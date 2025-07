Mặt kính xuyên thấu thông minh trên tủ lạnh LG InstaView

Tủ lạnh LG InstaView thiết kế mặt kính với tính năng gõ hai lần là đèn sáng để nhìn xuyên vào bên trong, giảm thao tác mở cửa, hạn chế thất thoát khí lạnh.

Theo nghiên cứu của hãng, nhiều người dùng có mở tủ lạnh để quan sát bên trong có gì. Mỗi lần mở tủ, khí lạnh thoát ra ngoài làm thực phẩm giảm độ tươi, đồng thời tăng điện năng tiêu thụ. Để giải quyết bài toán này, LG phát triển dòng tủ lạnh InstaView với thiết kế mặt kính thông minh - chỉ cần gõ hai lần là đèn sáng, người dùng dễ dàng quan sát bên trong, không cần mở cửa.

Thiết kế mặt kính xuyên thấu giúp nhìn thực phẩm bên trong không cần mở tủ. Ảnh: LG

Theo LG, thiết kế này sẽ hạn chế thất thoát hơi lạnh ra ngoài so với thông thường. Bên cạnh yếu tố tiện lợi, tính năng "cốc cốc là thấy" cũng mang đến điểm nhấn về thẩm mỹ cho căn bếp hiện đại. Mặt kính được gia công từ vật liệu kim loại chống trầy, phối màu hài hòa, phù hợp nhiều phong cách nội thất.

Ở bên trong, tủ lạnh tích hợp loạt công nghệ bảo quản thực phẩm chuyên sâu. Ngăn đông mềm Fresh Converter+ có khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt (âm 3 độ C cho thịt, 0 độ C cho cá, 3 độ C cho rau củ), giúp người dùng chế biến trực tiếp, không cần rã đông. Công nghệ Hygiene Fresh+ được công bố loại bỏ đến 99,999% vi khuẩn, khử mùi hiệu quả, hạn chế lẫn mùi giữa các ngăn. Nhờ đó, người dùng có thể trữ thức ăn nặng mùi, hạn chế nỗi lo nhiễm khuẩn chéo hay ám mùi lẫn nhau.

Người dùng gõ hai lần để nhìn thấy bên trong tủ lạnh. Ảnh: LG

Để tối ưu hiệu quả làm lạnh, công nghệ DoorCooling+ phân phối hơi đều khắp tủ, kể cả ở khu vực cánh cửa - vốn thường kém lạnh hơn. Công nghệ Linear Cooling giữ dao động nhiệt độ ổn định trong mức chênh lệch 0,5 độ C, hạn chế tình trạng rau héo, giúp bảo quản lâu hơn.

Riêng các mẫu tủ lạnh LG InstaView French Door và LG InstaView Ngăn đá dưới sở hữu một số chi tiết cải tiến dành riêng cho người Việt. Dựa trên nghiên cứu thói quen sử dụng tủ lạnh, thương hiệu nhận thấy gia đình Việt ưu tiên sử dụng ngăn mát nhiều hơn để trữ thực phẩm tươi, vì vậy ngăn này được mở rộng dung tích (chiếm 70%). Tiếp theo là tính năng Cleaning Time cho phép vệ sinh tủ lạnh an toàn, không cần rút điện. Quạt, chuông báo tự động tắt nhưng đèn LED vẫn sáng để người dùng nhìn rõ vết bẩn, vụn thức ăn. Bên ngoài, thiết bị hoàn thiện từ chất liệu kim loại chống trầy xước, màu sắc phù hợp nhiều không gian sống.

Ngăn đông mềm trên tủ lạnh LG. Ảnh: LG

Dòng LG InstaView hiện có nhiều dung tích, tích hợp điều khiển cảm ứng ngoài mặt tủ, kết nối Wi-Fi, hỗ trợ điều khiển từ xa qua ứng dụng LG ThinQ. Thiết bị hướng đến nhu cầu sử dụng hiện đại, đồng thời là điểm nhấn không gian. "Sản phẩm làm mờ ranh giới giữa thiết bị gia dụng và nội thất trang trí, góp phần thể hiện phong cách cho bếp Việt", đại diện nhãn hàng nói.

Hoài Phương