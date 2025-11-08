Mất bạn khi giàu lên

Trở thành triệu phú, Lisa Johnson xóa được khoản nợ 35.000 bảng, không còn nỗi lo chi tiêu nhưng cũng không còn bạn bè.

8 năm trước, Lisa Johnson, người lớn lên trong một khu nhà ở xã hội tại Anh, bất ngờ trở thành triệu phú nhờ chiến lược kinh doanh sáng tạo. Thành công đến nhanh, nhưng cô nhận ra mình bị bạn bè bỏ rơi. "Tôi không hề thay đổi cách đối xử", cô khẳng định, "Họ cứ thế lơ tôi đi, rồi biến mất".

Johnson không đơn độc. Tại Mỹ, nơi có hơn 9% dân số là triệu phú, nhiều người giàu tự thân cũng trải qua "vị đắng" khi thành công lấy đi các mối quan hệ, thậm chí cả gia đình.

Amanda Clayman, nhà trị liệu tài chính ở Mỹ, nói: "Các triệu phú vẫn có vấn đề trong quan hệ. Rắc rối của họ rất hi hữu bởi thế giới không mấy cảm thông cho nỗi đau kiểu đó".

Lane Kawaoka, một triệu phú bất động sản cho thuê ở Mỹ, nhận ra sự giàu có khiến anh cô đơn, chủ yếu đến từ tư duy khác biệt. "Đồng nghiệp không hiểu những điều tôi thấy quan trọng, chúng tôi chỉ quan tâm đến những thứ khác nhau", Kawaoka nói. Anh ngừng chia sẻ về mục tiêu vì sợ bị cho là khoe khoang và luôn giữ lối sống tiết kiệm để "không tạo cớ phải 'bao' các cuộc vui".

Lịch làm việc dày đặc cũng là bức tường ngăn cách. Jeremy Barker, CEO triệu phú của một công ty cửa, từng là lính cứu hỏa. Khởi nghiệp đồng nghĩa với làm việc nhiều giờ hơn.

"Đồng nghiệp ở trạm cứu hỏa trêu chọc tôi làm việc quá chăm chỉ", Barker kể. "Họ muốn đi chơi ngày nghỉ, còn tôi luôn làm việc. Tôi không dành thời gian cho họ vì có ưu tiên khác".

Sau vài lần không thấy anh tham gia, họ ngừng rủ. Nỗ lực phân bổ thời gian khiến anh trở nên lơ đãng, xa cách ngay cả với gia đình. Ngày xin nghỉ việc ở trạm cứu hỏa, Barker nhớ mình trở về nhà trong im lặng.

"'Chỉ con chó chào đón tôi, vợ và con gái không ngẩng lên', anh kể. Vợ nói anh cần đối xử với cô ấy và con gái "như một người cha" và hiện diện như một người đàn ông của gia đình chứ không phải công việc. Barker nhớ lại khoảnh khắc thức tỉnh.

Đôi khi, sự rạn nứt đến từ ghen tị và những kỳ vọng về tiền bạc. Lisa Johnson nhớ lại việc chia sẻ nỗ lực thoát nợ lên mạng xã hội đã khiến một vài người bạn khó chịu.

Căng thẳng lên đỉnh điểm khi liên quan chuyện vay mượn. "Một người họ hàng gần đây hỏi vay tiền, nói dạo này đang 'nằm dài' ở nhà", Barker kể. "Tôi chỉ ước mình có thể dạy anh chàng thông minh, khỏe mạnh đó cách làm việc chăm chỉ".

Joy Slabaugh, một triệu phú và nhà trị liệu tài chính, cũng gặp rắc rối. Cô cho người thân vay 1.000 USD, yêu cầu ký thỏa thuận trả lãi hàng tháng. Người này trả tiền đúng hạn lúc đầu, rồi im lặng hàng tháng trời.

Sau đó, Slabaugh mới biết họ "cảm thấy quá xấu hổ" vì không trả được nợ nên đã cắt đứt liên lạc. "Giá như tôi rõ ràng và trung thực về cảm xúc hơn ngay từ đầu, chúng tôi đã có thể tránh được hàng tháng im lặng đó", Slabaugh nói.

Clay Cockrell, nhân viên xã hội chuyên làm việc với giới nhà giàu, cho biết ai cũng cần cộng đồng để sống khỏe mạnh. Ông khuyên các triệu phú nên từ từ mở lòng, chấp nhận rằng một số người có thể khó khăn với sự thật, hoặc cố gắng lợi dụng.

Với Kawaoka, anh thấy bớt cô đơn khi gặp gỡ các triệu phú tự thân thế hệ đầu. "Họ không kiêu ngạo hay phô trương. Họ là những người đã mất tiền, kiếm lại được và tiếp tục tiến lên", anh nói. "Tôi nhận ra mình không phải người hướng nội, tôi chỉ là người hướng ngoại chưa tìm thấy cộng đồng của mình".

Kết nối lại với quá khứ cũng là một cách. Barker hiện vẫn làm lính cứu hỏa bán thời gian. "Tôi bị trêu chọc rất nhiều, họ gọi tôi là 'Ngài Triệu phú', hoặc hỏi lời khuyên kinh doanh", anh nói. Đây là cách anh giữ kết nối với bạn cũ.

Đôi khi, "cho đi" đúng cách sẽ củng cố tình bạn. Hàng năm, Lisa Johnson đều đưa khoảng 20 bạn thân đi du thuyền quanh Hy Lạp.

"Tôi nhận ra mình trân trọng họ biết bao", cô nói. "Tôi biết mình có thể tin tưởng họ, vì họ đã thích tôi từ trước khi tôi có tiền".

