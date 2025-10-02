Mất người yêu vì 99 cảnh hôn

Trung QuốcĐóng 99 cảnh hôn trong 10 ngày, nữ diễn viên Xu Ziyin ở Giang Tô bị bạn trai chia tay vì anh "không thể chịu nổi".

Trong buổi livestream cuối tháng 9, Xu Ziyin, 29 tuổi, quê Giang Tô, bật khóc thừa nhận mình và bạn trai lâu năm Li Yunpeng đã chia tay. Hashtag "chia tay vì cảnh hôn" nhanh chóng lên top tìm kiếm, thu hút hơn 300 triệu lượt xem.

Dù không phải sao hạng A, Xu Ziyin vẫn có lượng người hâm mộ ổn định nhờ các phim ngắn tình cảm. "Mỗi lần quay cảnh hôn, tôi luôn tự nhủ chỉ là công việc, nhưng trong lòng rất giằng xé. Bạn trai lúc đầu thông cảm, nhưng sau mỗi lần xem phim anh lại khó chịu và nghi ngờ tôi nhập vai quá mức", cô chia sẻ.

Bạn trai từng đề nghị cô chọn kịch bản "sạch sẽ hơn", hạn chế cảnh thân mật. Tuy nhiên, Xu coi đây là quá trình trưởng thành và khẳng định việc đóng cảnh hôn xuất phát từ đam mê diễn xuất.

Xu Ziyin trong một bộ phim. Ảnh: Sohu

Xu và Li đã bên nhau nhiều năm và đã tính chuyện tương lai. Mối quan hệ của họ tan vỡ khi bộ phim đề tài tình cảm đô thị của cô phát sóng hồi tháng 8. Anh Li khẳng định trong một video gần đây hai người đã chia tay trong hòa bình.

Theo người quản lý của Xu Ziyin, một cảnh hôn thường phải quay đi quay lại hơn chục lần, từ góc máy đến mức độ mạnh - nhẹ của động tác đều phải chính xác. Nhưng trong mắt người ngoài, yêu cầu chuyên nghiệp này dễ trở thành mồi lửa cho ghen tuông.

Câu chuyện dấy lên cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội. Nhiều người đồng cảm với anh Li Yunpeng nhưng cũng có nhiều ý kiến bảo vệ cô Xu. "Diễn viên sống nhờ tác phẩm, cảnh hôn là nhu cầu nhân vật, không nên thành rào cản", một người bình luận.

Một chuyên gia tâm lý cho rằng vấn đề không nằm ở cảnh hôn, mà ở mức độ tin tưởng và chấp nhận nghề nghiệp. "Khi nhu cầu công việc chạm tới ranh giới an toàn của đối phương, giao tiếp trở thành chìa khóa tháo gỡ những khúc mắc", chuyên gia này nói.

Phim ngắn Trung Quốc vài năm gần đây bùng nổ, đặc trưng bởi nhịp quay dồn dập, tình tiết kịch tính, cảnh thân mật dày đặc. "Cưỡng hôn", "ép tường", "ôm vì hiểu lầm" trở thành công thức hút khán giả. Diễn viên, nhất là nữ, nhiều lần rơi vào tình huống vượt ngoài vùng an toàn tâm lý.

Xu kể, có kịch bản đến trường quay mới bị bổ sung cảnh hôn: "Chúng tôi nhận cát xê không cao, tiếng nói yếu, nhiều khi chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận", cô chia sẻ.

Dù mất đi tình yêu, sự nghiệp của Xu Ziyin dường như không ảnh hưởng. Cô nói trong video mới: "Diễn xuất là sinh mệnh của tôi, nhưng tôi cũng đang học cách cân bằng công việc và cuộc sống".

Bảo Nhiên (Theo Sohu)