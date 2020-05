Mặt nạ của Bane 'cháy hàng' thời dịch

Nhiều người Mỹ đặt mua mặt nạ của Bane - ác nhân đối đầu Batman trong "The Dark Knight Rises" - giữa Covid-19.

Trên Hollywood Reporter, mặt nạ này bán rất chạy gần đây trên các trang bán đồ hóa trang như: Costume, BuyCostumes và HalloweenCostumes. Anh Dejac - đại diện Costume - cho biết doanh số mặt nạ Bane tăng vọt vào tháng 4 và tháng 5, thời điểm vốn ít người mua đồ hóa trang. Trang bán hàng Etsy cũng rao bán nhiều phiên bản bằng vải của mặt nạ này.

Bane trong "The Dark Knight Rises". Ảnh: Warner Bros.

Một số địa phương ở Mỹ - trong đó có Los Angeles - hiện yêu cầu dân chúng đeo đồ che mặt khi ra đường để phòng Covid-19. Một số người mang mặt nạ của các nhân vật giả tưởng, dù chúng không phải lựa chọn tốt nhất về mặt y khoa.

Mặt nạ của Bane được yêu thích do vẻ hầm hố. Diễn viên Tom Hardy đeo nó khi đóng nhân vật trong The Dark Knight Rises (2012). Bane là tên khủng bố muốn gây hại cho thành phố Gotham - quê nhà của Batman. Hắn từng đánh Batman trọng thương nhưng cuối cùng bị người hùng hạ gục. Chiếc mặt nạ trong phim được gắn với một hệ thống giúp Bane giảm sự đau đớn. Thiết kế trên màn ảnh góc cạnh hơn so với nguyên tác nhân vật trong truyện tranh DC.

Một cậu bé với mặt nạ của Bane. Ảnh: Amazon.

Theo Screen Rant, nhiều người nghĩ ra câu đùa về tình hình dịch gắn với nhân vật, như: "Nếu Bane có thể học cách nói chuyện khi mang mặt nạ đó, chúng ta cũng vậy" hay "Bane chỉ muốn ngăn Covid-19. Anh ta mang mặt nạ, ngăn trận đấu bóng, cách ly cả một thành phố, sống độc lập, biệt lập và chiến đấu với dơi". Trong phim, ác nhân khủng bố một sân vận động, lập vành đai kiểm soát thành phố Gotham, ít lộ mặt và đối đầu với Batman (Người Dơi).

Để cổ vũ người dân chống dịch, một số sao đăng ảnh mang khẩu trang, trong đó có nhiều mẫu thiết kế độc đáo. Diễn viên Sebastian Stan đeo đồ che mặt giống nhân vật Winter Soldier của anh trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Còn Arnold Schwarzenegger mang khẩu trang có dòng chữ "I'll be back" (Tôi sẽ trở lại), dựa theo câu nói nổi tiếng của nhân vật ông đóng trong loạt phim Terminator (Kẻ hủy diệt).

Bane đối đầu Batman trong "The Dark Knight Rises" Bane đấu Batman trong "The Dark Knight Rises". Video: Warner Bros.

Ân Nguyễn