Mặt bằng bán lẻ TP HCM giảm giá thuê

Giá chào thuê mặt bằng bán lẻ tại TP HCM quý III giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái do thị trường đón thêm nguồn cung mới, theo JLL Việt Nam.

Báo cáo của JLL Việt Nam cho biết quý III, giá thuê trung bình mặt bằng bán lẻ tại các dự án thuộc khu vực trung tâm đạt 235 USD (gần 6 triệu đồng) mỗi m2, giảm 4,2% theo quý và 0,9% theo năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự xuất hiện của dự án Saigon Marina IFC, bổ sung thêm gần 12.800 m2 diện tích bán lẻ, nâng tổng nguồn cung khu trung tâm lên 86.300 m2. Trong khi đó, khu vực ngoài trung tâm vẫn ổn định ở mức 605.200 m2 do không có dự án mới, với giá thuê tăng nhẹ 0,6%, đạt 65 USD một m2 mỗi tháng.

Tương tự, CBRE Việt Nam ghi nhận giá thuê khu trung tâm giảm 4% theo quý và 2,4% theo năm, còn 267 USD (khoảng 6,8 triệu đồng) mỗi m2 một tháng; khu vực ngoài trung tâm tăng 0,7%, đạt 54 USD. Còn hãng tư vấn dịch vụ Knight Frank Việt Nam cho hay giá thuê tầng trệt tại các vị trí bán lẻ trọng điểm tại TP HCM đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo JLL, nguồn cung mới khiến tỷ lệ trống mặt bằng tại khu trung tâm tăng lên 10,6%, cao hơn 8,5 điểm phần trăm so với quý trước, song lượng hấp thụ thực tế được cải thiện nhờ các thương hiệu mới thuê thêm diện tích. Tổng diện tích được thuê thêm trong quý đạt gần 2.000 m2, trong đó 1.425 m2 đến từ nhóm thời trang và giày dép. Một số thương hiệu mở rộng thêm năm điểm bán, khai trương thêm chi nhánh góp phần duy trì sức hút của các trung tâm thương mại lớn.

Một góc khu trung tâm kinh tế TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng rõ nét khi nhiều thương hiệu quốc tế, đặc biệt là nhóm đến từ Trung Quốc, mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Bà Mai Võ, Giám đốc khối bán lẻ CBRE Việt Nam, cho biết nhóm ngành F&B chiếm 35% tổng lượng giao dịch thuê mới, tiếp theo là thời trang 20% và phong cách sống 16%.

Theo bà Mai, sự gia nhập của các thương hiệu như Chagee, KKV, Popmart, Oh!Some, Polarpopo, BanTianYao, Wayjie, Xian Niu Lau và Colorist, cùng với việc các thương hiệu nội địa như Hapas, Every Half, Highlands, Phúc Long hay Cheese Coffee tăng tốc mở rộng để giữ thị phần, giúp thị trường bán lẻ duy trì đà tăng trưởng dù cạnh tranh ngày càng gắt gao.

Ngoài ra, đà tăng trưởng tiêu dùng là yếu tố quan trọng giúp thị trường bán lẻ TP HCM duy trì sức mua ổn định. Trong 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ 2024, nhờ nhu cầu mua sắm, du lịch và chính sách miễn thị thực cho phần lớn quốc gia ASEAN, góp phần kéo lượng khách quốc tế trở lại.

Bà Trang Lê, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, nhận định trong 12 tháng tới, nguồn cung mặt bằng bán lẻ dự kiến ổn định, còn tỷ lệ trống có thể giảm dần nhờ nhóm khách thuê ưu tiên xu hướng "bán lẻ trải nghiệm", với không gian tương tác và phong cách trưng bày sáng tạo. Bà dự báo giá thuê trung bình có thể tăng 2-3% mỗi năm. Ngoài ra, quy định mới của Luật Phòng cháy chữa cháy 2024 với tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn được kỳ vọng khiến nhiều thương hiệu, đặc biệt nhóm F&B, chuyển từ nhà phố sang trung tâm thương mại, qua đó gia tăng nhu cầu thuê mặt bằng hiện đại.

Phó giám đốc bộ phận Nghiên cứu Knight Frank Việt Nam Sơn Hoàng thì cho rằng trong trung hạn, nguồn cung mới tại TP HCM vẫn khan hiếm. Ngoài Saigon Centre giai đoạn 3 có khả năng hoàn thành trước năm 2027, các dự án lớn như The One Central tiếp tục chậm tiến độ. Tuy vậy, mức độ quan tâm cao từ các thương hiệu quốc tế sẽ giúp thành phố duy trì vị thế là thị trường bán lẻ năng động hàng đầu khu vực, đồng thời hỗ trợ ổn định giá thuê và tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn tới.

Các đơn vị nghiên cứu nhìn nhận, việc giá thuê điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh nhu cầu vẫn ổn định cho thấy thị trường bán lẻ TP HCM đang bước vào giai đoạn cân bằng mới. Các chủ đầu tư buộc phải linh hoạt hơn trong chính sách cho thuê để duy trì tỷ lệ lấp đầy, trong khi các thương hiệu tập trung vào trải nghiệm, tối ưu vận hành và mở rộng có chọn lọc thay vì ồ ạt như trước.

Với sức mua nội địa phục hồi, lượng khách quốc tế tăng trở lại và làn sóng đầu tư từ các thương hiệu toàn cầu, các côg ty nghiên cứu thị trường cho rằng TP HCM tiếp tục được xem là tâm điểm của ngành bán lẻ hiện đại, đóng vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và định hình lại diện mạo thương mại đô thị Việt Nam trong những năm tới.

Phương Uyên