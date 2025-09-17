Hà NộiNgười đàn ông trung niên bị ôtô tông tử vong khi đạp xe ngược chiều trên cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng, nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh cũ.

Lúc 0h18 ngày 17/9, người đàn ông đi xe đạp chạy sát dải phân cách giữa trên làn ngược chiều hướng sang Đông Anh. Khi tới quá nửa cầu, xe đạp tông trực diện ôtô 4 chỗ. Xe đạp bị gãy đôi, người đàn ông tử vong tại chỗ.

Tới 7h cùng ngày, lực lượng chức năng mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Xe đạp gãy gập sau khi đâm vào ôtô 4 chỗ trên cầu Nhật Tân rạng sáng nay. Ảnh: Xuân Hoa

Trước đó ngày 19/2, tai nạn tương tự xảy ra trên cầu Nhật Tân, ôtô đi hướng trung tâm thành phố ra ngoại thành va chạm với người đi xe máy ngược chiều ở làn ngoài cùng bên trái. Gần đây nhất hôm 8/8, người đàn ông nước ngoài lái môtô trên cầu Nhật Tân va chạm xe tải rồi bị ôtô 4 chỗ tông tiếp, tử vong tại chỗ.

Cầu Nhật Tân khánh thành tháng 1/2015, kết nối với đường Võ Nguyên Giáp, rút ngắn thời gian từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Cầu có 8 làn xe, làn xe máy tốc độ tối đa 70 km/h, làn ôtô tối đa 90 km/h.

Video tai nạn cầu Nhật Tân Hình ảnh người đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân rạng sáng nay. Video: Ngọc Đường

Để tránh người đi xe máy, xe đạp đi vào làn ôtô, Sở Xây dựng Hà Nội đang cho lắp đặt hàng rào phân làn phương tiện.

Việt An