Mất mạng sau khi nhận tạng từ người mắc bệnh dại

MỹMột người đàn ông tại bang Michigan qua đời vì bệnh dại sau khi nhận quả thận được hiến từ bệnh nhân từng bị chồn hôi cào.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 4/12 xác nhận nam bệnh nhân thực hiện ca ghép thận vào tháng 12/2024 tại một bệnh viện ở bang Ohio.

5 tuần sau phẫu thuật, người nhận tạng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như run, yếu cơ, lú lẫn và mất kiểm soát bài tiết. Một tuần tiếp theo, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, sợ nước, khó nuốt và rối loạn thần kinh thực vật. Nhận thấy các dấu hiệu lâm sàng tương thích với bệnh dại, đội ngũ bác sĩ đã tham vấn Sở Y tế Ohio và CDC. Người đàn ông tử vong vào ngày thứ 7 điều trị nội trú.

Ảnh minh họa: Skedaddle

Cơ quan chức năng lập tức điều tra về nguồn gốc tạng hiến. Gia đình người hiến tạng xác nhận hồi tháng 10/2024, người này bị chồn hôi cào chảy máu ở chân. 5 tuần sau sự cố, anh bắt đầu lú lẫn, gặp khó khăn khi nuốt và đi lại, kèm theo ảo giác và cứng cổ. Bệnh nhân được tuyên bố chết não sau 5 ngày nằm viện và gia đình đồng ý hiến tặng tim, phổi, thận trái cùng hai giác mạc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chủng virus dại trên cả người nhận và người hiến tương đồng với loại thường tìm thấy ở dơi. Các bác sĩ đã xem xét lại mẫu sinh thiết thận của người hiến. Trong khi quả thận đã ghép không thể kiểm tra lại, mô sinh thiết từ quả thận chưa ghép cho kết quả dương tính virus dại.

Ngoài người đàn ông xấu số tại Michigan, giác mạc của người hiến cũng được ghép cho ba bệnh nhân khác. Ngay khi phát hiện sự việc, các mô mắt này bị loại bỏ, trong đó một mẫu dương tính với virus. Ba người nhận giác mạc chưa có triệu chứng, đang được điều trị dự phòng tích cực.

Lý giải về việc không phát hiện bệnh sớm, CDC cho biết các ca hiến tạng tại Mỹ không xét nghiệm bệnh dại định kỳ do căn bệnh này rất hiếm gặp ở người và quy trình chẩn đoán phức tạp. Theo tiến sĩ Lara Danziger-Isakov, Giám đốc các bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi đồng Cincinnati, người hiến tạng thường chỉ được xét nghiệm HIV và viêm gan. Bà nhận định đây là rủi ro cực kỳ nhỏ và hiếm gặp.

Số liệu thống kê cho thấy từ năm 1978 đến nay, có 4 người hiến tạng đã truyền bệnh dại cho 13 người nhận. Trong số đó, 7 người tử vong do không được điều trị kịp thời, 6 người sống sót nhờ can thiệp y tế sớm. Mỗi năm, Mỹ ghi nhận dưới 10 ca tử vong do bệnh dại ở người, trong khi có hơn 3.500 động vật xét nghiệm dương tính với virus này.

Năm 2024, Mỹ thực hiện kỷ lục 48.149 ca cấy ghép nội tạng từ hơn 24.000 người hiến.

Bình Minh (Theo CDC, NYT)