Mất chức vì nhận tiền trúng số hộ nhân viên

MỹQuan chức thành phố Tampa bị sa thải vì giúp cấp dưới nhận giải thưởng xổ số 20.000 USD, để người đó trốn trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con.

Keith O'Connor, Giám đốc Thực thi Quy định thành phố Tampa, bị buộc thôi việc hôm 2/12, sau khi Sở Thực thi Pháp luật Florida (FDLE) cáo buộc ông thông đồng với nhân viên cấp dưới là Aubrey Pierce để trốn các nghĩa vụ pháp lý.

Theo kết quả điều tra, Pierce trúng thưởng xổ số 20.000 USD và nhờ O'Connor đi nhận thay. Pierce đang nợ tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly dị và sợ rằng số tiền thưởng sẽ bị cơ quan chức năng tịch thu nếu ông tự mình đi nhận.

Sai phạm của O'Connor bị phát giác một cách tình cờ, khi giới chức đang điều tra Pierce về cáo buộc nhận hối lộ để cho phép đổ rác thải trái phép trên đất công. Khi kiểm tra tin nhắn và lịch sử điện thoại của Pierce để phục vụ điều tra, cảnh sát phát hiện các trao đổi giữa nghi phạm và O'Connor về tờ vé số trúng thưởng.

Keith O'Connor trong một cuộc họp báo ở trung tâm thành phố Tampa vào năm 2016. Ảnh: Tampa Bay Times

Dù FDLE đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố, các công tố viên quyết định không truy tố hình sự O'Connor do không đủ bằng chứng kết tội trước tòa. Tuy nhiên, ông vẫn bị sa thải vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

"Tổ chức của chúng ta được xây dựng trên sự chuyên nghiệp, trách nhiệm giải trình và sự liêm chính. Cộng đồng xứng đáng nhận được những tiêu chuẩn cao nhất từ viên chức thành phố, đặc biệt là những người ở vị trí lãnh đạo", Thị trưởng Tampa Jane Castor tuyên bố.

Aubrey Pierce được tuyển vào Sở Thực thi Quy định thành phố Tampa tháng 2/2023, đã bị bắt hồi tháng 8 với nhiều cáo buộc như nhận hối lộ, vứt bỏ chất thải nguy hại trái phép và trộm cắp.

Pierce vốn nhiều lần bị cáo buộc trộm cắp trước khi được nhận vào làm trong chính quyền thành phố. Năm 2013, người này từng viết thư xin thẩm phán trả tự do vì đã có một công việc chờ sẵn tại thành phố Tampa "nhờ sự giúp đỡ của thiếu tá Keith O'Connor", thời điểm đó đang làm việc cho sở cảnh sát.

Thanh Danh (Theo NY Post, Tampa Bay Times)