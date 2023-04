Mặt mộc của Thư Kỳ tuổi 47

Diễn viên Đài Loan Thư Kỳ, 47 tuổi, được khán giả khen khi đăng ảnh gương mặt với nếp nhăn, tàn nhang, không trang điểm.

Ngày 3/4, người đẹp Nhiếp Ẩn Nương đăng loạt hình chơi với thú cưng. Nhiều khán giả nhận xét cô ăn mặc đơn giản, lộ nếp nhăn, nước da lấm tấm mụn nhưng vẫn toát vẻ tươi trẻ, khỏe khoắn.

Theo Sina, Thư Kỳ thuộc nhóm ít sao nữ tự tin đăng ảnh không son phấn, để lộ khuyết điểm gương mặt. Cô nhận ra từ nhiều năm trước, da xệ đi nhưng chấp nhận quy luật thời gian, không nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo nhan sắc.

Thư Kỳ trong đời thường. Ảnh: Weibo/Shu Qi

Một tháng qua, diễn viên gây chú ý khi xuất hiện ở một số sự kiện thời trang, nhận nhiều lời khen vẻ ngoài ở tuổi gần 50. Trên trang cá nhân hồi cuối tháng 3, Thư Kỳ viết phương pháp làm đẹp của của cô là: "Có thể đứng được thì không ngồi, có thể ngồi được thì nhất định không nằm, giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái". Diễn viên thường xuyên đắp mặt nạ dưỡng ẩm, cung cấp dưỡng chất cho da.

Người đẹp cho biết cô ăn mọi thứ, kể cả đồ ngọt, nhưng ở mức độ vừa phải. Buổi tối, Thư Kỳ ăn đơn giản, chẳng hạn một bát cháo ngũ cốc. Nếu cần làm việc khuya, cô ăn no bảy phần để đủ năng lượng làm việc. Người đẹp cho rằng không nên nhịn đói để giảm cân. Một khán giả bình luận: "Vóc dáng chị đẹp vì chưa sinh con", diễn viên đáp: "Nhiều bạn của tôi đã làm mẹ mà dáng đẹp hơn tôi".

Thư Kỳ tại sự kiện tháng 3/2023 Thư Kỳ tại sự kiện hồi tháng 3. Video: Dongshen Weilai

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó đóng phim cấp ba. Cô chuyển hướng thành công, trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua loạt phim như Three Times, Sắc tình nam nữ, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One), Nhiếp Ẩn Nương, Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3.

Diễn viên kết hôn cùng tài tử Phùng Đức Luân năm 2016, có giai đoạn giảm đóng phim với mong muốn mang thai song chưa có duyên làm mẹ.

Như Anh (theo Sina)