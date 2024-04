Hỏng mặt sau thủ thuật treo chân mày đổi vận

TP HCMChị Minh, 51 tuổi, tới một spa chăm sóc da mặt, được nhân viên tư vấn "treo chân mày" để nới rộng cung điền trạch, thay đổi vận số.

Người này giải thích mí mắt của chị Minh bị sụp, "không chỉ làm cung điền trạch nhỏ lại mà nhìn gương mặt nặng nề, già nua". Thủ thuật treo chân mày sẽ giúp bộ phận này có hình vòng cung, chẳng những thu hút tài lộc, đất đai mà còn giúp chị Minh trông trẻ ra chục tuổi, được mọi người tôn trọng. Bị thuyết phục bởi lời chào mời, người phụ nữ đồng ý thực hiện.

Một ngày sau, vết thương vùng chân mày bị sưng đỏ, chị quay lại spa phản ánh và được nhân viên tự viết toa có thuốc kháng sinh, yêu cầu chị mua uống. Dù đã đi lại 2 lần, đổi các loại kháng sinh nhưng vết thương của chị Minh ngày càng tóe nhiều mụn mủ sâu, bùng phát hết đợt này đến đợt khác. Không chỉ vậy, hai mí mắt trên của bệnh nhân vẫn bị xệ như cũ.

Đến kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM hồi giữa tháng 4, bác sĩ ghi nhận chị Minh có nhiều mụn mủ sâu khoảng 1 mm mọc dài dọc theo chân mày, vùng vết thương gồ ghề, đã bị nhiễm trùng. Bệnh nhân sẽ phải gánh chịu sẹo xấu dù điều trị thành công.

Tương tự, dịp cận Tết Nguyên đán 2024, bệnh viện cũng tiếp nhận một một phụ nữ ngoài 40 tuổi đến khám vì vết thương sưng đau ở vùng trán. Bác sĩ ghi nhận mảng hồng ban sưng nề, bề mặt có mụn mủ, lan rộng hết phần trán, xuống đến thái dương, mắt, gốc mũi, lộ cả cơ.

"Đây là một trường hợp nhiễm trùng hoại tử sâu và lan rộng sau tiến hành thủ thuật nâng cung chân mày tại một cơ sở tư nhân không được cấp phép", ThS.BS Nguyễn Phương Thảo, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, nói.

Người bệnh được điều trị thuốc uống, thuốc thoa, cắt lọc mô hoại tử và sau đó được ghép da. Mặc dù tình trạng đã ổn định, các chức năng vận động và cảm giác của vùng trán được bảo tồn nhưng khó phục hồi được như ban đầu, ảnh hưởng nhiều về mặt thẩm mỹ.

Bệnh nhân bị biến chứng sau khi sửa chân mày phong thủy tại một cơ sở thiếu uy tín. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Nâng cung chân mày, hay còn được gọi là treo chân mày, là một thủ thuật được thực hiện nhằm nâng cao phần chân mày bị chùng xuống do quá trình lão hóa. Tùy tình trạng và nguyên nhân gây chùng nhão mà bác sĩ sẽ cắt bỏ phần da thừa hoặc mỡ thừa, đồng thời kéo căng vùng da chùng dưới cung mày, cuối cùng khâu lại bằng chỉ.

"Đây là một phẫu thuật xâm lấn, tương đối an toàn nếu được thực hiện đúng chỉ định, đúng kỹ thuật, do các bác sĩ đã được đào tạo và có chứng chỉ hành nghề", bà Thảo nói.

Trước phẫu thuật, bác sĩ sẽ hỏi bệnh sử, thăm khám toàn diện nhằm kiểm tra chỉ định và chống chỉ định, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Những người có tiền căn rối loạn đông máu, dị ứng thuốc tê, thuốc gây mê hoặc có tình trạng đường huyết cao, tăng huyết áp không được kiểm soát tốt, có cơ địa sẹo lành không tốt sẽ được cân nhắc và đánh giá kỹ trước mổ.

Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý ham rẻ, thích nhanh, dễ trở thành "mồi ngon" của các trung tâm, spa kém chất lượng. Mỗi tháng, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da đều tiếp nhận vài trường hợp biến chứng do nâng cung chân mày, chủ yếu do thực hiện tại các cơ sở thiếu uy tín.

Bệnh nhân đến khám gặp các vấn đề như sẹo nhiễm trùng với biểu hiện sưng, đỏ, mụn mủ tại vùng vết khâu sau phẫu thuật, hoặc sẹo co kéo, trợn mí. Có những trường hợp nhiễm trùng hoại tử nặng lan rộng hết cả phần trán, gốc mũi, mắt, thái dương, lộ rõ cả phần cơ. Thậm chí còn có người bệnh sụp mí do tổn thương cơ nâng mi, thay đổi cảm giác da vùng trán do tổn thương thần kinh.

Bác sĩ Thảo thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo khi muốn thực hiện nâng cung chân mày, mọi người cần tìm hiểu và chọn lựa các cơ sở uy tín đã được cấp phép, có các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề thực hiện.

Ngoài ra, chị em có thể chọn lựa các phương pháp không phẫu thuật giúp nâng cung chân mày nhằm phòng ngừa được những rủi ro và biến chứng. Các công nghệ dùng sóng như sóng siêu âm hội tụ, sóng vô tuyến, chùm tia siêu âm đồng bộ song song, hoặc kỹ thuật tiêm các chất thư giãn cơ, chất làm đầy, luồn chỉ để nâng cung mày với thời gian nghỉ dưỡng ngắn, không để lại sẹo, kết quả tự nhiên.

Mỹ Ý

*Tên nhân vật được thay đổi