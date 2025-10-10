Mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên chi chít vết vá

Đà NẵngSau hơn hai năm đưa vào khai thác, nhiều đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuất hiện lún rạn, bong tróc, chi chít vết vá, đặc biệt tại khu vực Hòa Bắc.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, quy mô hai làn xe, rộng 12 m, tốc độ thiết kế 60-80 km/h, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2022. Tuy nhiên, nhiều đoạn mặt đường sớm xuống cấp, phải khắc phục liên tục. Tình trạng hư hỏng tập trung tại các thôn Giàn Bí và Nam Mỹ (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng). Nhìn từ trên cao, mặt đường chi chít các vết vá, có nơi vết cũ nối liền vết mới.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên chi chít vết vá mặt đường Cao tốc Hòa Liên - La Sơn, đoạn qua xã Hòa Bắc (cũ) chi chi vết vá mặt đường. Video: Nguyễn Đông

Ghi nhận đầu tháng 10, nhiều đoạn xuất hiện vết nứt, ổ gà, lớp nhựa bong tróc tạo hố sâu 15-20 cm; một số vị trí lún kéo dài, nhất là sát lề - nơi thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Lái xe Anh Duy (40 tuổi) cho biết thời gian đầu mặt đường "đi rất êm", nhưng gần đây nhiều tài xế hạn chế đi tuyến này vì chỉ có hai làn, tốc độ thấp và mặt đường xuống cấp, nhiều điểm đang thi công mở rộng lên bốn làn.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng La Sơn - Hòa Liên, cho biết nguyên nhân chính là do mưa bão kéo dài, ngập úng và lượng xe tải nặng tăng trong thời gian thi công. "Mặt đường làm bằng bêtông nhựa, không phải kết cấu vĩnh cửu. Khi nước mưa và nước ngầm thấm xuống, đặc biệt tại khu vực Hòa Bắc, sẽ gây bong tróc và hư hỏng cục bộ. Chỉ cần xuất hiện một điểm bong tróc sẽ ảnh hưởng đến cả đoạn, buộc phải vá lại", ông nói.

Về các vết vá kéo dài hàng chục mét, ông Hiệp cho biết nhà thầu đang thực hiện trong thời gian bảo hành, còn Ban quản lý sẽ tiếp nhận sau khi hết hạn. Tính đến ngày 9/10, Ban quản lý phối hợp với Cục Quản lý đường bộ III và Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng đã xử lý 7-8 điểm hư hỏng phát sinh mới sau bão Bualoi bằng bêtông nhựa nóng. "Nguyên tắc là hỏng đâu sửa đó, không để kéo dài. Khi trời tạnh là khắc phục ngay để bảo đảm an toàn cho phương tiện", ông nói.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án - cho biết công tác sửa chữa gồm cả phần bảo hành do nhà thầu thực hiện và khắc phục các hư hỏng mới. Các đơn vị đã được yêu cầu duy tu, sửa chữa thường xuyên để bảo đảm chất lượng tuyến đường.

Đoạn cao tốc dẫn lên cầu cũng chằng chịt vết vá mặt đường, trong khi dự án đang thi công mở rộng lên 4 làn xe. Ảnh: Nguyễn Đông

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên là phân đoạn thuộc tuyến La Sơn - Túy Loan, kết nối Huế - Đà Nẵng, khởi công cuối năm 2013. Giai đoạn 1 hoàn thành và khai thác từ tháng 4/2022. Đoạn Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km khởi công tháng 9/2023, dự kiến thông xe kỹ thuật tháng 8/2025, đồng thời giai đoạn 2 đang mở rộng toàn tuyến lên bốn làn đạt tiêu chuẩn cao tốc.

Nguyễn Đông