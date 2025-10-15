Mất 65 triệu đồng, hỏng mũi sau thẩm mỹ 'đổi vận'

TP HCMTin lời "thầy phong thủy Thái Lan" quảng cáo xăm chỉ tay đổi vận giá 200 nghìn đồng, người phụ nữ 43 tuổi bị lừa thực hiện hàng loạt thủ thuật làm đẹp tốn 65 triệu đồng, dẫn đến hoại tử mũi phải cấp cứu.

Ngày 14/10, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mũi sưng đỏ, phù nề, vùng sống mũi xuất hiện ổ hoại tử đen sần sùi, ăn thủng sâu. Đây là dấu hiệu điển hình của thiếu máu cục bộ mô mũi do tắc mạch hoặc nhiễm trùng hoại tử mô mềm, hậu quả của việc luồn chỉ không rõ nguồn gốc và bơm thêm chất lạ trôi nổi.

Bệnh nhân cho biết thấy quảng cáo trên mạng xã hội về dịch vụ "xăm chỉ tay phong thủy đổi vận, hút tài lộc tức thì" giá 200 nghìn đồng. Đến nơi, chủ cơ sở tự xưng là "thầy phong thủy Thái Lan" cho rằng tướng số của chị "mũi thấp thì vận nghèo, môi mỏng duyên không bền, mắt sụp là tướng khổ". Từ những lời "phán mệnh" này, chị bị dụ thực hiện hàng loạt dịch vụ "thẩm mỹ đổi vận" tổng cộng 65 triệu đồng, gồm luồn chỉ nâng mũi, cấy chỉ rãnh mũi - má, treo chân mày, phun môi và căng chỉ thái dương.

"Cơ sở được bài trí như phòng cúng, khói nhang nghi ngút, treo đầy bùa chú và tượng thần, thầy yêu cầu tôi cung cấp ngày tháng năm sinh để làm lễ cúng bà cho linh nghiệm", chị nhớ lại.

Khoảng 10 ngày sau can thiệp, mũi chị sưng đỏ, đau nhức, chảy dịch. Mỗi lần phản ánh, cơ sở lại trấn an rằng đó là "dấu hiệu thải độc, tướng đang chuyển vận", rồi tiếp tục tiêm thêm mỡ vào mũi. Hai tuần sau, vùng hoại tử lan rộng, cơ sở đổi tên, bảng hiệu biến mất. Tin lời thầy rằng nếu phản lại sẽ bị "ếm ngược", chị hoảng sợ, không dám trình báo. Chỉ đến khi mũi đau nhức dữ dội, chảy dịch và hoại tử lan sâu, chị mới tìm đến bệnh viện cầu cứu.

Bác sĩ Tú Dung và êkíp đã phẫu thuật nạo sạch mô chết, kiểm soát nhiễm trùng và lên kế hoạch tái tạo mũi nhiều giai đoạn cho bệnh nhân. Kíp mổ bất ngờ khi mở mũi ghi nhận nhiều dịch lợn cợn, mô hoại tử ăn sâu vào nền xương, thông sang khoang vách ngăn. Mỗi lần bơm rửa và hút lọc, hàng loạt mô hoại tử, sợi chỉ tan chảy không rõ nguồn gốc cùng mỡ vón cục được lấy ra liên tục - cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã diễn ra trong thời gian dài.

Cấu trúc sụn mũi bệnh nhân gần như bị phá hủy, niêm mạc sưng phồng và dính chặt. Êkíp phải vừa làm sạch, vừa kiểm soát chảy máu và dẫn lưu ổ viêm trong nhiều giờ liền để ngăn nhiễm trùng lan rộng.

Hiện, bệnh nhân đã qua nguy kịch, được truyền kháng sinh liên tục và tiếp tục theo dõi. Các bác sĩ đánh giá hiếm có trường hợp nào tổn thương sâu và lan tỏa đến vậy, chỉ cần chậm vài ngày, bệnh nhân có thể mất toàn bộ phần mũi, thậm chí ảnh hưởng đến thị giác và đường thở.

Các bác sĩ trong cuộc mổ xử lý biến chứng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Tú Dung, mỗi thủ thuật thẩm mỹ trên gương mặt, dù nhỏ cũng tác động đến hệ mạch máu và dây thần kinh vùng mặt. Chỉ cần một mũi tiêm sai vị trí hoặc một sợi chỉ đặt sai lớp mô cũng có thể gây tắc mạch, hoại tử mô. Rất nhiều người đến với viện trong tình trạng biến chứng nặng và điểm chung là đều tin vào lời quảng cáo làm đẹp giá rẻ, tin vào phong thủy đổi vận, tin vào điều gọi là "mát tay" của những người không phải bác sĩ.

Bác sĩ cho rằng việc gắn yếu tố phong thủy, mê tín vào thẩm mỹ là cách lợi dụng tâm lý bất an và mong muốn thay đổi số phận của phụ nữ. Thực chất, đây là những thủ thuật xâm lấn trá hình, tiềm ẩn nguy cơ y khoa rất lớn. Khi biến chứng xảy ra, không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn để lại di chứng nặng nề về thể chất và tâm lý, nhiều trường hợp không thể phục hồi hoàn toàn.

"Vận mệnh không nằm ở tướng mũi hay sợi chỉ, mà ở ý chí, nỗ lực và sự sáng suốt trong lựa chọn của mỗi người", ông nhấn mạnh, thêm rằng người dân không thực hiện bất kỳ thủ thuật làm đẹp nào tại cơ sở không phép, không tin vào quảng cáo "làm đẹp phong thủy", "cấy chỉ đổi vận", "bùa hút tài lộc"... mà cần tìm hiểu kỹ bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, cơ sở được cấp phép và đảm bảo vô khuẩn.

Lê Phương