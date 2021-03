Mất 2,5 tỷ đồng vì món quà từ người yêu ngoại quốc

TP HCMGần hai tháng quen nhau qua mạng xã hội, chị Minh, 46 tuổi được bạn trai ngoại quốc gửi quà nhưng phải chuyển phí cho hải quan gần 2,5 tỷ đồng.

Ngày 12/3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp Công an TP HCM điều tra việc chị Minh trình báo chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản lạ và bị lừa đảo.

Theo người phụ nữ, giữa tháng 2 qua Facebook chị quen và phát sinh tình cảm với người đàn ông tên Mayvvss R.Raut, tự xưng là quân nhân ở Syria. Sau thời gian nói chuyện, đầu tháng 3 Raut ngỏ lời muốn gửi cho chị Minh món hàng bên trong có 700.000 USD, nói là tiền lương hưu. Người đàn ông nhờ chị giữ số tiền để sau này sang Việt Nam làm đám cưới.

Sáng 3/3, một người phụ nữ gọi đến cho chị Minh, nội dung xác nhận thông tin gửị hàng từ Syria và yêu cầu chị chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân làm thủ tục nhận hàng. Chiều cùng ngày, chị tiếp tục nhận điện thoại người phụ nữ ban sáng cho biết hàng đã bị hải quan giữ lại.

Người phụ nữ đã bàn bạc với chị Minh rằng muốn lấy hàng ra, phải đưa tiền cho hải quan để làm phí "bôi trơn". Muốn nhận số tiền 700.000 USD, chị đã 12 lần chuyển tiền vào tài khoản tại Vietinbank gần 2,5 tỷ đồng. Đợi mãi không nhận được hàng, nghi bị lừa đảo chị Minh trình báo cảnh sát.

Cảnh sát vào cuộc xác minh, hai tài khoản nhóm này cung cấp tại Vietinbank có tên là Nguyễn Thị Ngọc Phương và Nguyễn Văn Son. Số điện thoại gọi đến số máy chị Minh không rõ ràng nên chưa thể xác minh. Cơ quan điều tra đang xác định những người liên quan vụ lừa đảo này.

Bộ Công an và Công an TP HCM từng nhiều lần cảnh báo lừa đảo của các băng nhóm tội phạm dùng thủ đoạn gửi quà từ nước ngoài trị giá hàng triệu USD. Chúng sẽ liên lạc với "con mồi" để báo hàng bị cơ quan hải quan giữ lại rồi yêu cầu chuyển phí "bôi trơn". Số tiền phải chuyển lên đến hàng tỷ đồng nhưng do tưởng nhận được quà giá trị lớn nên nhiều nạn nhân mắc bẫy.

Ngoài ra, bọn này còn dùng thủ đoạn khác như gọi điện đến các cá nhân, hăm doạ dính líu đến tội phạm, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng "để xác minh" rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, những nhóm này do người nước ngoài cầm đầu, cấu kết một số người Việt. Chúng thuê chứng minh nhân dân để mở tài khoản tại các ngân hàng. Khi nạn nhân gửi tiền thì ngay lập tức sẽ có người chuyển đi nơi khác để chiếm đoạt.

Quốc Thắng