Mất nhà vì vụ kiện tranh chấp chỗ đậu xe với hàng xóm

AnhBà Marie Potter, 75 tuổi, bị hàng xóm đệ đơn kiện do đậu xe chắn lối vào gara, dẫn đến nợ khoản tiền bồi thường và chi phí pháp lý khổng lồ.

Bà Marie Potter, giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, mua ngôi nhà ở đường Bennetts, quận Croydon, London với giá 136.000 bảng Anh và chuyển đến vào năm 1998. Khi ấy, người hàng xóm Kirsten McGowan, 65 tuổi, đã sống ở đó.

Hai căn nhà sử dụng chung đường lái xe dẫn đến gara riêng của mỗi bên, mỗi người đều có quyền đi lại trên phần đường của người kia.

Nhà bà Marie Potter (trái) và nhà bà Kirsten McGowan dùng chung đường lái xe vào gara. Ảnh: Champion News

Hai người phụ nữ "sống khá hòa thuận" trong nhiều năm, nhưng rồi xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng khi bà McGowan phàn nàn về việc bà Potter đậu chiếc Ford Focus chắn lối đi vào gara của gia đình bà. Bà McGowan cho rằng đường lái xe chung chỉ nên dùng để lái xe ra vào gara thay vì dừng đỗ gây cản trở.

Trong khi đó, bà Potter chỉ trích gia đình hàng xóm vì có thái độ hung hăng, không góp ý nhẹ nhàng. Bà cũng cho rằng đường lái xe đủ rộng để hai ôtô đậu song song, không có chuyện chắn lối.

Bà Potter thường đậu chiếc Ford Focus (trái) trước gara, bị nhà hàng xóm phàn nàn chắn đường. Ảnh: Daily Mail

Sau khi đệ đơn ra tòa, bà McGowan thắng kiện hàng xóm vào tháng 8/2020, khiến bà Potter bị buộc phải trả khoảng 70.000 bảng Anh (gần 2,5 tỷ đồng) tiền án phí và bồi thường thiệt hại.

Bà Potter không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào. Vì vậy, số tiền mà bà McGowan được hưởng tiếp tục tăng lên do tiền lãi tích lũy và các chi phí phát sinh khác.

Một năm sau, ngôi nhà của bà Potter - khi đó trị giá 575.000 bảng Anh (hơn 20 tỷ đồng) - được dùng làm tài sản đảm bảo, sau đó bị tòa án buộc bàn giao để thi hành án.

Tháng 4/2023, lệnh thu hồi nhà được tòa án ban hành, bà Potter bị đuổi khỏi nhà, các luật sư của bà McGowan được giao nhiệm vụ bán nhà để thu hồi khoản nợ. Sau đó, đồ đạc của bà Potter cũng bị di dời và cất giữ trong kho, bà phải tự trả chi phí.

Bà Kirsten McGowan (trái) và bà Marie Potter bên ngoài tòa án. Ảnh: Champion News

Ba năm sau, khi bất động sản vẫn chưa được bán, bà Potter kiện ngược bà McGowan tại Tòa án cấp cao London với mục đích giành lại nhà.

Khi đứng ra tự bào chữa, bà Potter tranh luận trước thẩm phán rằng lệnh chiếm quyền sở hữu tài sản của bà là không hợp lệ, đồng thời yêu cầu người hàng xóm bồi thường hơn 250.000 bảng Anh cho những thiệt hại bà phải gánh chịu do bị đuổi khỏi nhà, bao gồm chi phí thuê nhà và lưu trữ đồ đạc trong ba năm qua, cũng như việc ngôi nhà bị xuống cấp sau thời gian dài không có người ở.

Tuy nhiên, ngày 17/3, bà Potter đã thua kiện sau khi thẩm phán ra phán quyết rằng lệnh tịch thu nhà là hợp pháp.

Nhận xét về vụ việc, thẩm phán nói: "Đây là câu chuyện cảnh báo về hậu quả tài chính của các vụ tranh chấp giữa hàng xóm đối với những người không giàu có".

Tuệ Anh (theo Independent, Metro)