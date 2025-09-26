Mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc điện thoại với 'nhân viên điện lực'

TP HCMNhận điện thoại của nam thanh niên xưng nhân viên điện lực, người đàn ông bị lừa cài app đóng phí, xác thực khuôn mặt, sau đó mất hơn 2,2 tỷ trong tài khoản.

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM tạm giữ Lê Đinh Thi, 23 tuổi, để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát xác định, dòng tiền của nạn nhân được chuyển đến tài khoản của Thi đứng tên, rồi tiếp tục chuyển đi nơi khác.

Lê Đinh Thi làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 8, ông Lê (55 tuổi) ở TP HCM nhận được cuộc gọi của người xưng là nhân viên điện lực, thông báo chưa thanh toán phí. Người này dẫn dụ ông cài ứng dụng lạ mang tên "CSKH EVN SPC".

Khi cài xong, ông Lê được yêu cầu xác thực khuôn mặt, ngay sau đó toàn bộ hơn 2,2 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của ông bị chiếm đoạt.

Lê Đinh Thi khai bị dụ đi làm việc ở khu vực biên giới với hứa hẹn "lương 1.200 USD/tháng". Ban đầu, anh ta được giao giả danh nhân viên điện lực, sau đó tham gia xác thực sinh trắc học để phục vụ các giao dịch lừa đảo.

Cảnh sát đang truy bắt những người liên quan.

Thời gian qua, TP HCM và nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo công nghệ cao. Thủ đoạn phổ biến là giả danh nhân viên thuế, điện lực để thông báo các khoản phí, hoặc mạo danh công an, viện kiểm sát nhằm đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, sau sự cố dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) bị đánh cắp, nguy cơ tội phạm có trong tay thông tin như số CMND/CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, lịch sử tín dụng... sẽ càng lớn. Từ đó, chúng dễ triển khai nhiều chiêu thức biến tướng.

Một số kịch bản thường gặp gồm: thông báo "tài khoản bị rủi ro tín dụng", "có khoản vay nợ xấu cần xử lý", "cần xác minh lại thông tin để tránh khóa tài khoản", sau đó dụ nạn nhân bấm vào đường link giả mạo hoặc cung cấp mã OTP.

Ngoài ra, tội phạm còn lừa đảo vay, đáo hạn, nâng hạn mức thẻ. Nhóm sinh viên, công nhân thường bị nhắm tới qua quảng cáo "vay tiền nhanh", "giảm nợ xấu". Chúng thường viện cớ "thông tin CIC bị nợ xấu, cần đóng phí để xóa" để chiếm đoạt tiền hoặc thu thập thêm dữ liệu.

Một thủ đoạn khác là giả mạo người thân, lãnh đạo, đồng nghiệp. Với thông tin chi tiết có sẵn, chúng dễ dàng ghép nội dung, giả danh để nhờ chuyển khoản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác: ngân hàng, CIC hay cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu cung cấp mật khẩu, OTP qua điện thoại hoặc đường link. Người dân không nên bấm vào link lạ trong SMS, Zalo, email; chỉ đăng nhập qua ứng dụng hoặc website chính thức.

Trường hợp nhận cuộc gọi đòi nợ, phong tỏa tài khoản, cần kiểm chứng qua hotline chính thức hoặc trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng, cơ quan chức năng; tuyệt đối không chuyển tiền "xác minh" vào tài khoản không rõ ràng.

Quốc Thắng