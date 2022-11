Mất lượng da lớn sau hút mỡ làm đẹp

Hà NộiTự ti với vùng bụng bèo nhèo sau khi sinh con thứ hai, người phụ nữ 30 tuổi đến spa để hút mỡ, bị biến chứng hoại tử, loét da.

Ngày 12/11, người phụ nữ cho biết thủ thuật hút mỡ diễn ra nhanh chóng, ngày thứ hai sau thủ thuật cô cảm thấy đau bụng. Đại diện spa giải thích "vết thương cần thời gian để ổn định". Tuy nhiên một tháng sau, vết thương không liền lại, xuất hiện những vết loét rộng.

"Công việc đình trệ, từ gia đình đến sức khỏe của tôi đều bị ảnh hưởng rất nhiều nên quyết định đến bệnh viện khám", cô chia sẻ.

Bác sĩ Bùi Tuấn Anh, khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, cho biết nữ bệnh nhân đến viện trong tình trạng hoảng loạn, vùng bụng có dịch chảy ra nhiều, khu vực hoại tử lớn tạo thành vết thương hở, nhiễm trùng nặng. Bên cạnh đó, ca hút mỡ hỏng trước đó đã lấy đi một lượng da lớn, khiến da bụng rất căng. Nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời, vùng hoại tử da rộng có thể gây viêm, nhiễm trùng lan rộng, nhiễm khuẩn huyết nặng.

Các bác sĩ đã xử lý vùng nhiễm trùng, phẫu thuật thẩm mỹ vùng bụng cho bệnh nhân, sau đó tiếp tục điều trị tại viện.

Bác sĩ Tuấn tư vấn cho bệnh nhân trước phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Tuấn, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca biến chứng thẩm mỹ, bệnh nhân thường từ 25 đến 40 tuổi. Đơn cử, bệnh viện cũng đang điều trị cho bệnh nhân nữ 25 tuổi, bị hoại tử mông sau phẫu thuật nâng mông. Bệnh nhân đã điều trị ở bệnh viện khác song tình trạng hoại tử không cải thiện, vẫn còn nhiều mủ ở hai mông. Lần này, bác sĩ Tuấn phẫu thuật lại, xử lý triệt để vùng nhiễm trùng.

Các ca tai biến thường xảy ra ở cơ sở thẩm mỹ không phép, nơi không có đủ điều kiện can thiệp, nhân viên không được đào tạo bài bản. Bệnh nhân thường bị biến chứng ở vùng bụng, mũi, mặt, hoặc cấy mỡ ở mông, ngực, hỏng, thuyên tắc mạch có thể tử vong.

Bác sĩ Tuấn cho biết nhu cầu làm đẹp là chính đáng, có xu hướng tăng dần vào cuối năm do nhiều người muốn trở nên đẹp hơn khi đến Tết. Tuy nhiên, mọi người có tâm lý chủ quan, không tìm hiểu kỹ tính pháp lý của nơi mình muốn can thiệp thẩm mỹ, như không hỏi rõ về giấy phép, chứng chỉ của cơ sở thẩm mỹ cũng như phẫu thuật viên. Có khách hàng không biết mặt bác sĩ phẫu thuật cho mình, hoặc khi quay lại nơi đã làm thẩm mỹ thì không tìm thấy do hoạt động "chui"...

Do đó, bác sĩ Tuấn khuyến cáo mọi người nên tìm hiểu, chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép hoạt động để giảm biến chứng. Không nên mang tâm lý "thủ thuật làm đẹp nhỏ thì có thể thực hiện ở spa" hoặc không nên tham rẻ, nghe quảng cáo quá mức. Các thủ thuật làm đẹp tưởng chừng đơn giản như cấy chỉ, tiêm filler... là thủ thuật xâm lấn, theo quy định phải do bác sĩ có chuyên môn và được cấp phép thực hiện.

Chi Lê