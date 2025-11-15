Mất một tỷ đồng vì tin sẽ 'trúng thưởng 10 tỷ đồng'

Đà NẵngTin quảng cáo "nộp một tỷ đồng nhận 10 tỷ", một người đàn ông đã sập bẫy lừa, mất sạch tiền chỉ sau vài thao tác trực tuyến.

Ngày 15/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Lê Minh Nghĩa, 19 tuổi, trú Hải Phòng, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt một tỷ đồng thông qua "trò chơi có thưởng" trên mạng xã hội.

Nghi phạm Lê Minh Nghĩa. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21/10, ông Trần Văn Định (64 tuổi, trú quận Thanh Khê) được một tài khoản Facebook quảng cáo trò chơi trúng thưởng, hứa hẹn "nộp một tỷ đồng sẽ nhận 10 tỷ đồng".

Sau khi liên hệ qua Zalo và Telegram, ông được dẫn vào website Hay88 do Nghĩa lập, ban đầu cho "thắng nhỏ" để tạo lòng tin. Khi ông Định chuyển một tỷ đồng, Nghĩa cắt liên lạc và xóa tài khoản.

Từ dấu vết điện tử, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nghĩa là nghi phạm và phối hợp Công an phường Thủy Nguyên (Hải Phòng) triệu tập.

Khám nơi ở, công an thu 700 triệu đồng và một số phương tiện phục vụ việc phạm tội.

Vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với quảng cáo trúng thưởng trên mạng và chủ động cung cấp thông tin nếu từng bị lừa với thủ đoạn tương tự.

Ngọc Trường