Mắt Cao Thắng phát triển mô hình bệnh viện không dao

TP HCMBệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng đưa vào hoạt động khu điều trị công nghệ cao từ ngày 25/2, đánh dấu cột mốc trong chiến lược phát triển mô hình bệnh viện phẫu thuật không dao hiện đại.

Khu điều trị được quy hoạch như một không gian chuyên biệt, khép kín cho các nhu cầu điều trị nhãn khoa công nghệ cao. Toàn bộ khu vực được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, đồng bộ từ kiến trúc, trang thiết bị đến quy trình vận hành, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh trong suốt hành trình thăm khám, điều trị và theo dõi sau điều trị.

Lễ ra mắt chính thức khu điều trị công nghệ cao. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khu điều trị này được phát triển theo định hướng trải nghiệm y tế cá nhân hóa, nơi mỗi bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ trong một không gian riêng tư, yên tĩnh và tiện nghi. Hệ thống phòng chức năng được bố trí liên hoàn, kết hợp thiết kế hiện đại, tinh giản và thân thiện, nhằm mang lại cảm giác nhẹ nhàng và an tâm cho người bệnh. Song song đó, mô hình phục vụ được chuẩn hóa với đội ngũ điều phối viên và nhân sự y tế đồng hành xuyên suốt, hướng đến việc chăm sóc người bệnh một cách chủ động, minh bạch và trọn vẹn.

Trải nghiệm thăm khám, điều trị nhãn khoa công nghệ cao cá nhân hóa tại khu điều trị công nghệ cao của Mắt Cao Thắng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trên nền tảng hạ tầng mới, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ laser thế hệ mới kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, phân tích dữ liệu thị giác và lập kế hoạch điều trị cá nhân hóa. Đại diện bệnh viện cho biết, sự kết hợp giữa laser chính xác cao và AI thông minh cho phép tối ưu từng thông số can thiệp, giảm thiểu xâm lấn, nâng cao độ an toàn, rút ngắn thời gian hồi phục và mang lại chất lượng thị lực ổn định lâu dài. "Đây là giá trị cốt lõi của điều trị công nghệ cao, giúp người bệnh không chỉ đạt hiệu quả chuyên môn vượt trội mà còn có trải nghiệm điều trị nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn", vị đại diện nói.

Tại khu điều trị công nghệ cao, Mắt Cao Thắng triển khai đồng bộ các phương pháp điều trị mũi nhọn như điều trị đục thủy tinh thể bằng Phaco không dao và công nghệ xóa cận toàn diện SMILE Pro Elite. Các giải pháp này góp phần hiện thực hóa định hướng hạn chế tối đa dao mổ truyền thống, tăng cường các phương pháp ít xâm lấn, chính xác cao và an toàn, phù hợp với mô hình "No Blade Hospital" (Bệnh viện phẫu thuật không dao) hiện đại.

Đại diện bệnh viện trao tặng 10.000 suất khám mắt miễn phí cho người dân phường Chợ Quán, trong ngày khai trương khu điều trị công nghệ cao. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Song song với đầu tư công nghệ và cơ sở vật chất, đơn vị tiếp tục kiên định với chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế. Bệnh viện duy trì hệ thống quản trị chất lượng và an toàn người bệnh theo chuẩn JCI; đồng thời mở rộng kết nối chuyên môn, trao đổi học thuật với các tổ chức nhãn khoa uy tín trên thế giới như Hiệp hội Bệnh viện mắt thế giới (WAEH) và Hội đồng Thị lực thế giới (WCO). Các hợp tác này góp phần cập nhật liên tục các xu hướng điều trị tiên tiến, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và đưa các chuẩn mực quốc tế vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Ưu điểm của khu điều trị công nghệ cao còn đến từ đội ngũ chuyên gia phẫu thuật nhãn khoa đầu ngành, giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, làm chủ các kỹ thuật điều trị hiện đại và thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc tế. Có thể kể đến BSCKII Phan Tiến Hy - Giám đốc chuyên môn bệnh viện, BSCKII Nguyễn Thị Mỹ Dung - cố vấn chuyên môn, TS.BS Đinh Trung Nghĩa - Giám đốc Trung tâm khúc xạ, BSCKII Huỳnh Thị Thu Ba - Trưởng khoa Khúc xạ và BS.CKII Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng khoa Phaco... Đội ngũ chuyên gia đóng vai trò trung tâm trong việc bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn điều trị và duy trì chuẩn mực phát triển lâu dài của bệnh viện.

Bệnh viện chính thức đưa vào vận hành khu điều trị công nghệ cao. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc điều hành bệnh viện cho biết, việc đưa khu điều trị công nghệ cao vào hoạt động là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng No Blade Hospital, kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ, chuyên môn và hợp tác quốc tế trong hành trình nâng tầm chất lượng chăm sóc thị lực tại Việt Nam. "Chúng tôi cam kết phát triển các giải pháp điều trị an toàn hơn, chính xác hơn, đồng thời duy trì các chuẩn mực chất lượng quốc tế JCI và mở rộng hợp tác toàn cầu vì lợi ích lâu dài của người bệnh", vị CEO nói.

Kim Anh