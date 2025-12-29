Mắt Cao Thắng chăm sóc thị lực miễn phí cho 25.000 người

Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng triển khai chuỗi chương trình chăm sóc thị lực cộng đồng quy mô lớn thông qua "Hành trình Vision Bus" và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ mắt.

Chuỗi chương trình khởi động từ tháng 11, hướng tới kỷ niệm 24 năm thành lập của bệnh viện, là một trong những hoạt động xã hội của đơn vị nhằm mang dịch vụ nhãn khoa chuẩn quốc tế đến gần hơn với cộng đồng.

Tâm điểm của tháng kỷ niệm là chương trình phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM và các phường, xã như Diên Hồng, Vườn Lài, Bình Trị Đông, Bình Tây, Cần Giờ... trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tại các điểm khám, hơn 20.000 lượt người dân thuộc nhiều độ tuổi đã được đo thị lực, tầm soát đục thủy tinh thể, tật khúc xạ và tư vấn chăm sóc mắt chuyên sâu, giúp phát hiện và điều trị sớm các nguy cơ bất thường ở mắt.

Đại diện bệnh viện tham dự chuỗi Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Song song đó, bệnh viện mở rộng chương trình khám mắt đến các cơ quan và cơ sở giáo dục lớn trong thành phố. Tại Đài Truyền hình TP HCM (HTV), hơn 300 cán bộ, phóng viên và kỹ thuật viên - nhóm thường xuyên làm việc dưới cường độ ánh sáng cao - được thăm khám và tư vấn trực tiếp. Đến với Trường Đại học Kiến trúc TP HCM, bệnh viện khám tầm soát, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ mắt cho toàn bộ sinh viên và giảng viên trong môi trường học tập và thiết kế đặc thù. Đơn vị còn đồng hành Trường Quốc tế Victory (thuộc Lãnh sự quán Philippines tại TP HCM) để tầm soát cận thị học đường và kiểm tra thị lực cho hơn 200 học sinh và giáo viên.

Chương trình tầm soát cận thị học đường tại Lãnh sự quán Philippines tại TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kết thúc chuỗi hoạt động là chương trình khám và tầm soát mắt miễn phí tại Nhà ga Metro Bến Thành, thu hút gần 1.000 lượt người tham gia, giúp hành khách thuận tiện tiếp cận dịch vụ tầm soát miễn phí ngay trong hành trình di chuyển.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc điều hành bệnh viện chia sẻ, kỷ niệm 24 năm là cột mốc đặc biệt đối với đơn vị. "Suốt hành trình này, chúng tôi không ngừng nâng cấp chất lượng chuyên môn, đầu tư công nghệ trong điều trị và mở rộng hơn các hoạt động dành cho cộng đồng. Mục tiêu của bệnh viện là mang dịch vụ nhãn khoa hiện đại, an toàn, chuẩn quốc tế đến với nhiều người dân", ông Quốc Anh nói.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc điều hành bệnh viện trao hoa cho đại diện Đài truyền hình TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Từ khi thành lập năm 2001, Bệnh viện Mắt Cao Thắng đã đặt mục tiêu xây dựng mô hình chăm sóc mắt theo chuẩn quốc tế. Bệnh viện là cơ sở nhãn khoa tư nhân đầu tiên tại Việt Nam duy trì đánh giá chất lượng đạt tiêu chuẩn JCI (Joint Commission International) 6 lần liên tiếp từ năm 2009 đến nay. Bệnh viện liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cấp quy trình điều trị và đào tạo đội ngũ chuyên môn theo chuẩn quốc tế.

Đại diện bệnh viện nhận kỷ lục Đông Nam Á là "đơn vị đạt và duy trì chứng nhận JCI nhiều nhất". Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Song song với hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện triển khai các giải pháp kiểm soát cận thị học đường tại Việt Nam. Trong 24 năm, chương trình kiểm soát cận thị của bệnh viện đã đồng hành hơn 1 triệu trẻ em, góp phần hạn chế nguy cơ cận nặng, nhược thị và các biến chứng nguy hiểm về sau. Đây là một trong những thành tựu quan trọng nhất của bệnh viện, thể hiện định hướng phát triển dài hạn và bền vững của trong lĩnh vực nhãn nhi.

Đại diện Mắt Cao Thắng chia sẻ, chuỗi hoạt động trong tháng kỷ niệm 24 năm bên cạnh mục đích tri ân cộng đồng, còn khẳng định bề dày hoạt động cùng sự đổi mới liên tục của bệnh viện trong suốt hơn hai thập kỷ. "Với định hướng phát triển bền vững, chúng tôi tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chuẩn mực quốc tế đến với mọi người dân, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và có nhận thức tốt hơn về chăm sóc thị lực", vị này cho biết.

Kim Anh