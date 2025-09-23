Mặt biến dạng vì 'nghiện' tiêm filler môi

AnhChi 4.400 USD tiêm filler trong 8 năm, Christopher Sharratt hối hận vì gương mặt biến dạng, phải chịu đau đớn để lấy lại ngoại hình ban đầu.

Christopher, 25 tuổi, ở Staffordshire, bắt đầu tiêm filler từ năm 17 tuổi. "Số tiền tôi chi cho thủ thuật này bằng nửa khoản đặt cọc mua nhà", anh nói.

Chàng trai cho biết cảm giác sưng tấy sau mỗi lần tiêm rất dễ "gây nghiện". Nhưng nhiều năm lạm dụng filler khiến môi của Christopher phì đại, khuôn mặt sưng vù. Anh phải trải qua bốn đợt tiêm tan chất làm đầy để trở lại bình thường.

Ngoại hình "khác lạ" của Christopher Sharratt ở Anh trước năm 2021. Ảnh: @chrissharratt

Tiến sĩ tâm lý Cali Estes, chuyên gia về trị liệu hành vi nhận thức (Mỹ), cho biết filler không gây nghiện về hóa học nhưng có thể gây nghiện tâm lý. Bà gọi đây là hiện tượng "mù thẩm mỹ" (aesthetic blindness), khi não bộ nhanh chóng quen với sự thay đổi, khiến người tiêm không còn nhận ra sự khác biệt và muốn tiêm nhiều hơn.

"Mỗi mũi tiêm mang lại sự tự tin tức thì và bộ não bắt đầu theo đuổi cảm giác thỏa mãn đó", bà Estes nói.

Bước ngoặt đến trong đợt phong tỏa Covid-19, khi Christopher không thể đi tiêm filler. "Lần đầu tiên tôi nhìn lại những ảnh cũ và nghĩ mình đã đối xử quá tệ với bản thân", anh kể.

Quá trình tiêm tan filler rất đau đớn. Trải nghiệm này giúp Christopher nhận ra lỗ hổng trong quy định về thẩm mỹ ở Anh. Theo anh, các cơ sở thẩm mỹ hiếm khi cảnh báo khách hàng về những rủi ro lâu dài như filler dịch chuyển hay nguy cơ giãn da vĩnh viễn. "Cần có quy định chặt chẽ hơn, không đứa trẻ 17 tuổi nào được phép tiêm filler", anh nhấn mạnh.

Ngoại hình hiện tại của Christopher Sharratt ở Anh sau khi dừng tiêm filler từ năm 2021. Ảnh: @chrissharratt

Tiến sĩ Estes cảnh báo filler tiềm ẩn rủi ro y tế, bao gồm cả mù lòa, đặc biệt nguy hiểm với người mặc cảm ngoại hình hoặc có xu hướng nghiện.

Hiện tại, Christopher tự tin hơn khi bỏ hết filler. Anh chia sẻ rằng mọi người dần cởi mở, dễ tiếp cận mình hơn trước. Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về rủi ro của thủ thuật thẩm mỹ, thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn.

Minh Phương (Theo Newsweek)