẻ lừa đảo thuyết phục rút tổng cộng khoảng 700.000 USD trong nhiều lần rút tiền bất thường để gửi cho chúng "giữ hộ".

Trong đó, những kẻ lừa đảo thuyết phục bà rút khoảng 275.000 USD từ tài khoản ở ngân hàng Merrill Lynch và chuyển đổi thành vàng thỏi "để đảm bảo an toàn" rồi gửi cho chúng. Tiếp đó, bà bị dụ chuyển thêm 150.000 USD từ tài khoản ở TD Bank cho một đại lý vàng thỏi ở bang Texas.

Bà lão mắc chứng suy giảm trí nhớ do tuổi tác này cũng đã gửi một tấm séc trị giá 30.000 USD và rút hơn 100.000 USD từ tài khoản tại UBS Bank theo chỉ dẫn của những kẻ lừa đảo.

Bà Nina Mortellito. Ảnh: Nypost

Theo hồ sơ tòa án, các giao dịch lớn và đột ngột này hoàn toàn không giống với phong cách của bà Nina, số tiền bà rút ra chưa bao giờ vượt quá 5.000 USD trong hơn 30 năm TD Bank quản lý tài khoản của bà và trong hai thập kỷ bà giao dịch với UBS.

Các ngân hàng biết bà dễ bị lừa đảo nên đã thêm cháu gái của bà vào danh sách đồng quản lý tài khoản để tăng cường "giám sát và bảo vệ tài chính" vào tháng 4/2022. Đơn kiện của bà cáo buộc rằng không có ai ở các ngân hàng đưa ra bất kỳ cảnh báo nào.

"Chúng tôi vô cùng thất vọng vì các ngân hàng đã không hành động theo đúng các tiêu chuẩn chuyên môn hợp lý. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khởi kiện, hy vọng điều này sẽ mang lại sự thay đổi thực sự cho các chính sách và quy trình của ngân hàng, giảm khả năng điều này xảy ra với những người khác", Stephen Kuhn, cháu rể của bà Nina, cho biết.

Gia đình chia sẻ rằng bên cạnh việc bị mất nguồn tài chính, bà Nina còn phải vật lộn với "cảm giác tội lỗi nặng nề" kể từ khi trở thành nạn nhân lừa đảo.

Bà Nina và luật sư kiện các ngân hàng với cáo buộc cẩu thả, tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại chưa được xác định.

"Các ngân hàng cần thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ khách hàng, đặc biệt là người cao tuổi - những người dễ bị lừa đảo trực tuyến. Trong trường hợp này, các ngân hàng đã nhiều lần không thực hiện thẩm định cần thiết, khiến bà Nina mất hết tiền tiết kiệm cả đời", luật sư của bà Nina cho biết.

UBS Bank và TD Bank từ chối bình luận về vụ kiện.

Tuệ Anh (theo Nypost)