Giá vàng đắt gấp đôi sau chưa tới 3 năm

Mỗi lượng vàng nhẫn nhân đôi giá trị, từ vùng 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng chỉ trong chưa đến 3 năm.

Mốc 50 triệu đồng của vàng nhẫn trơn được xác lập vào tháng 7/2020 - khi đó giá thế giới giao dịch quanh 1.800 USD một ounce, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối diện nhiều bất ổn vì Covid-19.

Thời điểm này, một số nhà đầu tư nổi tiếng thế giới bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo về lạm phát gia tăng, ủng hộ bỏ tiền vào vàng. Các ngân hàng trung ương in tiền và tung nhiều gói kích thích kinh tế chưa từng có giai đoạn Covid-19. Khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới in tiền tức là làm loãng giá trị đồng tiền của họ, từ đó khiến đồng USD mất giá. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu xem vàng như một loại tài sản trú ẩn an toàn. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự chuyển dịch trong việc phân bổ danh mục tài sản của giới siêu giàu khi bỏ nhiều tiền hơn vào vàng.

Sau khi đạt mốc 50 triệu, chỉ vài tháng sau, giá vàng xác lập mốc 57 triệu vào tháng 10/2020 rồi ở quanh ngưỡng này suốt hơn 3 năm.

Mốc 60 triệu đồng được ghi nhận vào tháng 11/2023 - khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lần đầu tiên giảm lãi suất từ 2020. Cũng từ thời điểm này, đà tăng vọt của kim loại quý được kích hoạt.

Chưa đầy 1,5 năm kể từ tháng 11/2023, vàng tăng với biên độ nhanh và dồn dập, lần lượt phá các kỷ lục 70, 80, 90 và chính thức chạm mốc 100 triệu đồng mỗi lượng hôm 19/3.

Biểu niêm yết giá vàng lần đầu cán mốc 100 triệu mỗi lượng, vào chiều 19/3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước lần đầu tiên đạt con số ba chữ số - vượt 100 triệu đồng mỗi lượng khi kim loại quý trên thị trường quốc tế bỏ xa ngưỡng 3.000 USD một ounce.

Vàng ghi nhận hiệu suất sinh lời 66,6% trong 1,5 năm. Còn nếu tính từ lúc vàng vẫn đang quanh vùng giá 51 triệu đồng một lượng vào tháng 9/2022, mỗi lượng vàng đã nhân đôi giá trị trong chưa đến 3 năm.

Đây là giai đoạn vàng trong nước tăng mạnh nhất 14 năm qua, đồng thời được giới chuyên gia nhìn nhận là hiếm thấy. Đà tăng được cộng hưởng bởi 3 yếu tố: Mỹ giảm lãi suất đồng USD, căng thẳng địa chính trị gia tăng và lực mua từ các ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, xen kẽ giữa đợt tăng "dốc" này, vàng cũng ghi nhận những nhịp điều chỉnh, mạnh nhất là vào giữa tháng 11/2024 khi ông Donald Trump vừa tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Chỉ trong hai tuần, mỗi lượng vàng giảm hơn 8 triệu đồng, tương đương mất gần 9% giá trị. Cũng tại thời điểm đó, chuyên gia nhận đây chỉ là phản ứng "thái quá" sau kết quả bầu cử Mỹ và cho rằng, đây là pha điều chỉnh ngắn chứ không phải xu hướng dài hạn.

Sau pha điều chỉnh này, vào cuối tháng 11/2024, nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs lúc đó viết: "Cứ mua vàng đi", kèm dự báo giá lên 3.000 USD một ounce trước tháng 12/2025. Goldman Sachs cũng xếp vàng vào nhóm hàng hóa top đầu nên mua cho năm 2025.

Nhà băng này sau đó dự báo căng thẳng thương mại leo thang khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm sau, có thể kéo nhu cầu vàng lên cao. Bên cạnh đó, lo ngại về sự bền vững của chính sách tài khóa tại Mỹ cũng giúp kim loại quý tăng giá. Goldman Sachs cũng nhấn mạnh các ngân hàng trung ương - đặc biệt là những nước nắm nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ - có thể chọn tăng mua vàng.

Giới chuyên gia gần đây cũng có nhiều lần điều chỉnh các dự báo về kim loại quý. Mới nhất, Goldman Sachs cho rằng nhu cầu vàng trung bình của các ngân hàng trung ương là 50 tấn một tháng. Nếu mỗi tháng nhóm này mua 70 tấn, giá có thể lên 3.200 USD một ounce vào cuối 2025. Tuy nhiên, trường hợp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể chỉ ở mức 3.060 USD.

Dự báo về diễn biến giá vàng năm 2025, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA), nhận định đây vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, song dư địa tăng không còn lớn như năm ngoái. Người chưa sở hữu vàng, theo ông Khánh, có thể phân bổ 10% danh mục vào kênh đầu tư này. Còn với người dân đã có vàng, ông khuyên nên cân nhắc nếu mua tiếp ở vùng giá cao.

Quỳnh Trang