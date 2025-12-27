Mất con sau hai ngày gửi 'đi giáo dục' ở trung tâm công tác xã hội

Quảng NinhSau hai ngày rời nhà vào Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, Phạm Hải Nam, 17 tuổi, được đưa vào bệnh viện trong trạng thái không còn ý thức, cơ thể chằng chịt vết bầm tím.

Lo hậu sự xong cho con trai 17 tuổi, anh Kiên, trú phường Hà Lầm, nói "nỗi đau đến quá nhanh, quá bất ngờ", chỉ sau hai ngày anh đặt niềm tin vào một nơi được quảng cáo là môi trường giáo dục, hỗ trợ tâm lý cho trẻ.

Gần đây, thấy con trai Phạm Hải Nam có nhiều thay đổi về tính cách, vợ chồng anh Kiên bàn nhau tìm môi trường học tập, giáo dục phù hợp hơn cho con. Qua mạng xã hội, họ biết đến Trung tâm công tác xã hội Hải Hà - nơi giới thiệu có các hoạt động can thiệp, giáo dục kỷ luật, không sử dụng điện thoại, học tập kết hợp lao động.

Anh Kiên liên hệ với ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm, và thỏa thuận đưa con vào cơ sở 2 tại khu Trại Lốc, phường An Sinh, với chi phí 12 triệu đồng mỗi tháng. Hợp đồng ghi rõ trung tâm có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học viên trong suốt quá trình can thiệp, trị liệu.

Cơ thể đầy thương tích của cháu Nam khi được đưa từ trung tâm vào bệnh viện. Ảnh: GĐCC

Ngày 21/12, người của trung tâm đến đón cháu Nam, gia đình đóng thêm 2 triệu đồng cho chi phí này. "Tôi gọi điện thoại hỏi thăm tình hình con trai, ông Hải nói cháu đòi về nhưng mọi việc vẫn ổn", anh kể.

Ngày 23/12, anh nhận được cuộc gọi yêu cầu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều vì con trai bị thương do mâu thuẫn với bạn. Ban đầu, anh không quá lo lắng. "Tôi nghĩ trong trung tâm toàn trẻ con, đánh nhau cùng lắm chỉ xây xát".

Nhưng càng đi, cảm giác bất an càng rõ. Gọi lại giám đốc trung tâm, anh nhận được câu trả lời ngắn gọn: "Tình hình rất xấu".

Tại bệnh viện, anh thấy con đã mất ý thức, phải thở máy, cơ thể đầy vết bầm tím. Bác sĩ cho biết Nam đã chết lâm sàng trước khi được đưa vào cấp cứu. "Lúc đó, tôi không còn đứng vững, sao mọi thứ sụp đổ nhanh thế. Con tôi 17 tuổi vốn khỏe mạnh mà".

"Trước mặt gia đình, ông Hải nói không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi công an đến bệnh viện làm việc, giám đốc này rời đi và không quay lại", anh Kiên kể.

Cái chết bất thường của Nam khiến người thân trong gia đình phẫn nộ, hoài nghi về nguyên nhân. "Họ nói con tôi đánh nhau với bạn. Nhưng nhìn dấu vết trên cơ thể thì thấy cháu bị hành hung. Giáo viên, nhân viên trung tâm đã làm gì mà không can thiệp để hậu quả lớn như vậy", chị Nhật Anh, cô ruột của Nam, bày tỏ.

Theo anh Kiên, khi gia đình đưa vụ việc lên mạng xã hội, một số người nhận từng là học viên hoặc thân nhân học viên đã liên hệ, chia sẻ việc từng bị đánh. Một học viên cho biết nhìn qua cửa sổ đã chứng kiến Nam bị bảo vệ và học viên đội tự quản đánh ngay khi đến. "Đến sáng 23/12, con tôi bị đánh khi đi lao động trên rừng rồi được một bảo vệ dùng xe máy trở về trung tâm. Cháu sau đó bị đánh", anh Kiên thuật lại nội dung nghe kể từ học viên.

Anh kể nhân chứng này nói sau nhiều giờ bị hành hung, Nam yếu dần, được đưa vào viện vào khoảng 10h ngày 23/12. "Trước khi mất ý thức, con tôi còn khuyên nhân chứng đừng nghịch nữa, ngoan sẽ sớm được về", người cha vừa mất con chia sẻ.

Anh Kiên cùng một số gia đình đang thu thập hồ sơ, bằng chứng, đề nghị làm rõ trách nhiệm của trung tâm. "Cần xử lý nghiêm để không gia đình nào phải chịu nỗi đau như chúng tôi. Mất tiền cho con đi học, rồi mất cả con", anh nói.

Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra, hiện tạm giữ 8 người nghi liên quan trách nhiệm trong cái chết của Nam.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong quá trình lao động nhổ cỏ, em Nam phát sinh mâu thuẫn với một số học viên ở đây và bị thương nặng.

Trung tâm công tác xã hội Hải Hà thuộc đơn vị tư nhân, địa chỉ trụ sở chính tại khu Hồng Hà 6, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được quảng cáo là nơi chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị cho trẻ tự kỷ, khuyết tật, nghiện game.

Hiện, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Sở Y tế đình chỉ hoạt động của Trung tâm; phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý sai phạm.

Lê Tân