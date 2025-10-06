Mất hết răng ở tuổi 21

MỹHannah Kero, 21 tuổi, ở bang Michigan phải nhổ toàn bộ hàm răng do chứng nôn mửa không kiểm soát và thói quen dùng kẹo cao su, nước ngọt.

Năm 2020, những chiếc răng của Hannah bắt đầu lung lay và rụng dần. Cô gái trẻ "hoàn toàn suy sụp" khi chiếc răng đầu tiên rụng.

Bi kịch bắt nguồn từ năm 2019, khi Hannah mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn phức tạp (CPTSD), gây ra tình trạng nôn mửa nhiều lần mỗi ngày. Suốt nhiều năm, cô giấu bệnh, tự cô lập bản thân.

"Tôi liên tục nhai kẹo cao su, uống nước ngọt để giấu mùi hơi thở", Hannah kể. Vị bạc hà trong kẹo cao su tuy giúp giảm cảm giác buồn nôn, nhưng chính nó cùng với nước gừng có ga đã vô tình hủy hoại men răng của cô.

Hậu quả là răng cô bị ăn mòn, đau nhức dữ dội và rụng nhiều hơn. Tình trạng nhiễm trùng, áp xe kéo dài khiến cô không thể ăn hay nói chuyện bình thường.

Hannah Kero chia sẻ về tình trạng phải nhổ toàn bộ răng ở tuổi 21 do thói quen sinh hoạt không khoa học, trong video hôm 28/9. Ảnh: @50nicpod/TikTok

Tình trạng này ảnh hưởng nặng nề đến sự tự tin của Hannah. Cô không dám cười, luôn lấy tay che miệng khi nói chuyện. Là chủ một công ty vệ sinh, công việc đòi hỏi phải gặp gỡ khách hàng khiến cô luôn lo lắng. "Thật khó để bán một dịch vụ mà không có nụ cười", cô nói.

Cuối năm 2024, Hannah đến phòng khám nha khoa. Kết quả chụp X-quang cho thấy cô bị tiêu xương hàm trên, nhiễm trùng nặng, cần phải nhổ bỏ toàn bộ răng để cấy ghép implant (làm răng giả).

Cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trên TikTok, video nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem và sự đồng cảm lớn. Một trang gây quỹ GoFundMe cũng được lập ra để chi trả viện phí.

"Có một định kiến rất lớn rằng răng xấu là do nghiện ngập hoặc vệ sinh kém, nhưng điều đó không đúng với rất nhiều người", cô nói.

Đến nay, Hannah đã quyên góp được hơn 7.900 USD.

Minh Phương (Theo Newsweek)