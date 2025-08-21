Mất khoái cảm vì tự chữa xuất tinh sớm bằng thuốc tê

TP HCMMuốn kéo dài cuộc yêu, người đàn ông 34 tuổi tự mua thuốc xịt gây tê về dùng, rơi vào tình trạng "tê đơ", mất hẳn khoái cảm khi gần gũi.

Ngày 20/8, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết bệnh nhân đến khám vì xuất tinh sau chưa đến một phút kể từ khi xâm nhập. Anh dùng xịt lidocaine mua từ hiệu thuốc hơn 3 tháng, gần đây dương vật "tê đơ", giảm hưng phấn, bị vợ than phiền mất cảm giác khi quan hệ.

Khám và làm bài kiểm tra IELT, bệnh nhân được chẩn đoán xuất tinh sớm nguyên phát mức trung bình. Bác sĩ khuyến nghị ngưng xịt, chuyển sang liệu pháp hành vi kết hợp thuốc uống điều trị. Sau 8 tuần, anh cải thiện thời gian xuất tinh lên hơn 3 phút, không còn mất khoái cảm.

Bác sĩ Duy tư vấn bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Theo bác sĩ Duy, trong số các phương pháp điều trị xuất tinh sớm, thuốc bôi - chủ yếu là các sản phẩm gây tê tại chỗ - thường được sử dụng như một giải pháp nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, hiệu quả thật sự và mức độ an toàn của các thuốc này vẫn là câu hỏi lớn.

Các thuốc bôi chống xuất tinh sớm thường chứa các hoạt chất gây tê cục bộ như lidocaine hoặc prilocaine. Nhóm thuốc này hoạt động bằng cách ức chế dẫn truyền thần kinh tại các thụ thể cảm giác ở quy đầu dương vật, từ đó giảm độ nhạy cảm và kéo dài thời gian xuất tinh. Thuốc có tác dụng nhanh, chỉ cần dùng trước khi quan hệ 10-15 phút, không ảnh hưởng hệ thống thần kinh trung ương như các thuốc đường uống. Ưu điểm khác là giá thành rẻ, dễ tiếp cận, phù hợp người không dung nạp hoặc chống chỉ định với thuốc uống.

Tuy nhiên, thuốc bôi có thể gây mất cảm giác khoái cảm nếu sử dụng liều cao hoặc không đúng cách, gây tê cho bạn tình nếu không rửa sạch trước quan hệ. Hiệu quả của chúng chỉ mang tính triệu chứng mà không điều trị nguyên nhân nền. Một số sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa chất gây hại niêm mạc. Theo nghiên cứu của Atan và cộng sự trên Andrologia, khoảng 18% người dùng thuốc bôi chống xuất sớm báo cáo tình trạng giảm cảm giác khoái cảm kéo dài hoặc rát nhẹ sau quan hệ, đặc biệt khi không rửa sạch thuốc trước khi giao hợp.

Ngoài lidocaine, nhiều sản phẩm dược thảo như cao sìn sú - bài thuốc dân gian vùng Tây Bắc - cũng được quảng bá giúp kéo dài quan hệ. Chúng thường chứa thảo dược có tác dụng gây tê nhẹ hoặc một số loài thảo mộc vùng cao, được bôi trực tiếp lên quy đầu trước khi giao hợp, song chưa có nghiên cứu lâm sàng quốc tế chứng minh hiệu quả và độ an toàn. Một số trường hợp ghi nhận kích ứng, đỏ rát, giảm khoái cảm và ảnh hưởng bạn tình nếu không vệ sinh sạch sau khi dùng.

Mới đây, bác sĩ tiếp nhận người đàn ông 41 tuổi khám vì lo lắng "mất bản lĩnh" sau khi chuyển từ thuốc uống sang dùng thuốc bôi, mua từ một trang thương mại điện tử, không có nhãn mác rõ ràng, dẫn đến đỏ da và kích ứng quy đầu. Xét nghiệm loại trừ viêm loét sinh dục. Kết quả cho thấy anh không bị xuất tinh sớm thật sự (trung bình 3,5 phút) mà chỉ lo âu tâm lý. Tình trạng cải thiện sau khi được tư vấn, luyện tập, kiểm soát hơi thở mà không cần thuốc.

Bác sĩ khuyến cáo thận trọng khi sử dụng các sản phẩm thảo dược không rõ thành phần, đặc biệt là khi chưa có cơ sở khoa học và giấy phép y tế rõ ràng. Khi sử dụng thuốc bôi chống xuất tinh sớm, nên chọn sản phẩm có chứng nhận y tế, rõ thành phần. Dùng liều nhỏ, thử nghiệm trước để tránh kích ứng. Lau sạch thuốc trước khi giao hợp để tránh gây tê bạn tình. Không lạm dụng liên tục trên 3 tháng nếu không cải thiện.

Khám chuyên khoa khi xuất tinh sớm ảnh hưởng đến đời sống tình dục và tâm lý để được chẩn đoán đúng, đánh giá nguyên nhân nền và áp dụng mô hình điều trị kết hợp khi cần. Nam giới không nên quá lệ thuộc vào thuốc bôi, mà chủ động tiếp cận chuyên khoa nam học để có hướng điều trị phù hợp, lâu dài và an toàn.

Lê Phương