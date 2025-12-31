Mất hết bạn bè khi kiếm được một triệu USD

MỹKhi tài khoản chạm mốc một triệu USD, Kimanzi Constable nhận ra sự giàu có là thuốc thử tàn nhẫn nhất, khiến anh mất bạn thân và phải vạch ranh giới với gia đình mình.

Sinh ra trong một gia đình nhập cư gốc Kenya tại Mỹ, Kimanzi lớn lên với tư duy tiền bạc là điều cấm kỵ. Anh chứng kiến cha mẹ làm việc kiệt sức để mưu sinh nhưng không bao giờ biết rõ về thu nhập hay nợ nần của họ.

Biến cố xảy ra năm 17 tuổi, khi Kimanzi bị đuổi khỏi nhà vì từ chối trở thành mục sư theo ý nguyện gia đình.

Tuổi 18, với tấm bằng lái xe thương mại, anh bắt đầu vào đời. Từ nhân viên giao bánh, một năm sau, Kimanzi mở công ty vận tải riêng. Công việc phất lên nhanh chóng cũng là lúc những rắc rối đầu tiên ập đến.

Kimanzi Constable, người gốc Kenya hiện sống tại Mỹ. Ảnh: @KimanziConstable

Những người từng lạnh nhạt với anh bỗng chốc "quay xe". Họ tìm đến không phải để hàn gắn, mà để vay mượn. Mới 20 tuổi, gánh trên vai gia đình nhỏ và hàng tá hóa đơn, chàng trai trẻ phải chịu thêm áp lực tài chính từ những lời nhờ vả không hồi kết của họ hàng.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2023. Sau hơn một thập kỷ lăn lộn kinh doanh trực tuyến, Kimanzi chính thức kiếm được hơn một triệu USD. Anh không khoe khoang số dư tài khoản nhưng những thay đổi bên ngoài như căn nhà tiện nghi, chiếc xe mới hay những bữa tiệc chiêu đãi bạn bè đã trở thành tín hiệu phát đi sự giàu có.

Ngay lập tức, những lời thỉnh cầu tiền bạc đổ về dồn dập. Nhiều người mặc định Kimanzi có nghĩa vụ chi trả cho mọi cuộc vui. Dù đã cố gắng hỗ trợ, anh vẫn nhận về những lời chỉ trích là "tham lam", "keo kiệt" mỗi khi từ chối một yêu cầu quá quắt.

"Suốt thời gian dài, tôi cảm thấy giá trị duy nhất của mình trong mắt họ chỉ là một cỗ máy in tiền", Kimanzi chia sẻ.

Áp lực tâm lý khiến người đàn ông vốn sắc sảo trên thương trường rơi vào khủng hoảng. Phải mất nhiều năm trị liệu, anh mới nhận ra chính sự tự ti và nỗi sợ bị bỏ rơi trong quá khứ đã khiến mình dễ bị lợi dụng. Anh hiểu rằng giá trị của bản thân lớn hơn nhiều những gì anh có thể chu cấp về vật chất.

Kimanzi quyết định cắt đứt quan hệ với hai người bạn thân nhất và một số thành viên trong gia đình. Anh bắt đầu học cách nói "không" và thiết lập ranh giới cứng rắn để bảo vệ sự bình yên của mình.

Sau 24 năm lăn lộn, bài học lớn nhất mà triệu phú này rút ra không phải là bí quyết kiếm tiền, mà là sự tỉnh táo trong các mối quan hệ. Với Kimanzi, sự giàu có thực sự không chỉ nằm ở con số một triệu USD mà là tự do tâm trí và việc không phải cố làm hài lòng tất cả mọi người.

Minh Phương (Theo Insider)